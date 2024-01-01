Полина Путякова журналист Синергия знаний и инноваций Вузы и бизнес объединили усилия для достижения технологического суверенитета Поделиться Твитнуть

Фото: Денис Голдобин

Обеспечение технологического суверенитета страны является одним из прио­ритетных направлений госполитики России. Актуальную тему обсудили на панельной дискуссии «Технологический суверенитет и развитие технологического предпринимательства», которая прошла на площадке технопарка Morion Digital в рамках демодня акселератора и фестиваля развития технологического предпринимательства «Большая разведка». Предметом разговора стали два фактора технологического суверенитета страны — развитие науки и технологического предпринимательства.

Науке на пользу

Местом старта технологического предпринимательства, как правило, становятся вузы как институты развития науки. По словам директора департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олега Чурилова, основной инфраструктурой университетов, которые обеспечивают воспроизводимую деятельность по созданию технологических стартапов, являются стартап-студии. Это форма поддержки начинающих предпринимателей, реализуемая в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Они позволяют тестировать бизнес-идеи и создавать новые компании для вывода на рынок инновационной продукции. В рамках студий объединяются студенты, преподаватели, представители бизнеса и эксперты с реальным опытом. Вместе они формируют пул идей, на основе которых запускаются новые стартапы. Студенты становятся частью команд этих стартапов, где они получают практические навыки и выходят из стартап-студии подготовленными специалистами, готовыми к работе в реальных рыночных условиях.

Кроме того, реализуются специализированные акселераторы для технологического предпринимательства. Также технологические стартапы могут обратиться за поддержкой в Фонд содействия инновациям за студенческими грантами.

Ряд мер направлены на поддержку вывода разработанной технологии на рынок. Продавать технологию, которая ещё не была реализована, сложно, поэтому в рамках программы «Цифровая экономика» и федерального проекта «Искусственный интеллект» применяется субсидия на реализацию первого проекта, рассказал управляющий директор департамента научно-технологического развития Фонда «Сколково» Александр Фертман. Государство компенсирует до 80% затрат компаниям, которые решились первыми внедрить у себя новую технологию. Эти деньги получает не стартап, а компания-покупатель, но при этом интеллектуальная собственность остаётся у разработчика, что позволяет в дальнейшем масштабировать проект.

Ещё один инструмент, который Фонд «Сколково» опробует в следующем году, — конвертируемый грант. Это денежная поддержка реализации технологических проектов, его особенность в том, что в дальнейшем, если компания становится успешной и получает выручку, она возвращает грант. В следующем году Министерством промышленности и торговли РФ на эти цели будет выделено 500 млн руб.

Меры, направленные на развитие технологического предпринимательства, одновременно поддерживают развитие науки в регионе.

Пермский край достаточно активно привлекает федеральные средства, а также вкладывает собственные средства в точечные проекты, необходимые региону, отметил заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов. В качестве примера, в 2024 году в первую очередь силами Пермского национального исследовательского политехнического университета была проведена работа, связанная с ликвидацией последствий изливов Кизеловского угольного бассейна. Часть работ выполнил Пермский государственный национальный исследовательский университет. Результаты были оценены как хорошие, и на следующий год запланирована отработка технологий. Бюджет этого проекта — более 100 млн руб. из краевого бюджета.

Спрос со стороны бизнеса

В то же время существует проблема привлечения денег в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на начальных стадиях. Дело в том, что такие вложения связаны со слишком высокими рисками.

«На венчурные расходы госсредств с большим подозрением смотрят надзорные органы. Это всегда большие риски. Проще выводить новые продукты предприятий, находящиеся на более поздней стадии разработки», — отметил Алексей Чибисов.

При этом период между появлением идеи и получением продукта может занимать до пяти—семи лет. Это одна из причин низкой конверсии из акселераторов в реальные бизнес-проекты, о которой сказал Александр Фертман.

Не менее значимой проблемой является и снижение количества грантов в стране: несмотря на то, что суммы растут, получить поддержку может меньшее количество команд. Также, к сожалению, на будущий год будет сокращён бюджет Фонда содействия инновациям.

Кроме государственного финансирования проектов, есть и другой подход — развитие на частные средства на инвестиционной основе.

Как рассказал полномочный представитель президента холдинга «ЭР-Телеком» в Пермском крае Александр Мотрич, внутри компании создано подразделение, которое занимается стартапами и развитием новых продуктов.

«В «ЭР-Телеком» накоплен большой опыт работы с инновационными проектами, мы создаём благоприятные условия для развития высокотехнологичного предпринимательства, сотрудничая с резидентами технопарка, которые помогают холдингу развивать различные решения, направленные на повышение эффективности бизнеса, комфорта, безопасности и качества жизни людей. Например, это видеоаналитика в рамках проекта «Безопасный город», ситуационные центры управления регионом, интеллектуальные транспортные системы, цифровизация жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса, системы энергоэффективного освещения», — рассказал он.

Два пути

Со своей стороны вузы также заинтересованы в формировании базы для появления технологических стартапов и в сотрудничестве с бизнесом.

Одна из причин низкой конверсии идей в реальные проекты состоит в том, что они останавливаются ещё в период обсуждения или экспертной оценки: студентам не хватает запала довести идею до стадии, когда её уже можно продавать, делится наблюдениями директор Института компьютерных наук и технологий ПГНИУ Сергей Автайкин.

«Продуктивными являются встречи, когда представители компаний приходят в вузы и заражают студентов первого-второго курса идеями: рассказывают о том, что сейчас нужно, что будет нужно через пять лет. Когда студенты слышат о потребностях бизнеса, они начинают как минимум думать в нужную сторону. Без этого идеи студентов могут быть оторванными от реальности и понимания того, как живёт бизнес», — отмечает Сергей Автайкин.

Как рассказал представитель вуза, в прошлом году в ПГНИУ уже запущены проектные мероприятия. Сначала большинство этих проектов были связаны с потребностями вуза, но уже с прошлого года в таких мероприятиях начал участвовать и бизнес. Несколько компаний, задачи которых решались в рамках студенческих проектов, забрали себе команды полностью в штат. Спустя год эти команды были выделены в отдельный бизнес, были использованы региональные и федеральные меры поддержки.

Как отметил помощник ректора ПНИПУ Олег Косолапов, есть два пути создания инноваций. Первый — отталкиваться от потребностей предприятий. Трек создания инноваций здесь достаточно понятен. Необходима сильная связь между ними и вузами, чтобы вторые хорошо представляли себе, какие задачи стоят перед предприятиями сейчас, какие в перспективе. Реализация таких проектов занимает достаточно короткое время, потому что есть потребность, есть готовность вложиться и есть поддержка.

Второе направление — идти от научных разработок. Здесь путь не столь очевиден. Приходится доказывать необходимость, полезность технологии, искать рынок. Бизнес-инкубаторы помогают ребятам на первом этапе, когда нужно выйти из области идей в реальность. За этот год благодаря работе в бизнес-инкубаторе Пермского политеха были зарегистрированы более 40 компаний и ещё несколько десятков должны быть зарегистрированы до конца года.

«Задачи Политеха на ближайшее будущее — не только формирование команд, помощь в выходе на контакты с предприятиями и финансирование, но и создание среды помощи стартапам на первых этапах. Ребята набивают одни и те же шишки, и среда поддержки, построенная на историях успеха, помогла бы показать правильную тропинку по этому минному полю — наиболее короткую и наиболее успешную», — полагает Олег Косолапов.

По мнению заместителя директора направления по массовой акселерации АНО «Платформа НТИ» Сергея Синегубкина, индустрия действует консервативно и больше нацелена на то, чтобы поддерживать текущую эффективность бизнеса. Наука же смотрит вперёд, и, соответственно, продукты, сделанные на её основе, будут качественно менять бизнес предприятий.

«Как-то один из партнёров «Сколково» сказал, что не стоит переоценивать индустриальных партнёров. Они тоже не знают, куда они будут двигаться через пять лет, и не потому, что они такие плохие, а потому что ситуация существования сейчас очень тяжёлая. При такой ставке рефинансирования, как у нас сейчас, развивать бизнес очень сложно», — поддержал это мнение Александр Фертман.

Он добавил, что примеры долгосрочного партнёрства между университетами и индустриальными компаниями, когда вместе ставят технологические задачи на пять—семь—десять лет, есть, но их пока мало.

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