Бразильские перспективы Прикамский производитель сельхозтехники выходит на рынок Латинской Америки Поделиться Твитнуть

Дмитрий Теплов (на фото слева) и представи-тель компании Indice Pesquisas e Agro Mercado Пауло Мундоз Фурроз

Краснокамский ремонтно-механический завод планирует начать поставки сельхозтехники в Бразилию. В настоящее время прорабатываются вопросы логистики и таможенного оформления. Речь идёт о производимой КРМЗ техники для заготовки кормов (сенажа). Эта технология уникальна — благодаря ей Пермский край является лидером в производстве кормозаготовительной техники в России.

Сейчас технологии КРМЗ известны как в России, так и в странах СНГ и Восточной Европы.

По словам директора Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрия Теплова, после введения санкций взаимодействие с Восточной Европой осложнилось. И хотя оставались страны Азии, в частности Казахстан и Узбекистан, потенциально рынок сбыта для технологии KRMZ Innovation значительно шире.

Предприятие стремится расширять географию поставки оборудования: только за последние месяцы его представители приняли участие в специализированной выставке сельхозтехники и инноваций для АПК «АГРОСАЛОН 2024», межрегиональных и региональных форумах, а также вошли в состав бизнес-миссии в Бразилию.

Бизнес-миссия была организована ассоциацией производителей специализированной техники «Росспецмаш». В её рамках российские производители посетили три штата, познакомились с возможными покупателями техники — сельхозпредприятиями и фермерами, а также побывали на специализированной выставке. Это позволило оценить потенциальный рынок сбыта и завязать контакты.

Погрузчик

Как выяснилось, интерес к технике КРМЗ в Бразилии достаточно высок. До сих пор крупный рогатый скот сельхозпредприятий в основном находился на вольном выпасе, сейчас осуществляется переход к стойловому содержанию, и поэтому вопрос заготовки кормов является одним из приоритетных для отрасли.

Как отмечает Дмитрий Теплов, несмотря на то, что внешняя торговля России сейчас ориентирована на Восток, потенциал Латинской Америки часто недо­оценивается.

Однако это большой рынок сбыта, и страны этого региона являются привлекательными торговыми парт­нёрами для российского бизнеса. Например, Бразилия, крупнейшая страна региона, имеет быстроразвивающую­ся экономику, особенно в сельском хозяйстве. При населении 215,7 млн человек поголовье крупного рогатого скота в Бразилии в 10 раз превышает российское.

«Мы встретились с властями штата Мату-Гросу, посетили технопарк, встречались с местными дилерами и фермерами. Как оказалось, они заинтересованы в технологиях заготовки кормов, которые мы предлагаем. Надо отметить, что в Бразилии в целом заинтересованы в новых технологиях и открыты им. Однако одно дело интерес на словах и совсем другое — конкретные деловые договорённости. Поэтому мы пригласили к нам Пауло Мундоз Фурроза, представителя компании Indice Pesquisas e Agro Mercado, — его семья занималась организацией визита российских предпринимателей по поручению властей штата Мату-Гросу. Цель его приезда — познакомиться со страной и людьми, нашим производством и логистическими возможностями, чтобы в дальнейшем содействовать установлению деловых контактов между КРМЗ и сельхозпредприятиями и фермерами в Бразилии», — рассказывает Дмитрий Теплов.

В России Пауло Мундоз Фурроз посетил международную выставку сельхозтехники «АГРОСАЛОН 2024» в Москве, затем побывал на производстве КРМЗ и в логистической компании «ТРАСКО».

Когда речь идёт о географически удалённой и пока не очень знакомой стране, ощущается некоторое недоверие, отметил Дмитрий Теплов.

«Модель взаимодействия, которую выбрали мы, — выстраивание доверительных отношений путём организации визита представителя другой страны. Это позволяет гораздо быстрее наладить торговые отношения. Мы попросили логистическую компанию «ТРАСКО» рассчитать схему отправки контейнера в Бразилию. Прямая схема без перегрузок: контейнер из Краснокамска идёт по железной дороге, затем через новороссийский порт следует до порта Бразилии. Срок поставки 50 дней, стоимость доставки — $8 тыс. Наша задача была показать Пауло, как именно можно организовать доставку нашей продукции в его страну, что это реально. Физическое присутствие сеньора Фурроза здесь и его погружение в реальность России и нашего производства сближает нас с рынком Бразилии», — продолжает Дмитрий Теплов.

Кроме того, уже состоялись несколько видеоконференций с экспертами, которые будут помогать вывести продукцию на рынок Бразилии. Они готовы продвигать технику КРМЗ не только в этой стране, но и в соседних странах — Уругвае и Аргентине. Сейчас осталось решить вопросы по таможенным пошлинам и налогам, которые уплачиваются при ввозе техники.

По словам Пауло Мундоз Фурроза, в настоящий момент кормозаготовительная техника действительно жизненно необходима для сельскохозяйственной отрасли и фермеров Бразилии. Он отметил, что сейчас корма практически не заготавливаются, поскольку крупный рогатый скот находится на выпасе. Для его перевода в стойловое содержание необходима организация заготовки кормов. Подобное оборудование в стране не производится, своих технологий нет. При этом техника КРМЗ действительно более эффективна, чем известные аналоги.

«Фермеры, у которых есть потребность в кормозаготовительной технике, уже изучают возможные варианты и различных производителей. И один из наших партнёров считает, что предложение КРМЗ во много раз лучше, чем все другие технологии, и говорит о нём с восторгом. Они действительно заинтересованы в сотрудничестве», — говорит сеньор Фурроз.

По оценкам представителя Бразилии, внедрение технологии, предлагаемой КРМЗ, позволит повысить производство молока на 20—25%. Кроме того, она позволит предложить покупателям продукт более высокого качества.

Пауло Мундоз Фурроз считает, что эта техника будет интересна не только для бразильских фермеров, но и для сельхозпроизводителей других стран Латинской Америки.

По словам Пауло Мундоз Фурроза, большая часть жителей Бразилии хорошо относятся к России и не имеют по отношению к её жителям и бизнесу каких-либо предрассудков. На отношение официальной Бразилии к России не повлияла геополитическая ситуация в Европе и санкции, оно улучшается.

В частности, в 2023 году экспорт Бразилии в Россию вырос на 27% и, как ожидается, будет ещё расти. Для россиян действует комфортный визовый режим: они могут находиться в Бразилии 90 дней без получения визы.

Сам Пауло Мундоз Фурроз приехал в Россию впервые, и у него сложилось впечатление о стране как о социально развитой.

«На Западе существует мнение, что Россия находится в плохом состоянии, но по моему первому впечатлению это не так. На мой взгляд, города находятся в хорошем состоянии, они чистые, красивая архитектура. Все люди вежливые и достаточно дружелюбные, при этом более образованные, чем в Бразилии», — рассказывает он.

«Латинская Америка — интересный рынок сбыта продукции производителей из Пермского края. На наш взгляд, выходить на него стоит через Бразилию, а затем уже в Уругвай и Аргентину. Бразилия наиболее крупная страна в регионе и дружественно настроена к России. Для нас этот регион особенно интересен своей аграрной специализацией. Бразильский бизнес, в свою очередь, заинтересован не только в кормозаготовительной технике, но и в других технологиях для сельского хозяйства», — заключает Дмитрий Теплов.

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