Алёна Морозова Обновление дорог Подведены предварительные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Перми Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В 2024 году в Перми активно велись дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Этот проект играет ключевую роль в развитии транспортной инфраструктуры по всей стране, и Пермский край не является исключением. Нацпроект ориентирован на улучшение состояния дорог, повышение безопасности и создание комфортных условий для всех участников движения — водителей, пешеходов, пассажиров общественного транспорта.

В рамках нацпроекта в Перми были запланированы и реализованы работы на множестве значимых участков улично-дорожной сети, которые связывают между собой важные городские районы и обеспечивают связь с областными и федеральными трассами. Многие из улиц благодаря заблаговременной контрактации удалось отремонтировать в 2024 году, несмотря на то что они были в плане ремонта на следующий, 2025 год.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что нацпроект позволяет подходить к ремонту дорог комплексно. Благодаря этому на ремонтируемых участках не только появляется новый асфальт, но и устанавливаются ограждения, остановочные павильоны, организуются съезды, тротуары, оборудуются светофоры и комплексы фотовидеофиксации. Всё это делает дороги комфортными и безопасными не только для автомобилистов, но и для пешеходов.

К основным участкам ремонта можно отнести улицу Героев Хасана — один из самых загруженных и стратегически важных участков, на котором проводился ремонт проезжей части в двух направлениях. Первый участок протяжённостью 650 м связывает въезд в город с тоннелем на ул. Героев Хасана, 120. Здесь были выполнены работы по фрезерованию старого покрытия, устройству выравнивающего и верхнего слоёв асфальтобетона. Второй участок включает отрезок от ул. Белинского до ул. Хлебозаводской, его длина 3,25 км. Ремонт этих отрезков на ул. Героев Хасана позволил разгрузить движение и обеспечить надёжное дорожное полотно для ежедневного использования.

Эта улица играет огромную роль для столицы Прикамья, потому что является одной из главных магистралей города — она соединяет Пермь с федеральной трассой Пермь — Екатеринбург (Р-242). Улица Героев Хасана начинается у Комсомольской площади и ведёт в южном направлении, являясь «южными воротами» Перми. Кроме того, она пересекает важные городские магистрали, такие как улица Чкалова, и связывает несколько районов города, включая Свердловский, Индустриальный и Мотовилихинский. Вдоль этой транспортной артерии расположены значимые городские микрорайоны: Зелёное Хозяйство, Юбилейный, Владимирский, Липовая Гора и другие.

Интересно, что от улицы Героев Хасана берёт начало Бродовский тракт, соединяющий Пермь с отдалёнными микрорайонами, такими как Соболи, Голый Мыс и Ново-Бродовский. Завершение ремонта двух отрезков ул. Героев Хасана улучшило транспортную доступность и безопасность на дорогах Перми, а также повысило комфорт передвижения для жителей и гостей города.

Ремонту также подлежала Южная дамба — не менее значимая городская магистраль. Протяжённость ремонтируемого участка составила более 1 км. Эта улица обеспечивает связь между ул. Николая Островского и бульваром Гагарина, соединяя город с крупными автомагистралями. Работы на Южной дамбе способствовали улучшению потока транспорта в этом районе, снижению заторов и обеспечению комфорта для водителей, пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Южная дамба важна по многим причинам, среди которых, например, то, что она соединяет два больших района города: Свердловский и Мотовилихинский, а также проходит через реку Егошиху. По Южной дамбе можно добраться до городской клинической больницы №1 и женской консультации №5.

Отметим, что в 2024 году была отремонтирована автодорога Пермь — Новые Ляды (ул. Лядовская). Ремонт дороги длиной почти 5 км, которая соединяет ул. Завьялова и развязку на Восточном обходе, является стратегически важным. Подрядная организация ООО «Газпромнефть Дорожное Строительство Прикамье» провела полный комплекс ремонтных работ: отремонтирована проезжая часть, приведены в порядок обочины, обновлены дорожные знаки и разметка. Особенностью этой дороги было наличие пучинистых участков. Для того чтобы дорога была в нормативном состоянии на протяжении всего обязательного срока службы, строителям предстояло устранить пучины на ней. Оценка качества ремонта проходила, как и на других улицах, под контролем специальной приёмочной комиссии, которая состояла из представителей Министерства транспорта Пермского края, сотрудников администрации города Перми, сотрудников ГИБДД и общественных контролёров.

Ул. Лядовская в Перми является центральной улицей нескольких микрорайонов города: Запруд, Запруд-2, Гарцы и Центральная Усадьба, по ней следуют семь автобусных маршрутов, поэтому приведение дорожного покрытия и близлежащей территории в надлежащее состояние было более чем актуально. На улице расположено несколько социально значимых объектов для жителей близлежащих микрорайонов, например, городская детская клиническая поликлиника №1, городская поликлиника №7, средняя общеобразовательная школа №118 с дошкольным отделением, школа ушу и секция кикбоксинга. Кроме того, на ул. Лядовской находится церковь Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Лядовская, 85).

Министерство транспорта Пермского края

Отремонтирована была и дорога Дружбы на двух участках: первый — протяжённостью 2,33 км от остановки «Лесная поляна» до «Блочной» и второй — длиной 2,7 км до границы Орджоникидзевского района. Дорога Дружбы — важная трасса, связывающая городские районы и обеспечивающая альтернативный маршрут для жителей правобережной части Перми. Эта дорога — единственная, соединяющая Кировский и Дзержинский районы, и её обновление помогает улучшить транспортное сообщение с федеральной трассой М-7 «Волга».

Более того, в рамках «БКД» были отремонтированы такие улицы, как Монастырская и Плеханова: на этих улицах, связывающих центр города с периферией, были проведены работы по обновлению асфальтового покрытия, установке новых бордюров и восстановлению тротуаров. Улицы являются транспортными коридорами, обеспечивающими удобное сообщение между ключевыми городскими объектами и жилыми кварталами.

Любопытно, что до 1920 года ул. Плеханова носила название Биармская, но была пере­именована в честь Г. В. Плеханова — одного из крупнейших русских марксистов, публициста и общественного деятеля. На улице находится памятник доктору Гралю возле 2-й клинической больницы, названной его именем. Ул. Плеханова входит в состав центральных улиц города, а ещё на ней находятся два старейших корпуса городской больницы №2, которые относятся к историческим памятникам регионального значения.

Улица Монастырская не уступает по значимости улице Плеханова. На Монастырской расположено много исторических достопримечательностей, среди них Речной вокзал, здание которого построено в 1940 году в стилистике сталинского ампира. Отсюда уходили в туристические круизы теплоходы и тянулись пассажирские скоростные водные линии на судах на подводных крыльях — «Ракетах» и «Кометах» Камского речного пароходства. Немалую историческую ценность представляет вокзал Пермь I, построенный в 1878 году архитектором И. А. Быховцом. Стиль — эклектика, в оформлении фасада присутствуют элементы русского стиля. Это великолепный памятник архитектуры, который часто привлекает внимание иностранных гостей. На ул. Монастырской также располагается Соборная мечеть — это первая мечеть в Перми, её построили в 1903 году на деньги богатых местных мусульман. В советское время Соборную мечеть закрывали, а её помещения занимал архив компартии. В 1990-е годы здание вернули верующим. Своё место на Монастырской по праву занимает здание духовной семинарии, построенное в позапрошлом веке — в 1842 году. В советское время семинарию закрыли, а здание передали военным. В настоящее время этот дом занимают несколько организаций.

Работы на всех перечисленных улицах выполнялись с соблюдением высоких стандартов качества. Подрядчик АО «Уралмостострой» проводил обязательное тестирование на всех этапах укладки покрытия, которое включало фрезерование старого асфальта, укладку выравнивающего и верхнего слоёв, установку бортов, нанесение новой дорожной разметки и многое другое.

Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Пермском крае направлена на улучшение условий жизни горожан и обеспечение надёжного транспортного сообщения. Пермь как центр городской агломерации испытывает высокую транспортную нагрузку, и это делает обновление дорожной сети необходимым. Улучшение дорог позволяет уменьшить износ автомобилей, сократить время в пути и повысить безопасность, особенно в местах с интенсивным движением и высокой социальной значимостью.

Нацпроект также оказывает положительное влияние на экономическое развитие региона. Благодаря улучшению дорожной сети город становится более привлекательным для инвесторов и туристов, а жители получают комфортные условия для передвижения и доступ к важным объектам, таким как школы, медицинские учреждения, торговые центры и др.

На примере улиц Героев Хасана, Лядовской, Южной дамбы и других можно увидеть, как грамотно организованный ремонт и модернизация дорог способны преобразовать городскую среду. Восстановленные улицы обеспечивают комфортное движение для общественного и личного транспорта, уменьшают уровень шума и повышают общую привлекательность города.

Реализация нацпроекта в Перми и Пермском крае даёт видимые результаты, способствующие улучшению качества жизни, безопасности и доступности городской среды. Министерство транспорта Пермского края контролирует выполнение всех этапов проекта, чтобы обеспечить долгосрочную надёжность и безопасность улично-дорожной сети городской агломерации.

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