Полина Путякова журналист Курс на инфляцию Эксперты объяснили причины роста цен и оценили перспективы развития экономики Поделиться Твитнуть

По итогам октября годовая инфляция в Пермском крае составила 8,3%, что практически соответствует средней цифре по России — 8,5%. Этот показатель остаётся высоким, особенно с учётом того, что целевое значение по уровню инфляции не менялось, оно по-прежнему остаётся на уровне 4% в год. Обсуждению перспектив снижения инфляции и прогнозам развития экономики была посвящена коммуникационная сессия «Денежно-кредитная политика Банка России в современных условиях», прошедшая в рамках Пермского инженерно-промышленного форума.

Виноваты издержки

По словам управляющего Отделением по Пермскому краю Уральского главного управления Банка России Алексея Моночкова, основными факторами высокой инфляции являются повышенный спрос при ограниченном предложении, а также рост издержек поставщиков. В то же время вклад высокой ключевой ставки в повышение издержек минимален, в большей степени имеют значение тарифы ресурсоснабжающих организаций. Советник председателя ЦБ, экс-глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов привёл данные опроса нескольких сотен тысяч предприятий, согласно которым доля кредитов в себестоимости составляет лишь 3—5% за последние пять лет. При этом треть компаний в стране вообще не пользуется кредитами.

Также свой вклад в издержки вносит повышение зарплат. По состоянию на август 2024 года повышение их уровня в Пермском крае составило 18,9% — это больше, чем средний по России прирост (17,4%). Причина столь яркой динамики — сохранение ситуации кадрового дефицита. Уровень безработицы находится на историческом минимуме. В целом по России по итогам января—сентября 2024 года её уровень составил 2,4%, в Пермском крае ещё ниже — 2,1%.

Согласно опросу Центробанка, доля предприятий, которые отмечают недостаток персонала, увеличилась с 40 до 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший дефицит отметили предприятия пищевой промышленности и химии.

Несмотря на это, отметил Алексей Моночков, по итогам первых восьми месяцев 2024 года промышленное производство в Пермском крае выросло на 7,4%, что значительно больше среднероссийского показателя — 4,4%. В розничной торговле также продолжается рост оборота: на данный момент прирост год к году составляет в Пермском крае 4,4%, в целом по России — 6,5%. Интересно, что оборот розничных услуг в регионе год к году снизился на 4,1%, тогда как в целом по стране и в Приволжском федеральном округе сохраняется позитивная тенденция (+1,9% и +3% соответственно).

Что касается динамики кредитования, то рост корпоративных и розничных кредитов замедлился, но остаётся высоким. Прирост объёма кредитования физлиц и после отмены льготного кредитования составляет 14,9% год к году, а прирост кредитования юрлиц составляет 23,8%.

Трансформационные процессы

При этом промышленные предприятия резко снижают инвестиции в экономику, отметил председатель пермского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов. По его словам, многие предприниматели говорят о том, что инвестиционные проекты практически заморожены. С одной стороны, кредиты стали слишком дорогими. С другой — собственные средства при таких ставках тоже выгоднее положить на депозит, чем инвестировать.

«Если проанализировать данные с 2000 года, видна зависимость: чем ниже процентные ставки по кредитам, тем активнее предприниматели берут заёмные средства и вкладывают их в развитие бизнеса и тем больше общий объём инвестиций в экономике. Поэтому, на мой взгляд, целью денежно-кредитной политики в стране должны быть низкие ставки. Без этого невозможно развитие экономики», — отметил Дмитрий Теплов.

По его мнению, важен даже не абсолютный уровень ставки, а тренд. Большую роль играют ожидания, поэтому, как только Центробанк объявит о начале планомерного снижения ставки, экономика успокоится: предприниматели поменяют свои прогнозы и постепенно начнут инвестировать.

В свою очередь, Кирилл Тремасов привёл данные о сохранении инвестиционной активности. По его словам, в первом полугодии 2024 года данные Росстата фиксируют рост инвестиций в основной капитал на 10% в реальном выражении. По результатам опроса Центробанком 15 000 предприятий России, в третьем квартале рост инвестиций продолжился, хотя уже более низкими темпами.

Сохраняется и позитивная динамика промышленного производства. По словам Кирилла Тремасова, начиная с третьего квартала 2022 года, то есть уже 10 кварталов, экономика страны растёт. В прошлом году Росстат оценил рост ВВП в 3,6%, официальный прогноз Центробанка на этот год — 3,5—4%.

Впрочем, по мнению Дмитрия Теплова, рост приходится лишь на определённые отрасли промышленности, в особенности на оборонно-промышленный комплекс. Там же идёт и кредитование под гособоронзаказ. Эксперт отметил, что в долгосрочной перспективе это может привести к изменению структуры экономики не в лучшую сторону. По его мнению, в этих условиях необходима поддержка и частного бизнеса с целью сохранения его доли в экономике.

Трансформационные процессы, которые идут сейчас в экономике, приведут к снижению доли частного сектора, признал Кирилл Тремасов. «Произошёл мощнейший отток ресурсов в военно-промышленный комплекс, и он продолжается. Кроме того, если значительно увеличена армия, это означает сокращение трудовых ресурсов в экономике, и этот процесс тоже продолжается. В такой ситуации доля частного сектора сокращается, и это та реальность, в которой мы находимся и которая обусловлена решением стратегических задач государства», — констатировал он.

В дефиците

Однако уже на следующий год Центробанк прогнозирует замедление темпов роста промышленности. Причина — отсутствие свободных факторов производства в экономике страны.

«Развитие экономики всегда строится на трёх факторах: труд, капитал и производительность. Что касается труда, то, по данным за октябрь, безработица в России снизилась до очередного исторического минимума — 2,3%, а во многих регионах она составляет чуть более 1%. Именно нехватка персонала — главный ограничивающий фактор для развития, и ситуация только ухудшается в последние два года. Что касается загрузки мощностей, то, по данным Кирилла Тремасова, она находится на исторических максимумах и составляет в среднем по стране около 80%. Это значит, что и здесь больших резервов для экономического роста нет», — отметил Кирилл Тремасов.

Он констатировал, что кадровый голод ограничивает не только промышленный рост, но и объём инвестиций. Проблемой является даже удержание персонала, а увеличить его численность на конкретном предприятии на 5, 10, 20%, чтобы обеспечить новые мощности, попросту невозможно.

Соответственно, на данный момент нет простых рецептов ускорения экономического роста, все перспективы связаны с повышением производительности.

Действительно, по производительности труда в некоторых отраслях Россия отстаёт от развитых стран в четыре раза, что означает четырёхкратный потенциал роста при том же объёме трудового ресурса, отметил Дмитрий Теплов.

«Эту задачу решила бы закупка современного оборудования: мы делали анализ 10 лет назад, но с тех пор ситуация кардинально не изменилась. Тогда по уровню роботизации, то есть по количеству манипуляторов и роботов на одного человека, страна отставала от Европы, США, Японии в 100 раз. Сейчас, когда мы столкнулись с дефицитом трудовых ресурсов, пришло время вкладываться в автоматизацию и роботизацию. Однако это значительные инвестиции, и тут снова нужна поддержка правительства и Центробанка в виде дешёвых денег», — сказал эксперт.

В то же время процентные ставки не могут быть высокими, если инфляция приближается к 10%. В этой ситуации снижение инфляции является первостепенным условием для снижения процентных ставок.

Несмотря на дефицит ресурсов, речи о рецессии или кризисе не идёт: на следующий год Центробанк прогнозирует рост ВВП на 0,5—1,5%. В 2026 году ожидается увеличение роста до 1—2%, затем, в 2027 году, — выход на траекторию сбалансированного роста на 1,5—2,2% в год.

Без стресса

Закономерные вопросы вызывает тот факт, что год назад Центробанк уже прогнозировал снижение инфляции к концу 2024 года до 4%. По словам Кирилла Тремасова, против этого прогноза сыграл, в частности, санкционный пакет, принятый в декабре прошлого года и приведший к удорожанию платежей.

Ещё один фактор ускорения инфляции — устойчивость корпоративного кредитования к ключевой ставке. Несмотря на высокий уровень ставок, бизнес продолжает кредитоваться, и каждый месяц корпоративный кредит даёт 1,5—2 триллиона новых денег. В качестве причины парадоксальной ситуации Кирилл Тремасов назвал различные льготные программы и государственные меры поддержки бизнеса.

Также проинфляционным фактором является ситуация с экспортом. В последние годы экспорт находится под серьёзным санкционным давлением, ограничивающим его объём. Свою роль играет конъюнктура на международном нефтяном рынке, поскольку нефть остаётся основным экспортным товаром России. Здесь действуют несколько факторов: замедление китайской экономики, из-за чего снижается спрос на нефть, энергопереход, а также давление ОПЕК+. Снижение объёма экспорта привело к дефициту валюты в стране, что является фактором снижения курса рубля и, соответственно, инфляции. По мнению Кирилла Тремасова, задачей Министерства экономического развития России является расширение экспортных рынков. Это способствовало бы притоку валюты в страну.

«В то же время сейчас в России сворачиваются меры поддержки экспортёров. На мой взгляд, тоже нужно ещё раз подумать, обсудить и дать возможность предприятиям, осуществляющим несырьевой экспорт, продолжить развитие», — считает он.

Издержки предпринимателей являются одним из основных факторов инфляции, отметил Дмитрий Теплов. Соответственно, если государство контролирует основные моменты, связанные с издержками предприятий, снижаются цены на продукцию и, соответственно, инфляция. Он напомнил, что снизить инфляцию до 4% удалось тогда, когда было принято решение ограничить рост тарифов естественных монополий уровнем инфляции, а также ограничить рост цен на горюче-смазочные материалы.

Но сейчас ситуация несколько иная, потому что ко всем остальным факторам инфляции добавился валютный курс. Когда курс рубля резко падает, это повышает инфляцию, потому что как минимум импортные товары становятся дороже. В подобной ситуации в 2014 году Центробанк резко повысил ключевую ставку, для того чтобы убрать из экономики лишние деньги и выровнять инфляцию.

Комментируя ситуацию с резким ослаблением курса рубля в последнюю неделю ноября, Кирилл Тремасов отметил, что повода для внеочередного заседания Совета директоров по теме ключевой ставки нет.

«Внеочередные заседания собираются в усло­виях стресса, когда ситуация начинает резко отклоняться от базового прогноза. В части темпов роста экономики страна движется ближе к верхней границе прогноза и есть вероятность, что выйдем за неё. Это проинфляционный фактор, но пока нет оснований говорить, что по итогам года отклонение будет существенным», — заключил он.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.