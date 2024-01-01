Пуччини, фестиваль кинематографистов и спектакль-читка Афиша на неделю 25 ноября — 1 декабря Поделиться Твитнуть

Авторская программа Медеи Ясониди к 100-летию со дня смерти итальянского композитора Джакомо Пуччини. В программе: сцены из опер «Виллисы», «Эдгар», «Манон Леско», «Турандот», «Девушка с Запада», «Тоска», «Мадам Баттерфляй», «Ласточка», романс Sole e amore (Mattinata), колыбельная E l’uccellino и другие произведения. Джакомо Пуччини — это мастер, в мелодиях которого сталкиваются страсть, драма и красота. Каждое произведение в программе — это не просто музыка, это переживание, которое Медея Ясониди и солисты Пермской оперы хотят разделить со зрителями.

Спектакль был создан к 300-летию Перми и представляет собой уникальный образец синтетического искусства: вокал, пластика, драматическое существование актёров органично соединяются с элементами кукольного театра и эффектной сценографией. Творческая идея команды спектакля строится на ярком индивидуальном почерке, рождённом в том числе в результате плотного взаимодействия авторов с этномузыкологами. Актёры не только поют, но и играют на специально сделанных музыкальных инструментах — пэлянах, барабанках, медных духовых, что создаёт самобытный художественный мир, который завораживает и звуковым, и визуальным рядом. Нарочитая театральная условность позволяет отвлечься от романа и тем более фильма по этому произведению. Это сочинённый мир, в котором любовь не идеальна, музыка математична, а металлическая сила Пришлых проваливается в мягкие мхи и доброту Местных.

Выставка «Блюдечко с голубой каёмочкой», открывшаяся в «Других кругах» на прошлой неделе, — это совместный проект Центрального выставочного зала, музея истории ПГНИУ и Камской археологической экспедиции. В экспозиции представлены фрагменты фарфоровой и фаянсовой посуды, которую находили археологи во время раскопок в Перми: от экземпляров Императорского фарфорового завода и фабрик Попова до импортных образцов. Куратор выставки, директор музея истории ПГНИУ и сотрудник Камской археологической экспедиции Мария Мингалева проведёт серию авторских экскурсий по выставке. Для посещения нужна предварительная регистрация.

Театральный фестиваль-лаборатория «Камский» вновь собирает театры малых городов Пермского края. В этом году в нём участвуют ведущие театры из Березников, Кунгура, Чайковского, Лысьвы, Губахи и Кудымкара. Откроет программу гость фестиваля — театр «Парафраз» (г. Глазов, Удмуртия) философской сказкой «Алло, мама!» (16+) по мотивам произведений Евгения Шварца. Также гости увидят спектакль «Слуга двух господ» (12+) по пьесе Карло Гольдони, пьесу «За белым кроликом» (16+), написанную на основе реального случая убийства двух девушек, и другие постановки. Всех, кто приедет на фестиваль, ждёт живое общение, погружение в театральную среду и эксперименты. Кроме того, зрители впервые смогут принять участие в лабораториях «Камского» вместе с актёрами и театральными менеджерами. Подробности, афиша и информация, как купить билеты, — в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Новый проект частной филармонии «Триумф» — «POV:Театр» — это площадка для экспериментов и исследования современного театра, взаимодействия музыки, поэзии, танца, живописи и арта. Главная цель — это диалог современного театра и современного зрителя. Само название проекта говорит об этом: «POV:Театр» — это point of view, в переводе «точка зрения» на театр. В рамках проекта будут не только спектакли, читки, музыкально-театральные квартирники, но и лекции, мастер-классы и обсуждения, где театр и зрители разговаривают на равных. Первым событием «POV:Театр» станет спектакль-читка «С училища». Это пьеса о любви студентки ПТУ и преподавателя философии в провинциальном городе, где герои ведут маргинальный образ жизни и совершают безнравственные поступки.

Новая выставка в ЦГК является частью проекта «Системная сборка». Каждая выставка этого проекта обращается к отдельному региону и создаётся кураторами галереи «Триумф» совместно с локальными кураторами и институциями. Сборка подразумевает попытку сосредоточить в одном пространстве многообразные стили и языки художественных высказываний авторов из одного региона. Ранее в рамках «Системной сборки» в Центре городской культуры работала выставка «Хроника цветущих событий», где были представлены работы художников из Нижнего Новгорода. «Улица с односторонним движением» объединяет художников, чья биография связана с Казанью. Выставка рассматривает важность места и широкий спектр отношений к нему, а также влияние ландшафта, памяти, личной истории и других факторов на формирование визуального языка в персональном творчестве.

Saluki — артист и один из самых известных саунд-продюсеров отечественной хип-хоп индустрии. Его песни — это музыка хаоса и бесконечных поисков себя, усиленная битмейкерским вниманием к деталям. В 2023 году музыкант выпустил Wild Ea$t — один из главных альбомов прошлого года — и погрузил слушателей в атмосферу Дикого Востока. В июне 2024 состоялся релиз Beach Rock Hotel — летнего дополнения к Wild Ea$t, где совсем нет рэпа, но зато есть сёрф-рок, блюз и другие эксперименты со звуком. Совсем недавно, 15 ноября, артист презентовал Bolshie Kurtki — первое большое слово после полноформатного Wild Ea$t. Сейчас у Saluki большой тур по России с презентацией этого альбома, и 28 ноября он будет в Перми. Гостей концерта ждут абсолютно новая программа и полное погружение во вселенную Saluki.

В 2024 году фестиваль пройдёт в 18-ый раз под новым названием: ранее он назывался «Радуга Прикамья», в этом году его переименовали в «5.6». В программе — 43 фильма от авторов из Перми и Пермского края: игровые и документальные картины, анимация, клипы и экспериментальное кино. Кроме конкурсной программы, на фестивале пройдут показы спецпрограммы «Наука на большом экране», где собраны фильмы фестиваля «Дни научного кино». Это фильмы об исследованиях и мечтах, об арктической экспедиции и природных катаклизмах. Также состоятся премьеры фильмов студентов Пермской киношколы. Посмотреть расписание и зарегистрироваться на показы можно на сайте фестиваля.

Фильм «Верные» — это история последних дней Романовых, рассказанная под необычным углом зрения. Главные герои не они, а подданные царской семьи, которые отправились с ней в добровольное изгнание. Верные царю, верные присяге, верные себе. В фильме собрана уникальная хроника жизни семьи Романовых и событий тех дней из Российского государственного архива, фотографии из Государственного архива РФ и личных фотоархивов семей потомков происходящих событий. Некоторые кинокадры, в том числе съёмки Ипатьевского дома столетней давности, будут показаны впервые. После сеанса зрители обсудят фильм с режиссёром Наталией Гугуевой и художественным руководителем Пермской синематеки Павлом Печёнкиным.

В начале декабря в Пермском театре оперы и балета пройдут премьерные показы балета «Сильвия». В преддверии этого события театр запускает новую серию встреч в рамках «Лаборатории современного зрителя». Первая встреча состоится в воскресенье, 1 декабря. Доктор исторических наук Андрей Сморчков (профессор РГГУ, РАНХиГС и ВШЭ) расскажет об историческом контексте и персонажах балета: какая реальность скрывается за легендами, повествующими о предыстории Рима; кто такие весталки и чем они отличались от других римских жрецов; чем знаменита Альба Лонга и ее цари; и, конечно, как римляне относились к любви и смерти, с коими неразрывно связана история Реи Сильвии, матери близнецов Ромула и Рема. Регистрация на лекцию — по ссылке.

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