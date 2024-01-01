Форум креативных индустрий, мини-фестиваль и Никольская ярмарка 6–8 декабря Поделиться Твитнуть

Креативная экономика была определена одним из шести приоритетных направлений социально-экономического развития Пермского края до 2035 года. Творческие индустрии — это быстрорастущие малые и средние бизнесы, которые позволяют развивать территории, усиливать потенциал городов и посёлков, повышать капитализацию промышленных предприятий. В технопарке Morion Digital состоится форум креативных индустрий, участники которого рассмотрят успешные ремесленные кейсы Прикамья, обсудят, чего не хватает пермскому GameDev и как это починить, разберут, как устроена современная анимационная индустрия, и многое другое. Подробная программа и регистрация — на сайте мероприятия.

В Пермской краевой филармонии выступит с концертом лауреат международных конкурсов, пианист Марсель Тадокоро (Япония, Франция). Вариации — это музыкальная форма, в которой тема (иногда две темы и более) излагается повторно с изменениями в фактуре, ладе, тональности, гармонии и так далее. Профессиональные композиторы начали использовать форму вариаций ещё в Средние века. Такие вариации имели импровизационный характер, и на концертах подчёркивали мастерство композитора и исполнителя. В XIX веке при сочинении концертных виртуозных пьес чаще всего использовались именно вариации. На своём концерте Марсель Тадокоро исполнит вариационные циклы Бетховена, Рахманинова и Шимановского.

Первый балет, показанный в 1876 году на сцене только что построенного Palais Garnier, «Сильвия» Лео Делиба заслужила славу жемчужины французского романтического репертуара. Петр Чайковский считал партитуру Делиба абсолютным шедевром музыкального театра и признавался, что, знай он её раньше, никогда бы не взялся за сочинение «Лебединого озера». В историю балета ХХ века «Сильвия» вошла благодаря спектаклям Фредерика Аштона и Джона Ноймайера, а в Перми её увидят в авторской версии Алексея Мирошниченко — с новым либретто, вдохновленным античной мифологией и романом «Опимия» итальянского писателя Рафаэлло Джованьоли. Это будет большой торжественный спектакль, в котором будет занята вся труппа театра, включая миманс, а также студенты Пермского хореографического училища.

Никольская ярмарка гремела на территории Чердынского уезда каждую зиму с 1881 года. Она проходила перед Новым годом, когда настаёт время радостных ожиданий и чудес, и шла целых 20 дней. На фестиваль, который продолжает эту традицию сегодня, приедут народные умельцы и торговцы. Гостей ждут всевозможные увеселения: театрализованное представление, зимние снежные забавы и конкурсы, интерактивные площадки «Охотничья», «Рыбацкая», «Чудеса в решете» и «Медвежья», а также праздничные угощения, благотворительная лотерея и выступления творческих коллективов Верхнекамья. Открытие ярмарки начнётся традиционно с чина освящения торговых и мастеровых рядов, а посетителей и торговых людей встретит чердынский «городничий» с местными купцами. Подробную программу можно посмотреть здесь.

В Перми пройдёт ХIХ музыкальный фестиваль «Джаз-лихорадка». В этом году любители импровизации смогут насладиться музыкой в колыбели пермского джаза — ДК им. Солдатова. В большом зале дворца культуры состоится пять концертов, а в малом зале в конце каждого дня будет проходить джаз-клуб «Хрустальный лев», на сцене которого хедлайнеры фестиваля выступят с особой программой. Откроют фестиваль пермские джазмены: оркестр «Аристократ», группа Art&Cool и Биг Бэнд под руководством заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина. Также в «Джаз-лихорадке» примут участие джазовый коллектив Евгения Побожего, трио Олега Бутмана, певица Варвара Убель, артисты филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан, музыкальные проекты «Се ля ви», Sirop electric quartet и Roman Averin Project.

В эти выходные в PERMM открывается большая зимняя программа для детей с художницей Мариной Муляевой. Она выстроена вокруг новой выставки «Правило шва» и включает разные форматы погружения в искусство для развития концептуального мышления. Ребят ждёт знакомство с художниками и их работами в формате интерактивных экскурсий, а также творческие мастер-классы и арт-эксперименты, посвящённые отдельным экспонатам выставки. Участники первых мастерских познакомятся с работами Петра Белого. В субботу ребята узнают о концепции Garbage Art и основах техники коллажа, чтобы создать свои работы из различных ненужных, на первый взгляд, вещей. А в воскресенье — поразмышляют об энергии, хранящейся внутри нас, и придумают собственный арт-объект «Внутренний свет».

«Котофест» — самый добрый и пушистый фестиваль этой зимы. В программе: выставка котов и собак из приютов, фудкорт с праздничной едой, живая музыка, котомаркет с интересными вещицами для людей и питомцев, зимние мастер-классы и лекции об уходе за кошками от ведущих ветеринаров Перми. Среди животных, которые будут участвовать в выставке, можно будет выбрать себе друга и забрать его домой. Все подопечные приютов здоровы и стерилизованы. Тем, кто планирует взять питомца на фестивале, понадобится переноска и паспорт для заключения договора о передаче животного. Также на праздник можно принести и положить под ёлку подарки для животных из приютов: им всегда остро нужны переноски, сухие и влажные корма премиум-класса, любые наполнители, антигельминтики, домики и лежанки.

Ася Фиддлер много работает с Центром городской культуры над разными проектами, поэтому свой день рождения решила отмечать там. И не просто так, а устроить мини-фестиваль. В программе: перформативная практика «5 ритмов», вдохновлённая принципами экстатического танца художницы Габриэлы Рот, лекция «Скрипка будущего», которая станет погружением в мир современных возможностей этого классического инструмента, лёгкая новогодняя музыка и джазовые переложения современных песен, импровизации с искусственным интеллектом и другие события. Вход бесплатный, но по желанию можно оставить донейшен на развитие проектов Аси.

«Дом Бернарды Альбы» — знаменитая пьеса испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки, написанная им в июне 1936 года, за два месяца до смерти. Вот уже почти 80 лет она не сходит со сцены и киноэкранов. События пьесы разворачиваются в маленьком селении, в доме Бернарды Альбы, где кроме хозяйки живут пять её дочерей и сумасшедшая старуха-мать. Похоронив мужа, Бернарда объявила восьмилетний траур: теперь в её дом нет доступа ни мужчинам, ни ветру. Мать готова на все, чтобы защитить честь дочерей. Обречённые провести свои лучшие годы взаперти, сёстры рвутся на волю. Драматическую версию пьесы на сцене Театра-Театра поставила Диана Добрева, главный режиссёр Национального театра им. Ивана Вазова (София, Болгария). Она дополнила основной текст поэзией самого Лорки, а также Мигеля Эрнандеса и Хуана Рамона Хименеса. Благодаря этому спектакль сохранил испанскую «кровь» и стал богаче, а образы героинь — глубже.

Психологический триллер «Арман» — первая полнометражная работа режиссёра Хальвдана Ульмана Тёнделя, внука Ингмара Бергмана и Лив Ульман. Фильм уже получил награду за лучший дебют в Каннах и выдвинут на «Оскар» от Норвегии. Главную героиню, известную актрису Элизабет, срывает с репетиции звонок из школы, где учится её 6-летний сын Арман. В пустых классах разворачивается зловещее противостояние, но о детях быстро забывают — ведь у взрослых есть свои тайны и желания, а в огласке не заинтересован никто. Удастся ли Элизабет добиться правды и не дать одержимости и зависти разрушить жизнь её семьи, несмотря на прошлые ошибки? История началась с реального случая: режиссёр услышал от знакомого о конфликте между шестилетними детьми в походе. Этот эпизод заставил его задуматься о природе детской жестокости и о том, как поведение взрослых отражается в детях.

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