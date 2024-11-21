Александра Пермякова Транспортный каркас Прикамья Делегация Пермского края приняла участие в «Транспортной неделе — 2024» Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Участники крупнейшего события транспортной отрасли России в течение нескольких дней могли знакомиться со стендом Пермского края в Гостином дворе Москвы, где демонстрировались достижения в сфере транспорта и представлялись проекты, направленные на улучшение качества пассажирских перевозок. Здесь также состоялись встречи с представителями разных структур власти и руководителями ведущих предприя­тий отрасли. Были подписаны соглашения о развитии транспортной инфраструктуры.

Потенциал речных артерий

В этом году на объединённом стенде Прикамья были представлены крупные инфраструктурные проекты, а также разработки региональных компаний по развитию водного транспорта, водной инфраструктуры и возрож­дению флота.

Среди участников регионального стенда — TrafficData, Galileosky, Корпорация ПСС и Пермская судоверфь.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, знакомясь с прикамским стендом, заинтересовался модернизацией производства Пермской судоверфи.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал председателю правительства, что судозавод успешно производит остановочные комплексы для Москвы-реки и создаёт современные причалы, которые уже установлены в Перми, Хохловке и до конца года появятся в Соликамске.

Пермская судоверфь строит судно «Байкал», будет возводить суда «Москва 2.0».

В планах — восстановить два судна «Метеор» и одно судно «Восход».

Всё это, по словам губернатора, позволит увеличить количество внутренних водных маршрутов, а значит, число туристов и возможностей для комфортного отдыха.

Министерство транспорта Пермского края

Он также отметил, что в 2024 году Пермский край вошёл в число лидеров по внедрению вод­ного электротранспорта.

Был запущен электромаршрут Пермь — Закамск, на котором курсирует «Экоходъ-2». Пассажиропоток на электромаршруте превысил 8 тыс. человек — это на 30% больше запланированного! Дополнительно для качественной работы судна на Перми I установлена зарядная электростанция.

Дмитрий Махонин представил Михаилу Мишустину и другие пермские крупные инфраструктурные проекты и разработки предприятий.

Президент России, по словам Мишустина, особо подчёркивал необходимость наращивания возможностей транспортного комплекса, чтобы он стал более эффективным, более современным. Объём ежегодного финансирования составляет свыше 1,5 трлн руб.

«Ряд разрабатываемых решений поможет активизировать судоходство на основных речных маршрутах. Очень важно расширять возможности и внутренних водных путей», — сослался позже Мишустин на пример Пермского края на пленарном заседании.

На «Транспортной неделе» были заключены соглашения с Росморречфлотом.

«Будем развивать мультимодальный логистический центр в портах Пермского края. Он будет обеспечивать погрузку и разгрузку, хранение и таможенное оформление грузов предприятий», — пояснил губернатор Пермского края.

Всё чаще, согласно исследованиям, предприя­тия-грузоотправители используют перевозку грузов по воде в качестве одного из основных способов доставки. Поэтому сейчас прорабатываются технические характеристики портового узла и возможность его размещения на территории Камского бассейна.

Министерство транспорта Пермского края

Руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко считает, что создание перегрузочных комплексов позволит более активно использовать транзитный потенциал речных артерий, объединив их с автомобильным и железнодорожным транспортом.

Ещё один документ, подписанный Тарасенко и Махониным, предполагает сотрудничество по развитию местных пассажирских перевозок на внутренних водных путях России. В частности, планируется проработать вопрос развития маршрутной сети и развития причальной инфраструктуры.

Запуск в прямом эфире

Тут же, из Москвы, Михаил Мишустин торжественно открыл реконструированный участок федеральной трассы в Краснокамском районе Прикамья — запуск состоялся в формате телемоста 20 ноября.

«Благодаря сотрудничеству с Федеральным дорожным агентством удалось полностью обновить участок федеральной трассы М-7 «Волга» с 450-го по 459-й км», — рассказал участникам форума Дмитрий Махонин.

Министерство транспорта Пермского края

Этот участок дороги входит в Пермскую городскую агломерацию и обслуживает транспортные перевозки по Перми и Краснокамскому округу. Кроме того, здесь проходит транзитный транспорт, направляющийся на Урал и в Сибирь.

Сейчас дорога может пропускать до 40 тыс. автомобилей в день! Ширина проезжей части увеличилась с двух до четырёх полос. На участке построена новая двухуровневая транспортная развязка, которая значительно упростила выезд на Западный обход Перми. Установлены автобусные остановки и построены тротуары, ведущие к ним. Трассу снабдили тремя подземными пешеходными переходами и одним надземным. Кроме этого, организован подземный проезд для сельскохозяйственной техники. Весь участок трассы освещён.

Более подробно итоги строительного сезона и планы по обновлению дорог Дмитрий Махонин и Роман Новиков, руководитель Федерального дорожного агентства, обсудили на рабочей встрече. Главные вопросы, на которых они остановились, — состояние транспортной инфраструктуры региона, развитие федеральной дорожной сети и динамика показателей аварийности на федеральных автомобильных дорогах.

Протяжённость автомобильных дорог Пермского края 33 тыс. км, из них 542 км федерального значения и 3,5 тыс. км — регионального значения.

Дмитрий Махонин благодарил за федеральную поддержку: в этом году завершили работы сразу на нескольких долгожданных дорожных объектах. Открыли движение на первом этапе трассы ТР-53, третьем этапе дороги на ул. Строи­телей и путепроводе на шоссе Космонавтов.

К 2025 году в Прикамье, по словам губернатора региона, планируется обновить 142,3 км региональных дорог, из них 57 км трасс, которые входят в опорную сеть России.

Обсудили и предварительные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году.

В 2024 году в Пермском крае приведено в нормативное состояние 129,2 км дорог, из них 71,2 км были запланированы на 2025 год. Завершили капитальный ремонт 15 мостовых сооружений — многие из них не обновлялись с момента постройки.

По словам Дмитрия Махонина, в регионе ежегодно увеличивается краевой дорожный фонд, наращиваются темпы строительства, обновляются дороги. Например, в этом году завершён ремонт автодороги Кунгур — Соликамск (участок в Губахинском округе). Отмечал губернатор и особую важность приведения в нормативное состояние дорог, ведущих к наиболее отдалённым районам.

Министерство транспорта Пермского края

Роман Новиков в ответ сказал, что необходимо «поддерживать высокий уровень эксплуатационного состояния магистралей, поскольку они составляют транспортный каркас Пермского края и, безусловно, влияют на экономическое развитие субъекта».

Руководитель Федерального дорожного агентства обратил внимание на снижение основных показателей аварийности на федеральной дорожной сети региона. По его данным, наблюдается значительное сокращение числа погибших в ДТП — на 27,3% за девять месяцев 2024 года (по сравнению с аналогичным периодом 2023-го). Число раненых снизилось на 4,5%, а общее число ДТП — на 0,7%.

«Эти показатели подтверждают эффективность принимаемых мер по улучшению состоя­ния дорожной инфраструктуры и повышению уровня безопасности на дорогах», — считает Роман Новиков.

Контроль за трассами

На «Транспортной неделе» также было заключено соглашение о взаимодействии между Ространснадзором и правительством Пермского края. Документ подписали губернатор Дмитрий Махонин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин.

Достигнута договорённость о том, что Прикамье войдёт в пилотный проект по электронному контролю за трассами. Как считает глава Прикамья, участие в проекте повысит безопасность дорожного движения в регионе. Кроме того, новые технологии позволят эффективнее отслеживать передвижение по дорогам края большегрузной техники и транспорта, нарушаю­щего весогабаритные требования.

По словам руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина, развитие цифровых технологий в контрольной и надзорной деятельности повышает эффективность управления рисками, оперативность решений и общий уровень безопасности транспортной инфраструктуры.

Пермяки — за трамваи

На встрече с генеральным директором компании «Группа Мовиста» Алексеем Зотовым представители Пермского края обсуждали модернизацию трамвайной инфраструктуры.

По словам губернатора, регион достиг значительных результатов в обновлении трамвайного парка: он помолодел с 15,7 до 8,4 года.

По столице Прикамья сегодня «бегают» 44 новых «Львёнка».

«Все 44 новых низкопольных трамвая российского производства поставили в Пермь досрочно. Все они вышли на линию», — сказал Алексей Зотов.

Современные низкопольные трамваи от российского производителя «ПК Транспортные системы» вмещают до 161 пассажира. Их салоны оборудованы климат-контролем, USB-зарядками, медиапанелями и видеонаблюдением. Низкий пол делает «Львят» доступными для людей с инвалидностью, пожилых людей и пассажиров с колясками и чемоданами.

Министерство транспорта Пермского края

Всего по улицам города курсируют 68 современных низкопольных вагонов — порядка 75% от общего выпуска.

Ведутся работы и по реконструкции трамвайных путей. Уже запущено движение на трёх участках — улицах Куйбышева, Дзержинского и Борчанинова. Всего обновили уже 15 км путей. Устанавливаются новые остановки.

Около 8 км путей обновляются в рамках реконструкции крупных дорожных объектов — улиц Строителей и Карпинского.

На ул. Дзержинского уложено 3,5 км новых трамвайных путей, и работы продолжаются: специалисты монтируют опоры контактной сети, устанавливают бортовой камень и благо­устраивают территорию.

На ул. Мира на 86% завершена замена рельсовых путей, всего уложено 8,3 км новых. Первый участок протяжённостью 4,7 км уже прошёл испытания и будет подготовлен к открытию после укладки покрытия и благоустройства.

Кроме того, полностью завершена модернизация путей протяжённостью 1,5 км на ул. Борчанинова. Здесь также установлена новая остановка.

«Трамваи остаются одним из популярных видов транспорта в краевой столице. Ежедневно на них совершается до 100 тыс. поездок, по­этому на протяжении последних лет развиваем электротранспорт нашего города и необходимую инфраструктуру. Для ускорения темпов модернизации активно используем как федеральные программы поддержки, так и собственные силы», — подчеркнул глава Прикамья.

Согласно исследованию, проведённому департаментом транспорта администрации Перми, более половины пермяков высказались за расширение трамвайной сети, каждый четвёртый заявил, что регулярно пользуется трамваем, причём наибольшей популярностью этот вид транспорта пользуется у жителей Мотовилихинского района, 71% опрошенных поддерживают текущую модернизацию трамвайной системы в Перми. И лишь 4,9% респондентов считают, что от трамвайного транспорта следует отказаться.

По итогам «Транспортной недели» Дмитрий Махонин отметил важность участия региона в этом мероприятии: «Наша задача — сделать пассажирские перевозки комфортнее и безопаснее для жителей Прикамья. Мы стремимся к тому, чтобы Пермский край занял достойное место в транспортной системе страны».

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