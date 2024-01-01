Зарина Ситдикова Потенциал кратного роста Пермский край с двухдневным рабочим визитом посетил министр промышленности РФ Антон Алиханов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Даже в сложных экономических реалиях Пермский край сегодня остаётся опорным регионом страны, в котором растут производственные показатели. Причём развитие идёт стремительными темпами, благодаря чему Прикамье занимает лидирующие позиции в промышленном секторе. Положительную динамику отрасли лично оценил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов — в начале ноября он совершил рабочую поездку в Пермь и совместно с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным посетил крупные компании и заводы, провёл осмотр новой производственной инфраструктуры, а также встретился с молодыми специалистами.

Визит главы минпромторга России был насыщенным. За два дня, которые Антон Алиханов находился в Пермском крае, он провёл целый ряд заседаний и встреч, а также побывал на ведущих предприятиях обрабатывающей и химической промышленности, ознакомился с текущей ситуацией в робототехнической отрасли, сложившейся в Прикамье.

Пермская аномалия

Подробно о том, как развивается промышленная отрасль в Пермском крае, профильному министру рассказал на двусторонней встрече губернатор региона Дмитрий Махонин. Глава Прикамья подробно остановился на действующих мерах поддержки.

По словам Антона Алиханова, Пермский край растёт с точки зрения промышленного производства быстрее среднероссийских показателей.

«Со своей стороны в последние годы мы достаточно объёмно помогаем промышленным предприятиям, на поддержку направляем более 20 млрд руб. по различным федеральным программам. Кроме того, предприятия Прикамья активно используют займы Фонда развития промышленности — более 25 млрд было привлечено на реализацию проектов в регионе. Важно, что в Пермском крае также действует региональный ФРП», — сказал глава минпромторга.

Пресс-служба губернатора Пермского края

Дмитрий Махонин подчеркнул, что регион на системном уровне поддерживает развитие предприятий. В том числе благодаря этому индекс промпроизводства в Пермском крае на январь-сентябрь 2024 года составил 107,4%.

Отдельно губернатор Прикамья рассказал о мерах поддержки предприятий региона. Для этого используются федеральные и краевые программы. Это льготные займы ФРП, присвоение статуса «приоритетный» инвестиционным проектам, участие в нацпроекте «Производительность труда». По поручению президента РФ Владимира Путина поддержка оказывается в первую очередь промышленникам, выполняющим гособоронзаказ.

Особое внимание Дмитрияй Махонин обратил на развитие промкооперации в Пермском крае. Сейчас в ней задействованы 580 предприятий Прикамья — они выполняют заказы 47 российских и зарубежных холдингов. Власти края содействуют промышленникам в поиске новых торговых партнёров на внешних рынках. Для этого регулярно организуются бизнес-миссии в дружественные страны.

По итогам встречи Антон Алиханов отметил, что сейчас федеральным властям совместно с регионом предстоит развивать производства в отрасли гражданской авиации.

«Это потребует расширения компетенций предприятий, например, запуска гальванического и литейного производств. При этом важно работать в промкооперации», — отметил министр.

Кадровый потенциал

Как отметил Дмитрий Махонин, на сегодняшний день в промышленной отрасли Прикамья занято почти 240 тыс. человек, работают более 5 тыс. предприятий.

«Одним из важных вопросов для нас является подготовка кадров. Для этого вкладываемся в развитие среднего образования, здесь нам помогают сами промышленники. Организуем также раннюю профориентацию для детей — у нас запущены в школах профильные классы», — отметил губернатор.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что главная цель на сегодня — привлечь молодёжь на производственные площадки. Для этого в Пермском крае на протяжении нескольких лет выстраивается образовательная цепочка «школа — СПО — вуз». Благодаря этому пермские дети могут выбрать будущую профессию ещё в школе, а затем освоить её с самых азов, начиная с техникума или колледжа.

Вместе с предприятиями-партнёрами в Пермском крае в учреждениях среднего профессионального образования обновляются учебные корпуса, мастерские и общежития, закупается современное оборудование. Ребята проходят практику на предприятиях и получают работу уже во время учёбы, а после выпуска — сразу становятся готовыми специалистами.

На привлечение молодых специалистов на краевые предприятия работает Передовая инженерная школа, созданная на базе Пермского Политеха. Регион выделил на её развитие дополнительное финансирование в краевом бюджете.

Близкое знакомство

Большую часть времени во время рабочего визита в Пермский край Антон Алиханов посвятил посещению местных компаний и заводов, где он осмотрел производственные площадки и ознакомился с новейшими разработками предприятий двигателестроения, оборонной и химической промышленности.

Глава минпромторга РФ вместе с губернатором Прикамья побывал на АО «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос»). Директор предприятия Иван Краснов представил ход модернизации литейного производства. Министр осмотрел реконструируемые участки, где внедряется новое отечественное оборудование. В частности, завершаются пусконаладочные работы отечественных вакуумно-плавильных агрегатов, готовится участок под размещение второго роботизированного комплекса для нанесения оболочковых форм.

«Предприятие работает в тесной кооперации с пермскими компаниями Объединённой двигателестроительной корпорации по производству авиационных двигателей и газотурбинной техники наземного применения. Мы изготавливаем литые заготовки деталей эксплуатируемых авиадвигателей ПС-90А и перспективных ПД-14. Сегодня «Протон-ПМ» модернизирует литейные мощности, что позволит увеличить их пропускную способность. Это расширит наши производственные и технологические возможности, обеспечит растущий спрос на высокоточное литьё и гарантирует качество продукции. Завершить модернизацию литейного производства планируется в 2025 году», — рассказал Иван Краснов.

На площадке «Протон-ПМ» в Новых Лядах делегация во главе с Антоном Алихановым посетила основной корпус, в котором сконцентрированы комплекс линий электрохимических покрытий, механообрабатывающие, механосборочные и сборочные мощности. Запустить их планируется до конца 2024 года. Корпус предназначен для организации производства двигателей РД-191 семейства ракет-носителей «Ангара». Это приоритетный региональный инвестиционный проект.

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Новых Лядах Антон Алиханов также посетил Техно-школу им. В. П. Савиных, где открыты инженерные и космические классы. Там глава минпромторга РФ встретился с молодыми специалистами АО «Протон-ПМ» и учащимися. Школа — ключевой образовательный партнёр предприятия и объект кластера «Технополис "Новый Звёздный"». Новый корпус учебного заведения построен в 2023 году в рамках соглашения между Госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Пермского края.

Затем глава Минпромторга РФ оценил разработки «Редуктора-ПМ» (входит в холдинг «Вертолёты России» Госкорпорации «Ростех») — крупнейшего в стране разработчика и производителя редукторов и трансмиссий для вертолётов. Сейчас на предприятии реализуется ряд программ по техническому перевооружению и модернизации производства.

«Темпы развития и повышение производительности труда — сегодня это вопрос номер один, поэтому приток кадров, человеческого ресурса является приоритетной задачей не только для моего комплекса, но и для предприятия и холдинга в целом», — сказал начальник сборочно-испытательного комплекса АО «Редуктор-ПМ» Михаил Чазов.

На производственных площадках «ОДК — Пермские моторы» и «ОДК — Авиадвигатель», которые входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха», Антон Алиханов ознакомился с проектами создания авиационных двигателей для гражданской авиации, а также планами предприятий по расширению производства.

Пресс-служба губернатора Пермского края

Открывающиеся возможности

Программа первого дня завершилась посещением «Сибур-Химпром» — единственного в стране производителя пластификатора диоктилтерефталата (ДОТФ), вспенивающегося полистирола (ПСВ) и ряда других продуктов нефтехимии.

Антон Алиханов отметил вклад предприятия в развитие отечественной нефтехимии. На заводе федеральный министр провёл рабочую встречу с руководством ООО «Сибур», на которой участники обсудили дальнейшее развитие отрасли на базе производственных мощностей Прикамья. Ключевой темой стала реализация проектов в рамках недавно инициированного национального проекта «Новые материалы и химия».

«За девять месяцев 2024 года индексы промышленного производства и обрабатывающих производств Пермского края демонстрируют положительную динамику. Более четверти валового регионального продукта составляет обрабатывающая промышленность, где ключевыми отраслями являются химия и металлургия», — отметил Антон Алиханов.

Дмитрий Махонин назвал «Сибур-Химпром» сильным игроком в сфере, в которую входит новый нацпроект «Новые материалы и химия». Налаженное на предприятии современное производство ПСВ позволило полностью импортозаместить зарубежные поставки одного из самых безопасных, недорогих и эффективных утеплителей. Производство пластификатора ДОТФ удовлетворяет самым высоким стандартам безопасности, продукт, в том числе сертифицирован для производства детских игрушек.

Передовые технологии

Помимо этого, министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин побывали на площадке ООО «Промобот», которая является крупнейшим производителем робототехники в России и экспортирует свою продукцию в 45 стран. Все продукты компании разрабатываются и производятся в России, а решения от «Промобота» внедрены в более чем 80 субъектах страны. Конечными потребителями являются образовательные и медицинские центры, предприятия торговли, гостиничный бизнес и государственные сервисы.

Пресс-служба губернатора Пермского края

В 2024 году «Промобот» объявил о запуске производства роботов-манипуляторов для промышленных предприятий. Первым таким продуктом стал шестиосевой коллаборативный манипулятор Promobot M13. Он был спроектирован для выполнения задач упаковки, сварки, сборки, подъема, перемещения деталей весом до 13 кг.

Кроме того, Министру продемонстрировали учебных роботов, которые были созданы для изучения робототехники и программирования в образовательных учреждениях. Использование такой продукции позволяет проводить обучение на отечественных моделях и готовить молодых специалистов к работе с российским оборудованием.

По завершении визита Дмитрий Махонин поблагодарил делегацию минпромторга РФ во главе с Антоном Алихановым за внимание к Пермскому краю. Он также подчеркнул, что благодаря федеральной и региональной поддержке предприятиям региона удается сохранять инвестиционную активность.

«Пермский край — лидер в части работы федерального и регионального Фондов развития промышленности и активный участник нацпроекта «Производительность труда». Также продвигаем продукцию и компетенции компаний региона на российских и международных выставках. Для нас очень важна подготовка квалифицированных кадров. Всё это в совокупности позволяет решать те задачи и вызовы, которые стоят перед страной», — резюмировал Дмитрий Махонин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.