Алёна Морозова На контроле депутатов Как в Перми готовятся к зиме, решают вопрос нехватки водителей и планируют бюджет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На ноябрьской пленарке Пермской городской думы депутаты обсудили итоги дорожного сезона, безопасность дорожного движения, готовность подрядчиков к предстоящей зиме, повышение привлекательности профессии водителя общественного транспорта и проект бюджета на ближайшую трёхлетку.

В приоритете – безопасность на дорогах

Традиционно пленарное заседание городского парламента началось с Часа депутата, на котором народные избранники обсудили актуальную для Перми тему: ремонт дорог и готовность подрядчиков к зимнему сезону. По обоим вопросам перед депутатами отчитывался заместитель главы городской администрации Дмитрий Галиханов.

В дорожную деятельность Перми было инвестировано около 6,6 млрд руб. Эти средства выделены в рамках муниципальных программ на мероприятия по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству дорог.

В частности, в этом году в краевой столице отремонтировано 602 тыс. кв. м дорог, в том числе улица Луначарского (от Плеханова до Крисанова) и улица Попова (от Монастырской до Окулова). Также выполнен ремонт пешеходного перехода по ул. Уральская и 14,2 тыс. кв. м тротуаров, установлено 1,6 тыс. дорожных знаков.

Выделенные средства позволили сделать капремонт улицы Петропавловской – от Крисанова до Комсомольского проспекта; улицы Сибирской — от Пермской до площади Карла Маркса; улицы Самаркандской — от Грибоедова до Глуховской.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» из краевого бюджета было выделено 585,1 млн руб. Досрочно в этом году уже отремонтировано 12 участков дорог. В рамках этого проекта подрядчики также приступили к 16 объектам, запланированным на 2025 год. Всего в перечне ремонта на следующий год 17 объектов.

Константин Долгановский

На вопрос депутата Николая Булатова о том, предусмотрены или ещё ремонтные работы на мостовых переходах, Галиханов пояснил, что в 2024 и в 2025 году запланирован ремонт мостового перехода через Егошиху.

«Проезжая часть уже сделана, барьерные ограждения поменяют в течение двух месяцев. Также в 2025 планируется отремонтировать Решетниковский спуск и путепровод на ул. Блочной», — ответил заместитель главы Перми.

Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, городские власти уделяют внимание освещению улично-дорожной сети. Сейчас протяженность сетей наружного освещения в городе составляет 1729 км. В этом году на их содержание выделено 271,2 млн руб. С начала года построено 16,1 км сетей освещения на сумму 44,3 млн руб.

«Протяжённость автодорог в городе больше, чем расстояние от Перми до Москвы. Плюс сети наружного освещения, которые содержит «Горсвет». Так что объёмы финансирования на содержание требуются серьёзные. В последние годы в Перми мы принципиально улучшили качество дорог», — отметил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

По словам спикера, с 2019 по 2023 годы доля дорог в нормативном состоянии выросла с 66% до 86%. Всё это стало возможным за счёт привлечения значительных средств из федерального и краевого бюджетов.

В полку снегоуборочной техники прибыло

Предстоящей зимой на дороги Перми выйдет значительно больше снегоуборочной техники, чем в прошлом сезоне. Это связано с новыми муниципальными контрактами на выполнение работ по содержанию и ремонту улиц и автодорог в краевой столице.

Подрядчики подготовили к зимнему периоду 345 единиц спецтехники. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. В новых муниципальных контрактах, заключённых с подрядчиками, прописано требование об увеличении обработки проезжей части и тротуаров противогололёдными материалами. В целом стоимость 16 муниципальных контрактов на содержание города зимой превысила 9 млрд руб.

Константин Долгановский

Из всей спецтехники, которую планируется задействовать в этом году, 86 единиц – это средства малой механизации. Их будут использовать для уборки тротуаров, остановок и подходов к инженерным сооружениям.

Во время продолжительных снегопадов для оперативных работ по вывозу снега с улично-дорожной сети подрядчики будут использовать наёмную технику.

Увеличение количества техники, а также видов и объёмов работ по противогололёдной обработке и уборке дорог стали возможными благодаря выделению дополнительных средств в бюджете на сферу дорожного хозяйства.

Таким образом, по словам Дмитрия Галиханова, снегоуборочная техника в городе на 100% готова к предстоящей зиме.

«Администрации заверила, что к зимнему периоду всё готово, и подрядчики с 15 ноября вышли в зимний режим. Техники достаточно, деньги увеличили в два раза. Но реальных снегопадов ещё не было, поэтому мы не можем сейчас дать оценку реальной картины, которая происходит с новыми подрядами. Поэтому мы с депутатами будем ездить и смотреть», — отметил депутат Владимир Плотников.

По его словам, зимой администрации нужно сделать акцент на уборке тротуаров и парковочных карманов, потому что их обычно чистят не так хорошо, как хотелось бы, в отличие от дорог.

Лучших водителей наградят

Чтобы решить проблему с нехваткой водителей общественного транспорта, депутаты решили поддержать работников отрасли. Для этого парламентарии утвердили соответствующее расходное обязательство. Чтобы популяризировать профессию, в следующем году в Перми состоятся два конкурса профмастерства среди шофёров: «Конкурс водительского мастерства» и «Лучший водитель автобуса». Общий объём финансирования этих мероприятий из городского бюджета составит 13,6 млн руб.

Константин Долгановский

Первый конкурс включает в себя сдачу теории правил дорожного движения и прохождение специальной трассы с элементами фигурного вождения. Победителя ждёт приз в размере 150 тыс. руб. За второе и третье места также предусмотрено денежное награждение – 100 и 50 тыс. руб. соответственно.

В рамках второго конкурса будет в целом оцениваться качество работы водителей на линии. Его проведут с 1 марта по 1 августа 2025 года. В работе водителей будут оценивать то, как они соблюдают расписание, нет ли у них штрафов за нарушение правил дорожного движения и нарушений по условиям контракта — например, проезд остановок или курение в автобусе.

Итогом конкурса станет рейтинг ТОП-100 водителей автобусов и трамваев на муниципальных маршрутах. Они получат по 100 тыс. руб.

Как рассказал заместитель председателя думы Максим Спиридонов, вопрос о расходном обязательстве депутаты ранее рассмотрели на комитете по экономическому развитию и комитете по городскому хозяйству, где представители администрации доложили о развитии транспортной отрасли за 10 месяцев с начала года.

Он пояснил, что на комитете по городскому хозяйству ряд депутатов рассказали об опыте других городов: какие меры принимаются для привлечения водителей в городах-миллионниках, сопоставимых с Пермью. Это и дополнительные выплаты, и решение вопросов по представлению жилья приезжим.

«Коллеги из департамента транспорта взяли на вооружение. Думаю, что эти меры будут проработаны, и какой-то комплекс подобных мероприятий в будущем будет предложен и в нашем городе. В Перми есть проблема нехватки водителей. Это порядка 450 человек. Чтобы ситуацию выправить, администрация предложила к существующим мерам поддержки добавить конкурсы профмастерства. Будем надеяться, что этот конкурс действительно принесет свои плоды. Я лично надеюсь, что это лишь начало и одна из первых мер в череде тех, которые должны быть приняты в ближайшем будущем», - отметил Максим Спиридонов.

Бюджет прошёл первые чтения

Одним из важных вопросов, которые рассмотрели депутаты в ходе пленарного заседания, стало обсуждение проекта бюджета на 2025 – 2027 годы. Его депутатам представили глава Перми Эдуард Соснин и его зам Яна Фурман. В ближайшие три года ключевые ориентиры бюджетной политики — обеспечение сбалансированного бюджета, выполнение всех социальных обязательств, а также участие в реализации нацпроектов и региональных программ.

В 2025 году доходы городской казны запланированы в размере 57,5 млрд руб., а в 2026 и 2027 годах — 60,6 и 59,4 млрд руб. соответственно. Объём расходов в 2025 году предполагается в сумме 58,5 млрд руб., в 2026 году — 61,2 млрд руб., а 2027-м — 58,4 млрд руб.

Дефицит бюджета следующем году составит 1млрд руб., в 2026-м — 600 млн руб., а в 2027-м — запланирован профицит в объёме 970 млн руб.

Проект бюджета сохраняет свою социальную направленность, отметил Эдуард Соснин. В частности, в 2025 году на сферу образования приходится 25 млрд руб., на дорожное хозяйство и транспорт — 16 млрд руб., на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство — 7,4 млрд руб.

Бюджет развития на 2025 год составляет более 14 млрд руб., или 24% расходов городского бюджета. Средства направят на строительство и реконструкцию школ и спортивных объектов.

На капремонт фасадов 83 многоквартирных домов в проекте бюджета заложено 1,4 млрд руб., на обустройство дворов – 471 млн. руб., на архитектурную подсветку 92 зданий с учётом краевых средств выделят 1,2 млрд руб.

За три года городские власти хотят расселить свыше 100 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. На эти цели предусмотрено 2,6 млрд руб. Кроме того, на 150 млн руб. увеличено финансирование на снос расселённых домов.

С 1 января начнёт действовать новый доходный источник бюджета — туристический налог. Ставка по нему составит 1%, а оплачивать его будут организации и физические лица, которые оказывают услуги по предоставлению мест временного проживания. По прогнозам чиновников, в 2025 году доходы от турналога составят около 53 млн руб., в 2026 и 2027 годах — по 70,6 млн. рублей ежегодно

Ещё одно новшество — формирование муниципальных программ в новом формате: программы разделены на проектную и процессную части. С учётом новых подходов утверждено 15 муниципальных программ по отраслевому принципу. Доля программных расходов в 2025 году увеличилась и составляет 95%.

Обсуждая проект бюджета, первый заместитель председателя думы Наталья Мельник отметила: в целом, бюджет сбалансирован и реалистичен, он нацелен на выполнение социальных обязательств и позволяет заниматься развитием отраслей городского хозяйства. К тому же появились и новые источники дохода. Например, туристический налог.

«Приоритеты у нас прежние — создание комфортной городской среды, обновление социальной, дорожной инфраструктуры, благоустройство, ЖКХ, транспорт и расселение ветхого жилья», — пояснила Наталья Мельник.

Подводя итог обсуждению, Дмитрий Малютин обратил внимание коллег на то, что нужно «очень аккуратно и ответственно поработать с проектом ко второму чтению» – ещё раз верно расставить приоритеты, которые будут направлены на повышение качества жизни пермяков, а также исполнение наказов избирателей.

«Идём в ногу с федеральными и краевыми властями, обеспечиваем финансовую основу для выполнения социальных обязательств и развития города. Приоритеты – сфера образования, дорожного строительства и транспорта, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Последние годы показали, что Пермь умеет работать в рамках непростых бюджетов, добиваться поставленных целей даже в неблагоприятной макроэкономической ситуации. И я уверен, что мы в очередной раз докажем это своими результатами», — резюмировал спикер гордумы.

Для подготовки проекта главного финансового документа Перми на ближайшую трёхлетку ко второму чтению была создана рабочая группа. В неё вошли депутаты гордумы специалисты КСП, заместители главы Перми и руководители профильных ведомств мэрии. Ожидается, что во втором чтении проект бюджета на 2025 – 2027 годы рассмотрят 17 декабря.

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