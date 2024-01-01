«Мы взяли высокую планку» Руководитель Института хирургии им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Андрей Лисичкин о новой клинике, врачах и частной медицине Поделиться Твитнуть

Д. м. н., профессор В. А. Самарцев, к. м. н. А. Л. Лисичкин, к. м. н. Ю. Б. Бусырев

— Андрей Леонидович, ваш институт открылся совсем недавно. Расскажите, пожалуйста, о нём поподробнее.

— Наша клиника — Институт хирургии имени Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого — открылась полтора месяца назад. Валентин Войно-Ясенецкий, в честь которого названа наша клиника, является уникальной личностью для российской истории. Он одновременно был и архиепископом (архиепископ Лука Крымский. — Ред.), и выдающимся профессором-хирургом, известным далеко за пределами России, много чего добился на обоих поприщах, получил мировую известность.

— Чем уникальна ваша клиника, на чём вы специа­лизируетесь?

— Мы взяли верхнюю планку по основным хирургическим специальностям. Сейчас оформляем документы для создания клинической базы ПГМУ. Здесь будут проходить обучение как студенты, так и ординаторы. То есть мы организуем и учебный процесс, и лечебный. Я много раз ездил в лучшие хирургические центры США, где проходил стажировки. Здесь мы попытаемся воссоздать тот же уровень. Наше оснащение позволяет нам делать самые сложные операции. Гинекология, онкоурология, бариатрия, хирургия, колопроктология — это основные хирургические специальности, которые представлены, как нам кажется, на высоком экспертном уровне, по крайней мере в наших пермских реалиях.

Направление общей хирургии курирует профессор Владимир Аркадьевич Самарцев, наверное, самый известный пермский хирург. Практически еженедельно к нам прилетает Юрий Борисович Бусырев. Он живёт в Москве уже 10 лет, ездит по всей России и Казахстану, выполняет сложные, уникальные операции.

Новое для нас направление — оперативная гинекология, в том числе онкологические или предраковые заболевания, гистероскопия и лапароскопия. Урология у нас уже была, и сейчас мы открываем направление онкоурология.

Мы стремимся к тому, чтобы к нам обращались с интересными в медицине случаями. Иногда людей присылают лично ко мне, зная, что в Пермском крае я занимаю одну из лидирующих позиций по колопроктологическим операциям. Делаем любые виды операций, начиная от геморроя и заканчивая раком.

— Ваш институт находится в некотором удалении от центра. Почему была выбрана эта площадка?

— Мы убедились, что за врачом пациент поедет хоть куда. В центре города не так просто найти отдельно стоящее здание с собственной парковкой. А здесь, в микрорайоне Крохалева, мы нашли здание с собственной землёй и большим парковочным пространством. Мы очень довольны, что у нас спрос пошёл буквально с первых дней после открытия. За врачами, каждый из которых занимается своим делом, всегда идёт стайка пациентов.

К новому году мы будем пристраивать модули КТ и МРТ — у нас будет представлен полный цикл услуг в одном месте. Кроме того, планируем пристрой для размещения палат. У нас уже есть четыре койки в реанимации и пять коек в стационаре, но оказалось, что этого мало, сейчас мы прорабатываем этот вопрос.

Фото предоставлено Институтом хирургии им. В. Ф. Войно-Ясенецкого

— Готовы ли люди платить за частную медицину?

— Частная медицина стала бурно развиваться в Пермском крае, особенно последние год-два. Мы верим, что жители поймут преимущества частных клиник. В конце нулевых наблюдалась высокая приверженность к ним, но потом она пропала. Думаю, что в ближайшее время начнёт восстанавливаться снова.

Специалисты, которые сталкиваются с чем-то нестандартным, необычным, присылают пациентов к нашим врачам, развивающим свои направления. Поэтому планка поставлена высоко, и мы к ней идём.

Есть противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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