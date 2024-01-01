Новый этап в развитии Банк «Урал ФД» выходит на федеральный уровень Поделиться Твитнуть

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В ноябре «Урал ФД», крупнейший банк с пермской пропиской, объявил о начале ребрендинга. Перемены затронут два направления деятельности банка — розничное и корпоративное. Физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь будут обслуживаться под новым финансовым брендом «Дом.ру». При этом официальное наименование банка (АО КБ «Урал ФД») не изменится.

Ребрендинг — лишь часть масштабной трансформации, направленной на переход к новой бизнес-модели, цифровизацию всех процессов и внедрение современных технологий, а также на выход регионального банка на федеральный уровень.

Основой этой трансформации станет сотрудничество с холдингом «ЭР-Телеком», который работает в Пермском крае и других регионах России под брендом «Дом.ру». Партнёрство позволит улучшить сервисы обеих компаний и расширить возможности клиентов.

В соответствии с этой стратегией пересмотрен и корпоративный стиль. Новый бренд объединит розничное направление, которое известно клиентам как «Клюква», и корпоративный бренд «Урал ФД». Известная пермским клиентам клюквенно-голубая гамма исчезнет. Новое оформление продуктов, приложений и офисов банка будет выполнено в едином стиле с базовым брендом «Дом.ру». За основу взят фирменный красный цвет провайдера, но палитра банка будет более тёплой. В конце ноября уже стартовали несколько рекламных кампаний в новом стиле. Вклады и кредиты для розничных клиентов уже продвигаются под брендом «Дом.ру». Постепенно начнут обновляться вывески офисов, сайт компании и все коммуникации.

Новая технологическая база

Одной из ключевых ценностей банка на новом этапе развития становится доступность 24/7 и удобство. Эта задача решается через технологическую трансформацию и ориентацию на цифровые каналы. Именно с их помощью будет обеспечено присутствие финансового бренда на новых для банка территориях — это становится возможным благодаря интеграции с «ЭР-Телеком». Переход между приложениями двух структур будет бесшовным, и банк будет выглядеть для клиентов как финансовое продолжение провайдера. Таким образом, банк развивает свою концепцию бренда с удобными технологиями, доступными из дома.

На начальном этапе банк сосредоточится на обслуживании физических лиц. Это категория клиентов, которые не нуждаются в личном взаимодействии с банковскими сотрудниками, что даёт банку возможность активно развивать дистанционные каналы обслуживания и выходить на новые региональные рынки.

Второй целевой сегмент — малый и микробизнес. Эти предприниматели также могут управлять своими компаниями, проводить расчёты и получать необходимые услуги, не выходя из дома, как и розничные клиенты.

Выигрыш для всех

Сотрудничество с компанией «ЭР-Телеком» позволит банку расширить географию присутствия.

«Для нас это новый масштаб деятельности, возможность развития технологической платформы и в целом уход от прежнего сценария работы в качестве небольшого регионального банка. У нас появится возможность выхода в новые регионы через цифровые каналы Дом.ру», — отмечает Николай Кузнецов.

В свою очередь, «ЭР-Телеком» приобретает оператора финансовых услуг, которому можно передать задачи, не относящиеся к основной деятельности компании. Традиционно на этом рынке операторы предлагают своим абонентам телекоммуникационное оборудование в рассрочку. С одной стороны, это привлекает больше клиентов, но с другой — провайдер вынужден самостоятельно заниматься оформлением рассрочки и её администрированием. Однако такие функции, как предварительный скоринг, предоставление денежных средств, контроль регулярности платежей и взыскание задолженности, имеют множество нюансов и выполняются банком более эффективно.

Клиенты же от синергии двух компаний получают преимущество в виде удобства получения телекоммуникационных и финансовых услуг в одном «окне».

Интересы действующих клиентов — приоритет

Меняясь, масштабируясь через цифровые каналы и осваивая новые для себя территории, банк по-прежнему будет ценить и учитывать интересы своих клиентов в Пермском крае. В частности, клиенты из домашнего региона смогут посещать физические офисы банка в Перми и других городах края. На конец года запланирован переезд офиса «На Сибирской» в более удобное место — по ул. Революции, 21а (ЖК «Виктория»), а также переезд офиса с ул. Ленина, 72а в историческое здание банка по ул. Ленина, 64. В Березниках, Соликамске, Губахе и Полазне офисы останутся на прежних местах.

«Развитие банков через цифровые каналы — это магистральный путь развития современной экономики. Коллаборации телекома и финансовой сферы уже стали трендом. Успешные проекты в сфере цифрового банкинга начались лет десять назад, и сегодня мы все знаем эти примеры. При этом нам важно сохранить региональных клиентов, объяснив им суть происходящих перемен. Юрлицо банка не изменится, все договоры с партнёрами и клиентами, все наши обязательства остаются в силе. Изменения будут проходить последовательно и плавно, интересы клиентов останутся приоритетом на всех этапах интеграции», — отмечает председатель правления банка «Урал ФД» Николай Кузнецов.

Вне конъюнктуры

Благодаря синергии двух структур, продуктовая линейка «Урал ФД» пополнится новыми предложениями, разработанными совместно с «ЭР-Телеком». Уже сейчас банк предлагает рассрочку на оборудование телеком-оператора, включая роутеры и приставки «Дом.ру». Этот продукт был успешно протестирован в домашнем регионе, а сейчас доступен в семи городах России, и в будущем его география будет расширяться.

В дальнейшем для клиентов «ЭР-Телеком» и банка станут доступны быстрые и удобные предодобренные кредиты. Благодаря настроенному кредитному конвейеру банк сможет точно оценивать потенциальных клиентов и предлагать им наиболее подходящие условия.

Усовершенствованное мобильное приложение со временем позволит развивать расчётный бизнес для физических лиц и предлагать выгодные карточные продукты с кэшбэком.

Что касается сберегательных продуктов, здесь изменений не планируется. Банк будет развивать существующую линейку, которая уже включает накопительные счета, вклады различных сроков с пополнением, капитализацией процентов и без капитализации, а также связанные с ключевой процентной ставкой.

Наконец, в корпоративном сегменте банк сосредоточит внимание на расчётных операциях. Однако благодаря новой технологической платформе и кредитному конвейеру сможет также принимать быстрые решения по кредитованию и банковским гарантиям.

Несмотря на то, что трансформация стартует в достаточно сложный с точки зрения конъюнктуры момент, в банке уверены в успехе преобразований.

«Говоря о сложной конъюнктуре, как правило, имеют в виду высокую ключевую ставку и отмену льготной ипотеки. Однако для тех продуктов, на которые мы делаем акцент, эти факторы не так критичны. Например, экономическая ситуация, скорее, стимулирует покупки в рассрочку. То же касается и потребительских кредитов — они необходимы людям в любых экономических условиях. Что касается корпоративного направления, то здесь банк делает упор на расчётно-кассовое обслуживание, а оно не зависит от ключевой ставки», — отмечает Николай Кузнецов.

В банке отмечают, что трансформация — это длительный проект, рассчитанный не на один год, поэтому локальная конъюнктура не оказывает на него сильного влияния. Ведь если правильно угадать целевые клиентские группы и их ключевые потребности, бизнес будет успешен при любой ситуации на рынке. Оставаясь гибким, банк «Дом.ру» намерен и впредь меняться, откликаясь на вызовы рынка и потребности своих клиентов.

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