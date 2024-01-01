Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Хочешь, я выучусь шить?
В музее PERMM обновилась основная экспозиция
Когда в год 300-летия Перми Музей современного искусства открывался на новом месте, в его деятельности появилось важное изменение: впервые PERMM смог организовать постоянную экспозицию из предметов собственной коллекции. Это непременная часть работы музеев, так сказать, классических, а вот музеи contemporary art, как правило, действуют как выставочные площадки и проектные центры. Таким образом, PERMM получил огромное преимущество перед коллегами: в отличие от других центров современного искусства в России он теперь с полным правом может именоваться «настоящим музеем».
Между тем «постоянное» в PERMM — тоже «временное»: не сетуя на недостаток выставочных площадей, не позволяющих предъявить публике все сокровища своей коллекции, руководство музея приняло решение примерно раз в год менять основную экспозицию. Её первый вариант — «И да, и нет» (16+), собранный кураторами Арсением Сергеевым и Алёной Герасимчук, — открылся вместе с музеем на ул. Крисанова, 4 год назад, теперь же директор музея Наиля Аллахвердиева, выступившая на сей раз в качестве куратора, предъявила второй вариант показа музейного собрания — «Правило шва» (16+).
Наиля Аллахвердиева, директор Музея современного искусства PERMM, куратор выставки «Правило шва»:
— Как можно увидеть и интерпретировать музейное собрание? Вторая выставка произведений из коллекции PERMM показывает, как реализуется сформулированный при переезде в новое здание музея принцип: всякий раз представлять зрителю новую версию/образ постоянно пополняемой и изменяющейся коллекции.
На этот раз тон и структуру выставки формируют новые поступления, переданные в дар музею, и крупномасштабные работы, которые давно не экспонировались в Перми.
Ключ к интерпретации выставки — недавно приобретённая музеем инсталляция Аси Маракулиной «Правило шва». В комментариях к работе художница пишет: «…Когда уезжаешь, переезжаешь на другое место, покидаешь город, желательно «зашить» улицу с начала и до конца, «проштопать» её сквозь переходы от первого дома до последнего, особенно если свой дом в середине. В конце улицы нужно завязать узел вокруг чего-нибудь устойчивого, например, вокруг столба, можно на несколько оборотов. Когда возвращаешься, нужно обязательно «развязать узел» и «открыть шов»…
Прошивание, как проживание.
Выставка, как нетрудно догадаться, получилась очень женской: куратор — женщина, автор «заглавного» произведения — женщина, шитьё — женское рукоделие… Центральная работа Аси Маракулиной как раз очень рукодельная: это платье, точнее, два платья, соединённые подолами, платье-тянитолкай; между двумя воротниками через два совмещённых подола проходит вышитая дорога, этакая карта местности, как будто соединяющая две личности, идентичные и в то же время разные — это человек «здесь» и тот же самый человек, но уже «там».
Среди авторов выставочных работ немало художниц, причём пермских. Две из них — Ольга Субботина и Татьяна Нечеухина — присутствовали на вернисаже, который прошёл в «Ночь искусств» 4 ноября, а их работы стали для сюжета выставки не менее важными, чем «Правило шва». Так, из запасников музея пришла большая инсталляция Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича «Длинная белая ночь» — три вышивки на темы исторических фото. Художники вышили три пикника на берегу Камы — из 1950-х, 1970-х и 1980-х годов. Здесь, в противоположность объекту Аси Маракулиной, «сшивается» время, а пространство остаётся всё тем же, и смысл всё тот же — пермская летняя ночь, отдых, счастье и растворение в беспечной ретро-реальности, которая предстаёт в этой работе не только чёрно-белой, как старая фотография, но ещё и в негативном изображении: чёрное и белое поменялось местами. Память — она такая.
Ещё одна важная текстильная инсталляция Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича — «УралЧугун»: её графическую версию пермяки могли долго наблюдать на заборе вокруг «долгостроя с Есениным». Герои этого сюжета — медведи — стали и главными героями второго этажа экспозиции, «рифмуясь» со знаменитой инсталляцией Дмитрия Цветкова «Сила и власть» (чучело медведя в горностаевой мантии) и с недавним приобретением музея — картиной Татьяны Нечеухиной «НЕ ЗА», на которой медведь тоже появляется.
Татьяна Нечеухина подарила музею автопортрет на фоне иконической пермской надписи «Счастье не за горами», от которой «в кадре» остались только буквы «НЕ ЗА», рождающие неожиданные ассоциации и смыслы. В «клеймах» этой чрезвычайно ёмкой, насыщенной и сюжетами, и подтекстами работы — эпизоды, связанные с пермской идентичностью.
Наиля Аллахвердиева:
— Экспозиция собрана/организована через метафору шитья. В пространстве выставки работы располагаются как мыслительные и/или эмоциональные «строчки» и «узелки», они могут быть соединены или разъединены. Произведения искусства становятся чем-то вроде нитей или инструментов, которые прошивают/прокалывают пространство. Идеи художников «сшивают», «пристрачивают», «проштопывают» пространство, измеряют, отсчитывают и завершают его. Искусство тут становится магической практикой, формой психотерапии и/или медитативного погружения в созерцательное состояние, оно сшивает время — ткань истории изнашивается и исчезает, но швы, образованные стежками искусства, создают неплотную, но прочную ткань памяти.
Зритель, становясь героем сверхсюжета этой выставки, волен «прошивать» собственные «швы», создавая маршрут прохождения экспозиции, выделяя для себя акценты и устанавливая связи между ними. Это будет нетрудно — кураторский замысел на редкость внятен — и очень увлекательно, ведь здесь есть вещи абсолютно хитовые и очень памятные: это и прекрасная «Музыкальная шкатулка» Александра Бродского, и культовая Communication Tube группы «Гнездо» — объект ещё 1970-х годов, ставший известным благодаря фильму «Асса», и работы Петра Белого, Павла Пепперштейна, и многое другое.
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