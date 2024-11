Лекция о Бертолуччи и Flamenco Квартирник Афиша уикенда 15–17 ноября Поделиться Твитнуть

С 14 по 18 ноября в Перми и Кудымкаре состоится XI фестиваль-конкурс моноспектаклей «МОНОfest». Он проводится с целью представить широкому зрителю индивидуальные проекты актёров и режиссёров, которые работают в драматическом, оперном и балетном искусстве. В 2024 году на фестиваль поступило более 80 заявок из России и ближнего зарубежья. Экспертный совет отобрал 12 моноспектаклей разных стилей и жанров, 11 из которых вошли в конкурсную программу. Темы, вдохновившие авторов в этом году, включают байопик о немецкой писательнице, переписку Винсента Ван Гога с братом Тео, трагедию Шекспира, чеховский «Вишнёвый сад», произведения Достоевского. Посмотреть подробную афишу спектаклей и приобрести билеты можно на сайте фестиваля.

Уникальное шоу в исполнении Perm Premier Orchestra и солистов в сопровождении экрана и сценических спецэффектов. На концерте прозвучат рок-хиты из репертуара легендарных групп The Beatles, ABBA, Queen: Yesterday, You For The Music, Mamma Mia, We Will Rock You, We Are The Champions и другие. Универсальность и технические возможности Perm Premier Orchestra позволяют максимально близко передать стилистику поп-рок-музыки и наполнить её богатством оркестровых инструментов.

«Живая библиотека» — это социально-ролевая игра, инновационный, концептуально новый способ борьбы со стереотипами. «Книгами» здесь становятся люди, а «почитать» значит послушать рассказ человека о своей судьбе. Это возможность увидеть ту сторону жизни, которая остаётся скрытой от нас и, к сожалению, часто — за домыслами и предрассудками. Возможность удивиться, как по-разному могут складываться жизни тех, кто живёт рядом с нами, и открыть для себя и в себе что-то новое. Всего гости «Живой библиотеки» смогут «почитать» шесть книг. Например, книгу уличного музыканта Михаила Витвицкого «Никаких проблем», книгу человека с опытом бездомности Николая «Быть на своём месте» и другие истории. Регистрация — по ссылке.

В народных традициях в это время провожали осень и встречали зиму. На этот период приходились помочи по обработке льна — «копотихи», «супрядки», одними из составляющих которых были праздничные застолья. Угощали гостей специально приготовленными кашами, куриной лапшой. Интерактивная программа рассчитана на молодёжь, потому содержит большой блок молодёжных игр, а также кадрилей Пермского края и Свердловской области. Участники смогут переодеться в народные костюмы, сшитые по местным образцам, для девушек предусмотрены мастер-классы по женскому рукоделию и приготовлению блюд, а юноши примут участие в борьбе на опоясках.

Данная экскурсия — часть презентации нового проекта «Линии наблюдения», посвящённого Пермскому трамваю, который реализуется командой художников при кураторстве Центра городской культуры. Экскурсию проведёт Юрий Хохлов, председатель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы. Вместе с ним участники прогулки узнают историю создания первого городского водопровода, познакомятся с малоизвестными фактами и уникальными событиями, связанными с рекой Данилиха и её окрестностями, и увидят Пермь с новой стороны. Организаторы напоминают о необходимости одеться по погоде и обуться в удобную обувь. Зарегистрироваться на экскурсию можно здесь.

Второй камерный концерт фламенко в Перми. Он пройдёт в рамках фестиваля Flamenco weekend. Это уникальный российский проект танцевальных и музыкальных событий. За 8 лет проект приобрёл известность как ежегодный фестиваль, который объединяет лучших артистов фламенко на одной сцене. Дата концерта выбрана неслучайно: 16 ноября — Международный день фламенко. В 2010 году ЮНЕСКО признало его одним из шедевров культурного нематериального наследия человечества. В этот день частная филармония «Триумф» превратится в настоящий испанский театр. Гости почувствуют, как замирает сердце от пронзительного голоса, а мурашки бегут по телу от чувственного танца. Вечер станет будет уникальной возможностью увидеть и услышать настоящее фламенко.

В Пермской синематеке в рамках проекта «Понимаем кино» состоится открытая лекция, посвящённая одному из самых значимых и противоречивых режиссёров XX века — Бернардо Бертолуччи. На лекции обсудят самые значимые фильмы режиссёра и поговорят об их влиянии на развитие кинематографа. Насколько уникален подход Бертолуччи? Как на него повлияла работа с Пьером Паоло Пазолини? Что скрывается за многообразием форм и искусным монтажом? И почему способность Бертолуччи отражать политические и социальные изменения в мире оказалась в тени скандальных методов режиссёра? Лектором выступит кинокритик Яна Телова. После лекции запланирован спецпоказ картины Бертолуччи «Конформист». Для посещения лекции нужно только зарегистрироваться. Вход на спецпоказ — платный, билеты можно приобрести на сайте Пермской синематеки.

Опера «Дон Жуан» Моцарта рассказывает историю знаменитого соблазнителя, который отвергает нормы и разрушает чужие жизни ради собственных удовольствий. Сюжет оперы искусно сплетён из тайных и явных страстей. Донна Анна жаждет отомстить за смерть отца, погибшего от руки Дон Жуана, а Донна Эльвира, хотя и обманута, всё еще надеется его спасти. Рядом с Дон Жуаном всегда Лепорелло — его слуга, который, несмотря на осуждение господина, остаётся ему верен. В финале справедливость восторжествует: Командор возвращается в виде каменной статуи и уносит Дон Жуана в ад. Опера исполняется на итальянском языке с русскими титрами.

Пермская Арт-резиденция и фотостудия «Мамонт» приглашают на фотовыставку памяти Александра Ширинкина. Александр Ширинкин был профессиональным фотографом, художником, дипломантом и участником многочисленных краевых, российских, международных фотовыставок и конкурсов. Ему принадлежит авторство уникальных фотографий в книгах «Наследие камской чуди. Пермский звериный стиль», «Без витрин» и многих других изданий. Все представленные на выставке фотографии подготовлены и напечатаны при жизни автора. Всего в экспозиции — 87 цветных и чёрно-белых работ (жанровая и уличная фотография, портрет, натюрморт, пейзаж) за период с 1970–1980-ых по 2000-е годы.

В художественной галерее «Пермский период» открылась выставка подлинных картин известного художника-иконописца, египтолога и писателя Михаила Потапова «Странствие через века» из фондов его музея-квартиры в Соликамске. Выставка посвящена 120-летию со дня рождения художника. Экспозиция включает более 50-и его живописных и графических работ из цикла «Эхнатониана», в который входят великолепные портреты фараона Эхнатона, Нефертити, членов их семьи, а также фаюмские портреты, иконописные работы мастера. Это глубокие художественные образы, полные жизни, которые при этом написаны с доскональным знанием канонов египетского искусства и быта египетского двора в середине 14 в. до н.э.

