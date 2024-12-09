Александра Пермякова Гайва стала чище В Перми завершили расчистку семикилометрового участка реки Поделиться Твитнуть

Фото: Минприроды Пермского края

В Прикамье расчистили участок Гайва протяженностью 7 км. Росводресурсы выделили на это 36 млн руб. Река стала чище благодаря нацпроекту «Экология» («Сохранение уникальных водных объектов»).

Сегодня уже можно сказать, что всё — Гайва стала более чистой, проект по её расчистке завершён.

Работы за это время были сделаны колоссальные. Вначале рядом с рекой установили строительный городок и обустроили съезд для техники. Чтобы максимально эффективно очистить реку были закуплены три специальных экскаватора-амфибии Боцман-М.

Фото: Минприроды Пермского края





Расчистка реки Гайва шла по этапам, каждый из которых был тщательно спланирован.





Первоначально из русла реки удалялись затопленные деревья и механический мусор, которые, мешали свободному течению вод. Деревья разрезали бензопилами, а затем складировали на выделенные площадки.





Вторым этапом стала уборка излишней растительности в русле реки. Все древесные отходы вывозились на полигон ТБО автотранспортом.





Фото: Минприроды Пермского края

На третьем этапе при помощи специальных насосов, входящих в комплектацию амфибий, иловые отложения перекачивались по трубопроводу на площадку складирования, завершая цикл очистки.





Фото: Минприроды Пермского края

За время проведения работ со дна реки было поднято и вывезено 954 куб.м. топляка, а так же 463 куб.м. зарослей кустарников из русла и нависших на руслом реки ветвей, способствующих скоплению мусора.

Фото: Министерство природы Пермского края





После выполнения работ было выпущено 35 806 особей молодой стерляди (возмещать возможный ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам во время проведения работ, требует Росрыболовство).





«Количество людей улучшивших экологические условиям проживания вблизи водного объекта 141.5 тыс. человек», — уточняют в Минприроды Пермского края.





Качество воды в реке после очистки, исходя из естественной скорости накопления донных отложений, будет, по данным сотрудников министерства, сохраняться не менее 10-15 лет.





СПРАВКА





Гайва — это правый приток Камы. Длина реки составляет 76 километров, площадь её водосборного бассейна — 328 квадратных километров. Река протекает по Перми, а также территориям Краснокамского и Добрянского районов Пермского края. Впадает в Каму на расстоянии 690 километров от её устья.





Река имеет коми-пермяцкое название. В переводе «гай» означает «отклик или эхо в лесу», а «ва» — «вода». Получается, Гайва — это «вода с эхом», то есть река с громким журчанием.





Ещё одна версия: «гай» или «кай» с коми-пермяцкого — это «птица», а «ва» — «вода». Тогда Гайва — это «птичья вода», то есть река, где обитает много птиц, или река с быстрым и лёгким течением, как у птицы.

В 2019 году рядом с домом по адресу ул. Янаульская, 36 была открыта экологическая тропа «Тайны реки Гайва».





КСТАТИ





В 2018 году администрация Перми направила предложение в адрес Минприроды Пермского края о необходимости расчистки Гайвы.





Минприроды приняло решение мероприятие по расчистке Гайвы включить в состав нацпроекта «Экология» по направлению «Сохранение уникальных водных объектов».





Мероприятие было одобрено к финансированию Росводресурсами, а его паспорт согласован в проектном офисе Правительства Российской Федерации. После чего за счёт средств федерального бюджета в 2023 году был разработан проект и в 2024 году начаты работы по расчистке реки.

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