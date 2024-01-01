Полина Путякова журналист Дальше на Восток Экспортная динамика Пермского края остаётся положительной Поделиться Твитнуть

По данным краевых властей, на данный момент в Пермском крае действует более 1 тыс. компаний-экспортёров, которые суммарно работают с не менее чем 100 странами. Ежегодный прирост таких предприятий составляет 10—20% ежегодно. Кроме того, уже два года подряд Прикамье является вторым регионом в ПФО после Татарстана по объёму экспорта, а в 2023 году Пермский край стал третьим по показателю внешнеторгового оборота.

Эксперты двояко оценивают текущую экспортную ситуацию. С одной стороны, по данным старшего преподавателя кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлии Стародумовой, в 2023 году доля экспорта в структуре ВВП России впервые за почти 30 лет снизилась до 23%. С другой стороны, общественный эксперт по ВЭД Пермской ТПП и директор ООО «Навигатор-Альянс» (является подрядчиком центров поддержки экспорта более 15 регионов РФ, в том числе Пермского края) Надежда Гладышева отмечает положительную динамику экспортной деятельности, рост экспортных сделок в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Это выражается в увеличении количества как сделок, так и экспортёров: на международный рынок выходит всё больше «новичков» — производителей, которые ранее не экспортировали свою продукцию. В итоге прирост объёма экспорта составляет чуть более 10%, приводит данные статистики Юлия Стародумова.

С точки зрения товарной структуры наиболее динамичный рост остаётся за минеральными удобрениями, несмотря на введение 10%-ной вывозной пошлины и экспортных квот, отмечает Юлия Стародумова. По итогам 2023 года доля России в мировом экспорте минеральных удобрений составила 16% и является второй после Китая. Вклад Пермского края в экспорт удобрений традиционно значителен. По данным РЖД, за январь—апрель 2024 года регион стал лидером по их поставкам за рубеж, причём прирост к тому же периоду прошлого года составил 50,2%.

Значительную долю в структуре экспорта по-прежнему занимает лес. В первом полугодии 2024 года объём экспорта лесопродукции из Пермского края в Китай составил 82,4 тыс. куб. м, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. По сравнению с прошлым годом объёмы остались прежними. Растут поставки в Узбекистан, Азербайджан и страны ЕАС.

Если говорить о несырьевом экспорте, Надежда Гладышева отмечает увеличение таких товарных групп, как продовольственные товары, БАДы, кондитерские изделия.

«Кроме того, в 2024 году возобновился рост экспорта российского программного обеспечения, который существенно — почти до нуля — сократился после февраля 2022 года. Развитию этой тенденции будет способствовать расширенная господдержка разработчиков в виде грантов и льготных кредитов по ставке вплоть до 2%», — рассказывает Юлия Стародумова.

В товарной структуре экспорта Прикамья есть и такие малозначительные, но любопытные позиции, как новогодние ели и сушёные мухоморы. Так, по данным Россельхознадзора, в 2023 году в Киргизию, Филиппины и США было продано 565 кг сушёных мухоморов, по этому показателю регион является лидером. В этом году из Пермского края в Туркмению отправили 18 тыс. рождественских елей.

В поиске новых направлений

Основными торговыми партнёрами являются страны Азии и СНГ, а Китай остаётся главным по импорту оборудования и материалов, отмечает вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Миронова. Также большой интерес пермский бизнес проявляет к развитию сотрудничества с коллегами из Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана. По данным статистики, которые приводит Юлия Стародумова, наибольший прирост характерен для экспорта в Ирак и Азербайджан.

В абсолютном выражении основным торговым партнёром России является Китай, отмечает Юлия Стародумова. Товарооборот с этой страной достиг практически $250 млрд за прошлый год. Второй по объёму товарооборота партнёр России — Индия с показателем более $70 млрд, третий — Бразилия, чуть более $10 млрд.

Основными партнёрами по экспорту являются страны СНГ, страны Ближнего Востока (ОАЭ, Турция), а также Китай, отмечает Надежда Гладышева. В этом году наблюдается рост экспортных сделок со странами СНГ, Ближнего Востока, что даёт экспортёрам возможность восполнить потери от введения санкций в отношении России. Впрочем, что касается Китая, то основная часть товарооборота — это импорт.

«При этом отмечается интерес и со стороны стран Восточной Европы, пока на уровне переговоров. Есть заинтересованность в нашей продукции на Балканах — Болгария, Сербия», — рассказывает Елена Миронова.

В свою очередь в Центре поддержки экспорта называют такие направления активного экспортного сотрудничества, как ЕАЭС, в том числе благодаря упрощённому декларированию и географической близости, страны БРИКС и MENA, в особенности рынки ОАЭ и Индии. Однако отмечают и отраслевые/продуктовые особенности: например, для компаний, занимающихся онлайн-экспортом, приоритетом являются страны АСЕАН и азиатское направление в целом.

В настоящее время внешняя торговля России в большей степени ориентирована на Восток, но при этом потенциал Латинской Америки не всегда оценивается в полной мере, считает директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов. Однако это весьма ёмкий рынок сбыта, и страны Латинской Америки привлекательны в качестве торговых партнёров, особенно в сфере сельского хозяйства.

«В частности, это относится к Бразилии как к крупнейшей стране Латинской Америки. Экономика страны развивается высокими темпами. ВВП страны растёт на 2% в год, в основном благодаря сельскохозяйственному сектору. При численности населения 215,7 млн человек поголовье крупного рогатого скота превышает российское в 10 раз. Также в Бразилии нет резкой смены сезонов, как в России, поэтому там сельское хозяйство активно развивается весь год, получают несколько урожаев», — отмечает эксперт.

Развитие географии экспорта является одной из тех задач, над которыми бизнес работает особенно активно, говорит Дмитрий Теплов. До сих пор КРМЗ поставлял свою технику только в страны СНГ, сейчас предприятие активно ищет выходы на новые рынки в дружественных странах, в частности в Латинской Америке и в Африке, с точки зрения юридических аспектов, логистических цепочек, географии особых экономических зон, системы таможенных пошлин и т. д.

«Однако существенные сложности в освоении новых направлений связаны с установлением экономических контактов. Не со всеми странами СНГ у России безвизовый режим — например, визы всё ещё нужны для въезда в Туркменистан. Чтобы развивался экспорт, необходимо строить безбарьерное экономическое пространство, а для этого России и странам-партнёрам необходимо преодолеть множество взаимных ограничений и расхождений, в том числе в области визовой, таможенной и финансовой политики», — говорит эксперт.

Платёжные сложности

Несмотря на то что первые сложности, возникшие в 2022 году и касавшиеся построения новых логистических цепочек и расчётов, к настоящему времени решены, ситуация в сфере экспорта остаётся достаточно напряжённой.

«Заниматься налаживанием внешнеэкономических связей в настоящее время очень сложно. Текущий год отличается от предыдущих тем, что ситуация очень напряжённая и меняется если не ежедневно, то каждую неделю точно. Если раньше мы могли спланировать нашу работу на полгода, на год, то сейчас в течение года нам неоднократно приходилось корректировать наш план. Работаем в соответствии с сегодняшними запросами бизнеса и своевременно стараемся помочь в решении возникающих проблем», — констатирует Елена Миронова.

Как отмечают в региональном Центре поддержки экспорта, от предпринимателей чаще всего поступают запросы на помощь в поиске иностранного покупателя и в организации логистических цепочек. Решению этих задач способствуют такие услуги центра, как бесплатный поиск потенциальных покупателей, софинансирование затрат на транспортировку, участие в профильных выставках и бизнес-миссиях. Причём объём оказанных услуг софинансирования логистических затрат при экспорте в 2024 году увеличился в два раза. Также увеличилась динамика получения услуги по подготовке проекта экспортного контракта, в основном за счёт роста количества компаний, которые впервые экспортируют или открывают для себя новые рынки сбыта.

По данным правительства Пермского края, одной из наиболее востребованных мер поддержки ориентированных на экспорт компаний уже несколько лет подряд остаётся предоставление из регионального бюджета субсидии на возмещение транспортных затрат экспортёров. В 2023 году 34 компании региона возместили до 60% своих расходов по экспортной деятельности.

Основные проблемы экспортёров, по наблюдению Надежды Гладышевой, — вывозные таможенные пошлины и получение экспортной выручки. Так, введение гибких экспортных пошлин на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля было для многих неожиданностью и привело к уменьшению прибыли. Некоторые экспортёры даже отмечают, что дополнительные расходы на уплату таможенных пошлин и сборов повлияли на конкурентоспособность товаров по цене. Также из-за введения санкций в отношении РФ экспортёры зачастую не могут получить оплату товара привычным для нас способом, с банковского счёта покупателя на банковский счёт продавца. Однако для решения этой проблемы используются альтернативные способы получения экспортной выручки, разрешённые законодательством РФ.

О проблеме платежей говорит и Елена Миронова. По её словам, главная проблема, которая возникла с февраля-марта 2024 года, — это затруднения с платежами как в Китай, так и из Китая. Многие банки под давлением вторичных санкций со стороны Запада перестали принимать платежи из России. Пермская ТПП неоднократно проводила конференции, встречи с экспертами по данному вопросу, и к лету вопросы постепенно решились. Но остаются трудности в оплате контрактов по товарам, попавшим под санкции. И, конечно, возникает удорожание сделок в связи со сменой партнёров, удорожанием логистики и т. д.

Проблема платежей является ключевым фактором, влияющим на экспортные процессы, уверен Дмитрий Теплов.

«Сегодня российские экспортёры испытывают трудности с приёмом платежей в национальных валютах, постоянно меняется список банков, которые могут обслуживать эти операции и т. д. Государству необходимо активнее выстраивать финансовую систему, обслуживающую экспорт, с широкими возможностями и понятными правилами. Необходимость этого очевидна — вопрос создания единой системы электронных платежей с дружественными странами обсуждался, например, на саммите БРИКС в Казани, но от обсуждений уже пора переходить к действиям», — заключает эксперт.

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