Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Хочешь, я выучусь шить? В музее PERMM обновилась основная экспозиция Поделиться Твитнуть

Когда в год 300-летия Перми Музей современного искусства открывался на новом месте, в его деятельности появилось важное изменение: впервые PERMM смог организовать постоянную экспозицию из предметов собственной коллекции. Это непременная часть работы музеев, так сказать, классических, а вот музеи contemporary art, как правило, действуют как выставочные площадки и проектные центры. Таким образом, PERMM получил огромное преимущество перед коллегами: в отличие от других центров современного искусства в России он теперь с полным правом может именоваться «настоящим музеем».

Между тем «постоянное» в PERMM — тоже «временное»: не сетуя на недостаток выставочных площадей, не позволяющих предъявить публике все сокровища своей коллекции, руководство музея приняло решение примерно раз в год менять основную экспозицию. Её первый вариант — «И да, и нет» (16+), собранный кураторами Арсением Сергеевым и Алёной Герасимчук, — открылся вместе с музеем на ул. Крисанова, 4 год назад, теперь же директор музея Наиля Аллахвердиева, выступившая на сей раз в качестве куратора, предъявила второй вариант показа музейного собрания — «Правило шва» (16+).

Наиля Аллахвердиева, директор Музея современного искусства PERMM, куратор выставки «Правило шва»:

— Как можно увидеть и интерпретировать музейное собрание? Вторая выставка произведений из коллекции PERMM показывает, как реализуется сформулированный при переезде в новое здание музея принцип: всякий раз представлять зрителю новую версию/образ постоянно пополняемой и изменяющейся коллекции.

На этот раз тон и структуру выставки формируют новые поступления, переданные в дар музею, и крупномасштабные работы, которые давно не экспонировались в Перми.

Ключ к интерпретации выставки — недавно приобретённая музеем инсталляция Аси Маракулиной «Правило шва». В комментариях к работе художница пишет: «…Когда уезжаешь, переезжаешь на другое место, покидаешь город, желательно «зашить» улицу с начала и до конца, «проштопать» её сквозь переходы от первого дома до последнего, особенно если свой дом в середине. В конце улицы нужно завязать узел вокруг чего-нибудь устойчивого, например, вокруг столба, можно на несколько оборотов. Когда возвращаешься, нужно обязательно «развязать узел» и «открыть шов»…

Прошивание, как проживание.

Фото: Александр Баженов

Выставка, как нетрудно догадаться, получилась очень женской: куратор — женщина, автор «заглавного» произведения — женщина, шитьё — женское рукоделие… Центральная работа Аси Маракулиной как раз очень рукодельная: это платье, точнее, два платья, соединённые подолами, платье-тянитолкай; между двумя воротниками через два совмещённых подола проходит вышитая дорога, этакая карта местности, как будто соединяющая две личности, идентичные и в то же время разные — это человек «здесь» и тот же самый человек, но уже «там».

Среди авторов выставочных работ немало худож­ниц, причём пермских. Две из них — Ольга Субботина и Татьяна Нечеухина — присутствовали на вернисаже, который прошёл в «Ночь искусств» 4 ноября, а их работы стали для сюжета выставки не менее важными, чем «Правило шва». Так, из запасников музея пришла большая инсталляция Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича «Длинная белая ночь» — три вышивки на темы исторических фото. Художники вышили три пикника на берегу Камы — из 1950-х, 1970-х и 1980-х годов. Здесь, в противоположность объекту Аси Маракулиной, «сшивается» время, а пространство остаётся всё тем же, и смысл всё тот же — пермская летняя ночь, отдых, счастье и растворение в беспечной ретро-реальности, которая предстаёт в этой работе не только чёрно-белой, как старая фотография, но ещё и в негативном изображении: чёрное и белое поменялось местами. Память — она такая.

Ещё одна важная текстильная инсталляция Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича — «УралЧугун»: её графическую версию пермяки могли долго наблюдать на заборе вокруг «долгостроя с Есениным». Герои этого сюжета — медведи — стали и главными героями второго этажа экспозиции, «рифмуясь» со знаменитой инсталляцией Дмитрия Цветкова «Сила и власть» (чучело медведя в горностаевой мантии) и с недавним приобретением музея — картиной Татьяны Нечеухиной «НЕ ЗА», на которой медведь тоже появляется.

Татьяна Нечеухина подарила музею автопорт­рет на фоне иконической пермской надписи «Счастье не за горами», от которой «в кадре» остались только буквы «НЕ ЗА», рождающие неожиданные ассоциации и смыслы. В «клеймах» этой чрезвычайно ёмкой, насыщенной и сюжетами, и подтекстами работы — эпизоды, связанные с пермской идентичностью.

Наиля Аллахвердиева:

— Экспозиция собрана/организована через метафору шитья. В пространстве выставки работы располагаются как мыслительные и/или эмоциональные «строчки» и «узелки», они могут быть соединены или разъединены. Произведения искусства становятся чем-то вроде нитей или инструментов, которые прошивают/прокалывают пространство. Идеи художников «сшивают», «пристрачивают», «проштопывают» пространство, измеряют, отсчитывают и завершают его. Искусство тут становится магической практикой, формой психотерапии и/или медитативного погружения в созерцательное состояние, оно сшивает время — ткань истории изнашивается и исчезает, но швы, образованные стежками искусства, создают неплотную, но прочную ткань памяти.

Зритель, становясь героем сверхсюжета этой выставки, волен «прошивать» собственные «швы», создавая маршрут прохождения экспозиции, выделяя для себя акценты и устанавливая связи между ними. Это будет нетрудно — кураторский замысел на редкость внятен — и очень увлекательно, ведь здесь есть вещи абсолютно хитовые и очень памятные: это и прекрасная «Музыкальная шкатулка» Александра Бродского, и культовая Communication Tube группы «Гнездо» — объект ещё 1970-х годов, ставший известным благодаря фильму «Асса», и работы Петра Белого, Павла Пепперштейна, и многое другое.

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