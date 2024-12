Балетная премьера, разговоры об искусстве и «Джаз-лихорадка» Афиша на неделю 5–8 декабря Поделиться Твитнуть

Ещё одно событие в рамках «Лаборатории современного зрителя» в преддверии первых показов балета «Сильвия» — последней в этом году премьеры в Пермском театре оперы и балета. Советский музыковед Борис Асафьев называл автора «Сильвии» Лео Делиба «композитором тончайшего вкуса и поэтического чувства человека как пластического явления». Три партитуры Делиба — «Ручей», «Коппелия» и «Сильвия» — стали поворотной вехой в истории балетной музыки на пути от Пуни и Минкуса к симфоническим блокбастерам Чайковского. О месте Делиба в истории мировой музыки, о том, как устроен его последний балет, о совместной работе с Алексеем Мирошниченко Дмитрий Ренанский поговорит с Иваном Худяковым-Веденяпиным, для которого «Сильвия» станет дебютом в качестве дирижёра-постановщика на большой балетной сцене. Регистрация на встречу — по ссылке.

«Дикокультурные» — новый пермский проект про современное искусство и не только. В рамках проекта проходят арт-медитации, выставки, обсуждения, игры и другие события. На дикокультурные диалоги «Синдром Стендаля» приглашают всех, кто недавно испытал эстетическое переживание от прослушанного, просмотренного или прочитанного и хотел бы этим поделиться. Формат встречи очень простой: соберутся в баре «Второй этаж», сядут за столики, познакомятся, выберут тему и будут разговаривать. И всё ради того, чтобы понять, зачем нам искусство. Тех, кто хочет посетить встречу, организаторы просят дать им знать любым способом. Например, можно написать в телеграм-канале проекта или в его группе ВКонтакте.

Сценарий спектакля, его задумка — совместный замысел театра, режиссёра и автора, попытка по-своему рассказать историю великой дочери царя Эдипа. Грязь, разруха, разлагающиеся трупы, смрад, отравленный воздух... В Фивах только что закончилась гражданская война. Развязавшие её братья Этеокл и Полиник, сыновья Эдипа, мертвы. К власти приходит Креонт. Стремясь предотвратить новые волнения и навести порядок в стране, он приказывает с почестями похоронить Этеокла, а Полиника, нарушившего договор о смене власти, оставить на растерзание птицам и псам. Юная Антигона решает предать тело брата земле. За нарушение запрета царя ей грозит смертная казнь...

Спектакль «Из жизни планет» — это музыкальное посвящение неснятым фильмам 60-х. Тогда, в Хрущёвскую оттепель, случился настоящий прорыв в развитии советского кино. Глоток свободы дал жизнь новым фильмам и новому поколению режиссёров, которых встречали овациями Венеция и Канны. Но внезапно всё кончилось, свобода обернулась несвободой, и к концу десятилетия поле молодого кинематографа превратилось в целое кладбище неснятых фильмов. Олег Нестеров и группа «Мегаполис» расскажут о «похороненных» работах самых талантливых советских кинематографистов Оттепели. Это «Причал» и «Прыг-скок, обвалился потолок» Геннадия Шпаликова, «Семь пар нечистых» Владимира Мотыля и «Предчувствие» Андрея Смирнова. Чтобы создать более объёмную картину эпохи, когда всё получалось, «Мегаполис» сыграет для зрителей воображаемые звуковые дорожки к этим фильмам.

Первый балет, показанный в 1876 году на сцене только что построенного Palais Garnier, «Сильвия» Лео Делиба заслужила славу жемчужины французского романтического репертуара. Пётр Чайковский считал партитуру Делиба абсолютным шедевром музыкального театра и признавался, что, знай он её раньше, никогда бы не взялся за сочинение «Лебединого озера». В историю балета ХХ века «Сильвия» вошла благодаря спектаклям Фредерика Аштона и Джона Ноймайера, а в Перми её увидят в авторской версии Алексея Мирошниченко — с новым либретто, вдохновлённым античной мифологией и романом «Опимия» итальянского писателя Рафаэлло Джованьоли. Это будет большой торжественный спектакль, в котором будет занята вся труппа театра, включая миманс, а также студенты Пермского хореографического училища.

В прошлом году в прокат вышел полнометражный аниме-фильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки, который стал главным проектом жизни режиссёра и самой кассовой из его картин. Теперь зрителям предстоит увидеть документальную историю о том, как появился этот шедевр. Режиссёр Каку Аракава делится захватывающими моментами семилетнего пути, на протяжении которого он создавался. Зрители становятся свидетелями не только художественной магии, но и сложностей, с которыми сталкивался мастер, исследуя, как его личные переживания и философия жизни влияли на формирование сюжета и визуального стиля фильма. Документальная лента погружает в творческий процесс гения анимации Хаяо Миядзаки, раскрывая его уникальный подход и методы работы.

Хор Parma Voices под руководством хормейстера Даниила Журилова представит на сцене «Триумфа» новую программу — концерт-инсталляцию «Голос времени. От Возрождения до минимализма». Прозвучит российская премьера сочинения Дэна Форреста The Sun Never Says, а также Da pacem Domine Арво Пярта, Funeral Canticle Джона Тавенера, Lux Aurumque Эрика Уитакра, произведения Альфреда Шнитке, Джакомо Кариссими, Антона Брукнера, Эдуарда Элгара и других композиторов.

Рок-проект «Другие Миры» создан в 2018 году. Коллектив снимает клипы, выпускает авторскую музыку, делает одни из лучших в России трибьютов Rammstein и «Король и Шут». Шесть лет участники проекта собирали по крупицам опыт и победы, более 10 раз становились хедлайнером и сами создавали фестивали, делали множество шоу в разных городах, выпускали прекрасные синглы и клипы, чтобы представить поклонникам самый масштабный сольный концерт за всю историю группы, охватывающий целую эпоху её творчества. В дополнение к своей музыке коллектив вновь подарит слушателям культовые хиты Rammstein в своём фирменном исполнении.

В арт-пространстве «Другие круги» начинается предновогодний марафон мастер-классов. Откроет его пермский художник Дмитрий Козлов. На своих полотнах он любит изображать городскую среду — улочки, архитектуру, атмосферу. Гости «Других кругов» уже писали вместе с художником яркий летний город и меланхоличную осеннюю Пермь. В этот раз участники мастер-класса постараются передать настроение зимы: глядя на работу можно будет почувствовать, как падает и приятно хрустит под ногами снег, увидеть яркие огни украшенных улиц, ощутить приближение Нового года, запах мандаринов и детский восторг от грядущего волшебства. В качестве основного инструмента для создания картин будут использовать мастихин — так работы получатся более объёмными и красочными. Записаться на мастер-класс можно через личные сообщения группы арт-пространства ВКонтакте.

В Перми пройдёт ХIХ музыкальный фестиваль «Джаз-лихорадка». В этом году любители импровизации смогут насладиться музыкой в колыбели пермского джаза — ДК им. Солдатова. В большом зале дворца культуры состоится пять концертов, а в малом зале в конце каждого дня будет проходить джаз-клуб «Хрустальный лев», на сцене которого хедлайнеры фестиваля выступят с особой программой. Откроют фестиваль пермские джазмены: оркестр «Аристократ», группа Art&Cool и Биг Бэнд под руководством заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина. Также в «Джаз-лихорадке» примут участие джазовый коллектив Евгения Побожего, трио Олега Бутмана, певица Варвара Убель, артисты филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан, музыкальные проекты «Се ля ви», Sirop electric quartet и Roman Averin Project.

