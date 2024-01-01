Документальный спектакль, сай-фай и выставка фарфора Афиша на неделю 18–24 ноября Поделиться Твитнуть

Фильм «Реплика» молодого российского режиссёра Амира Исаева о границах морали и науки выходит в широкий прокат 21 ноября. Пермяки смогут увидеть остросюжетную драму в редком для отечественного кино жанре сай-фай одними из первых. В центре сюжета — братья Антон и Давид, которые находятся на пороге грандиозного научного открытия. Их стартап разрабатывает уникальную технологию «Реплика», способную скопировать сознание человека в нейросеть, обеспечивая людям цифровое бессмертие. Увлечённость Антона разработкой заходит слишком далеко: он тайно копирует сознание Веры, жены Давида, убеждая копию, что именно он её муж. Стирая грани между реальностью и виртуальным миром, он всё сильнее запутывается в паутине лжи и ставит под угрозу не только судьбу проекта, но и жизни своих близких. После показа зрители вместе с режиссёром и руководителем центра когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ — Пермь Софьей Куликовой обсудят, насколько сейчас человечество близко к таким технологиям и как в целом искусственный интеллект влияет на нашу жизнь.

Обратившись к роману Тургенева «Отцы и дети», режиссёр спектакля Марк Букин сосредоточился на фигуре Евгения Базарова. Кто такой Базаров сегодня? Его образ гораздо сложнее и глубже типичного «лишнего человека», каким его называли на школьных уроках литературы. В названии спектакля нет соединительного союза. Косую черту не следует воспринимать как противопоставление: при всех различиях в мировоззрении и «отцы», и «дети» хотят одного и того же — найти ориентиры и обрести смысл. На сцену играть представителей разных поколений выходят артисты почти одного возраста, и у зрителя будет возможность воспринять и «отцов», и «детей» на равных. Через сложные взаимоотношения тургеневских героев режиссёр выстраивает диалог классика с сегодняшней публикой, ведь «Отцы/Дети» — это история о каждом из нас и о тех вопросах, которыми мы задаёмся сегодня.

AGIDEL-ORCHESTRA представит публике новую необычную программу — «Лёд и пламя». Зрители услышат произведения из фэнтезийных фильмов, игр и мультфильмов — музыку, которая с первых звуков сразу погружает в отдельный мир. В программе будут мелодии средневековья, этнические композиции, музыкальные шедевры из фэнтези и классика рока. Оркестр любит импровизировать и удивлять необычным сочетанием инструментов, добавляя в классический камерный состав новые, иной раз совершенно непривычные для классического состава тембры. Так что концерт обещает быть динамичным, ярким и необычным.

Спектакль создан Пермским иммерсивным театром и театром-лабораторией «Открытый код» в содружестве с Пермским краеведческим музеем. Постановка рассказывает историю основателя первой на Урале фабрики музыкальных инструментов Дмитрия Юманова в жанре краеведческого расследования с помощью современных приёмов сторителлинга. Как родилась мечта делать в Перми клавишные инструменты? Как крестьянин по происхождению смог построить такое производство? Почему о таком громком предпринимательском и музыкальном успехе сегодня мало кто помнит и знает? Поиски ответов на эти и другие вопросы легли в основу проекта. На протяжении всего спектакля будет звучать живая музыка: пианист Максим Сон исполнит знаковые композиции XIX века на одном из сохранившихся роялей фабрики Юманова, который находится в музыкальной гостиной Дома Мешкова.

Во время раскопок в Перми археологи находят множество битой фарфоровой и фаянсовой посуды, относящейся к периоду расцвета губернского города. Для них этот «массовый археологический материал» несёт сугубо утилитарное значение: по осколкам можно сделать выводы о социальном положении жителей и широте торговых связей города, а по клеймам на фарфоре определить датировку объектов и слоёв. Однако сами фрагменты посуды остаются в тени более уникальных находок и почти не появляются на выставках. Музей истории ПГНИУ, Камская археологическая экспедиция и Центральный выставочный зал объединились, чтобы это исправить и показать красоту и ценность археологического фарфора и фаянса. На выставке можно будет увидеть фрагменты посуды разных марок — от экземпляров Императорского фарфорового завода и фабрик Попова до импортных образцов, почувствовать хрупкость бытия и прикоснуться к истории.

Drummatix — омская исполнительница, которая быстро завоевала популярность одновременно на российской хип-хоп, этно и альтернативной сцене. Как такое возможно? Всё дело в том, что её песни находятся в диапазоне от шаманского хип-хопа до этно, от сочных битов до пронзительной лирики. Это невозможно описать одним словом, это можно только почувствовать. Сейчас у Drummatix — вторая часть тура по родным краям и новым землям. Продолжением тура станет большое путешествие от северо-запада страны до Сибири в поддержку альбома «Жива». В рамках тура певица порадует поклонников треками и эксклюзивным драм-шоу. Это будет уже полюбившаяся слушателям гремучая смесь из фастфлоу с налётом хардкора и этно. Концерт Drummatix — это увлекательное путешествие от медитаций до первобытных танцев, ритмы которых уносят в первозданное состояние.

Раритетное произведение Жюля Массне впервые в России было поставлено именно в Пермском театре оперы и балета. На его сцене «Синдерелла» приобрела особую магию: дело не только в декорациях, создающих удивительный сказочный мир, но и в героях, которые предстают не просто персонажами, а настоящими живыми образами, полными эмоций. Искушённые меломаны имеют редкую возможность послушать элегантную и малоизвестную партитуру автора «Вертера», а вечный сюжет о превращении трудолюбивой и бедной сироты в прекрасную принцессу не оставит равнодушными поклонников романтических историй. В спектакле много сюрпризов и необычных персонажей. Например, Фея въезжает на сцену на пони, загримированном под волшебного Единорога.

Биографическая драма о паре гениальных влюблённых от немецкого режиссёра Маркуса Розенмюллера. Василий Кандинский официально был женат дважды. Однако была в его жизни ещё одна женщина, на глазах которой рождался творческий гений основателя абстракционизма. Это молодая немецкая художница Габриэле Мюнтер, ставшая для Кандинского спутницей и единомышленницей на долгие 12 лет. Но в то время, как Кандинский получил мировую известность, художественное и финансовое признание, Мюнтер была вынуждена находиться в его тени. Премьера картины состоялась на фестивале в Мюнхене в этом году. «Кандинский и его муза» ценен как любопытный исторический документ, который не только иллюстрирует отношения двух талантливых художников, но и рассказывает о европейском и не самом известном периоде жизни российского живописца.

В начале ноября в Перми и Пермском крае стартовал уникальный международный фестиваль современной музыки Sound59, который объединил лучших композиторов, музыкантов и хореографов России и стран СНГ. Для гостей фестиваля доступен широкий выбор разнообразных концертов, творческих встреч с выдающимися деятелями культуры, а также мастер-классов и лекций, где каждый сможет узнать что-то новое для себя. В этот вторник, 19 ноября, в рамках фестиваля в Пермском государственном институте культуры в 12:30 пройдёт творческая встреча с заведующей координационно-аналитическим отделом Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, музыковедом и журналистом Татьяной Любомирской. Вход на встречу свободный. Афишу следующих событий можно посмотреть на сайте Sound59.

Персональная выставка Вячеслава Коротаева, приуроченная к 70-летию художника. В название выставки автор вложил символический смысл и посвятил её своим родителям — Вениамину Ивановичу и Ольге Коротаевым, а также сыну Владимиру и дочери Светлане. В экспозиции представлены работы разных видов и жанров искусства, выполненные в разные годы: жанровые картины, портреты, пейзажи, акварели, рисунки, авторские техники гравюры, ассамбляж. Творчество Вячеслава Коротаева, несмотря на многосложность поисков, образные смыслы и авторские технологии, представляет неразрывную цельность. Его произведения — это мыслительная цепь ассоциаций из настоящего в прошлое и из прошлого в настоящее. Перед работами художника испытываешь некую растерянность, как перед тайной творчества, как перед непостижимой загадкой художнической «игры» со временем.

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