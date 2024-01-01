Инновации имущественных отношений Пермский край становится лидером в цифровизации имущественных отношений Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Прикамье завершены комплексные кадастровые работы, продолжается пополнение реестра объектами недвижимости и создание инструментов для поиска участков под жилую и туристическую застройку. Губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что это улучшает инвестиционный климат и безопасность сделок с недвижимостью.

Пермский край демонстрирует высокие результаты в сфере цифровизации и совершенствования процессов системы управления земельно-имущественными отношениями. Регион принимает участие в федеральных проектах, в рамках которых по итогам 2023 года был выполнен ряд ключевых задач по реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД).

Досрочное исполнение поручений

Одним из значимых достижений стало досрочное исполнение в полном объёме поручений президента России Владимира Путина по вопросам реализации НСПД. В частности, в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) были внесены сведения обо всех границах населённых пунктов и территориальных зон Прикамья.

В общей сложности были внесены данные о 3 600 населённых пунктах и 1 049 территориальных зонах, что составляет 100% от их общего числа. Кроме того, из региональной системы были переданы в НСПД данные о более 1,5 млн объектах лесного фонда, охранных зонах и водных объектах.

По информации Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, проводимые в этом направлении работы, позволили стать региону единственным субъектом Приволжского федерального округа, который полностью выполнил показатели. При этом в период с 2018 по 2020 годы, Пермский край уже успешно завершил внесение в ЕГРН сведений о границах самого субъекта РФ и всех муниципальных образований, также выполнив эту задачу в полном объёме.

В настоящее время наполнение ЕГРН данными об объектах недвижимости продолжается. Отдельное внимание стоит уделить также результатам по выявлению правообладателей ранее учтённого недвижимого имущества и земельных участков. Так, в результате проведённого анализа были установлены собственники 208 704 объектов — это 93% от общего числа.

Комплексные кадастровые работы

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

На территории Пермского края с 2016 года активно проводятся комплексные кадастровые работы, включая разработку проектов межевания территорий. Объём выполненных работ ежегодно увеличивается, демонстрируя положительную динамику.

За весь период проведения с 2016 года было охвачено 2 503 кадастровых квартала, общее число объектов недвижимости, в отношении которых проводились работы, составило 223 568. Лидирующие показатели активности по проведению комплексных кадастровых работ среди 42 муниципальных образований показали Пермский и Кунгурский муниципальные округа, Соликамский и Добрянский городские округа, а также Пермь и Березники.

Комплексные кадастровые работы выполняются одновременно в отношении всех объектов, расположенных на территории одного или нескольких смежных кадастровых кварталов. Они необходимы для улучшения качества и полноты данных в ЕГРН, установления точных границ земельных участков и повышения прозрачности процедур управления недвижимостью.

По словам министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Ларисы Ведерниковой, комплексные кадастровые работы способствуют снижению количества земельных споров, обеспечивают защиту прав собственников и помогают гражданам направить точные данные в ЕГРН. «Благодаря средствам из федерального, краевого и местного бюджетов, все работы выполняются для собственников бесплатно, что позволяет сократить расходы населения на оформление объектов недвижимости», — подчеркнула глава ведомства.

Уточнение границ

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Важным направлением в рамках комплексных кадастровых работ является процедура согласования местоположения границ земельных участков. В течение 2023 — 2024 годов было проведено 1 078 заседаний согласительных комиссий, где тщательно рассматривались вопросы и возражения физлиц и других заинтересованных сторон. Это позволило принять решения о корректировке карт-планов территорий и оформить акты согласования местоположения границ.

Проводимые на территории Пермского края мероприятия направлены на наполнение ЕГРН полными и достоверными сведениями. Они позволяют снизить социальную напряжённость в сфере земельно-имущественных отношений, уменьшить количество земельных споров об установлении границ участков, а также имущественных споров в связи с несвоевременным оформлением документов на объекты недвижимости.

Регионом продолжается работа по наполнению реестра данными об объектах недвижимости по всем проектам и направлениям деятельности, разрабатываются инструменты, упрощающие процесс подбора участков для потенциальных инвесторов и жителей под строительство жилых домов и туристических объектов. Как ранее подчёркивал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, рациональное использование земельных участков и развитие цифровых сервисов для их учёта значительно повышает инвестиционный потенциал региона и помогает жителям безопасно совершать сделки с недвижимостью.

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