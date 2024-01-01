Алёна Морозова
После учёбы — в село
Как в Прикамье помогают будущим аграриям
Пермский край активно развивает сельское хозяйство, благодаря чему объёмы производства растут и потребность в квалифицированных специалистах остаётся высокой.
Меры для престижа
Сельское хозяйство — современная отрасль, и потребность в кадрах не ограничивается ветеринарами.
Сегодня есть большой спрос на IT-специалистов, специалистов в ГИС-системах, скоро будет активно формироваться спрос на операторов беспилотных летательных аппаратов. Все эти технологии заходят в АПК и таким образом косвенно повышают престиж отрасли.
На сегодня министерство агропромышленного комплекса оказывает стимулирующие меры поддержки для привлечения кадров в области АПК.
Такими мерами поддержки являются: единовременные и стимулирующие выплаты молодым специалистам, возмещение 90% затрат на оплату труда и проживание студентам, возмещение 90% затрат по заключённым ученическим договорам и договорам о целевом обучении, сельская ипотека.
Работа по профилю
Предприятия вносят в качестве своего вклада современную технику — это тракторы и оборудование, которое сегодня используется на селе. Ребята учатся их обслуживать, ремонтировать, управлять ими. Это существенно сокращает необходимый подготовительный период, который нужен после обучения. У колледжей есть целевой показатель: 85% выпускников должны уйти работать по профилю. В этом году будет первый выпуск по этой программе. Прогноз у руководителей учебных заведений хороший.
Конечно, есть потребность и в сотрудниках с высшим образованием — ветеринарах, зоотехниках и т. д.
Пермский ГАТУ тоже активно сотрудничает с сельхозтоваропроизводителями, пытаясь удовлетворить их потребности в кадрах. Министерство помогает вузу и предприятиям налаживать процесс взаимодействия.
В числе мер поддержки — субсидирование затрат работодателей на оплату труда и проживание студента на время практики, субсидирование договоров о целевом обучении — когда предприятию возмещают часть расходов на обучение студентов.
Введены подъёмные — молодым специалистам с высшим образованием, начинающим работать в агросекторе, выплачивается 150 тыс. руб., со средним профессиональным образованием — 100 тыс. руб.
Если через три года работник остаётся на предприятии, выплачиваются ещё такие же суммы.
Жизнь на селе сделать комфортной
В Пермском крае в сельской местности проживает более 600 тыс. человек, что составляет почти четверть населения Прикамья.
Одна из приоритетных задач — планомерно улучшать жилищные условия для жителей сёл и деревень.
На условиях софинансирования из федерального бюджета реализуются мероприятия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», предусматривающие: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, благоустройство сельских территорий, современный облик сельских территорий, содействие занятости сельского населения, предоставление сельской ипотеки.
В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан в 2024 году планируется оказать государственную поддержку восьми семьям на приобретение (строительство) 704 кв. м жилья. Объём финансирования составит 17 млн рублей.
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