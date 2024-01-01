Алёна Морозова Расселение с комфортом Более 800 семей переезжают из аварийного жилья в новые квартиры Поделиться Твитнуть

Дом на ул. Маяковского

Министерство строительства Пермского края

В Пермском крае в Кудымкаре завершено строительство первой очереди многоквартирного дома в новом микрорайоне на ул. Иакова Шестакова, 14. В этот дом в ближайшее время заселятся 149 человек, они уже получили ключи, сообщили в минстрое Прикамья.

В пятиэтажном доме администрацией округа выкуплено 46 квартир. Проектом строительства был предусмотрен высокий класс энергоэффективности. Во всех помещениях проведена чистовая отделка — установлены натяжные потолки, наклеены обои и уложен линолеум. Квартиры оснащены необходимой сантехникой и водонагревателями, в каждой кухне установлена электрическая плита. Для комфорта жителей также благоустроена дворовая территория с площадками для детей и для занятий спортом.

Ключи в двух новостройках получили и 33 семьи в Чусовом.

Дома построены на ул. Космонавтов, 3 и 3а специально для переселения чусовлян из аварийного жилья в современные комфортные помещения. Всего администрацией округа здесь выкуплено 215 квартир. Сейчас продолжается процесс передачи ключей.

В Дзержинском районе Перми завершено строительство двух домов для переселения жителей из аварийного жилья. Два 10-этажных дома на 500 квартир расположены на ул. Мая­ковского, 54 и 57. Планируется, что до конца года ключи от новых квартир получат все семьи — почти 1500 человек.

Министерство строительства Пермского края

Эти события — результат реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчёркивал, что краевые власти используют разные механизмы для расселения: жители получают денежные возмещения или субсидии на приобретение жилья, строятся новые дома.

«Также для расселения аварийного жилья используем инструмент комплексного развития территорий. Благодаря этому комплексу за пять лет, с 2019 по 2023 год, переселено более 46 тыс. человек. На следующий этап расселения в бюджете региона на 2025—2027 годы предусмотрели более 5 млрд руб. За ближайшие три года планируем расселить около 130 тыс. кв. м и переселить в комфортное жильё более 9 тыс. человек», — отмечал губернатор.

В минстрое добавили, что комплексная работа по возведению новых многоквартирных домов ведётся по всему Пермскому краю: в этом году уже 950 человек из Краснокамского, Губахинского, Александровского, Пермского, Соликамского и Чайковского округов переехали в новые квартиры. «Всего сейчас в строительстве в Прикамье находится ещё 14 многоквартирных домов и домов блокированной застройки», — отметили в ведомстве.

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