Марина Сизова Приехал на старой, уехал на новой Как в Прикамье работает трейд-ин автомобиля Поделиться Твитнуть

Услуга трейд-ин в России пользуется всё большей популярностью. По этой схеме можно купить сельхоз- и промышленное оборудование, квартиру, различную бытовую технику, смартфоны. Чаще всего этот вид сделки используется при покупке авто. И Прикамье — не исключение. Всё, что нужно знать о трейд-ин авто, — в материале «Нового компаньона».

Доля растёт

Трейд-ин (trade-in) — это система, при которой владельцы подержанных автомобилей обменивают их на новые с доплатой или без неё: автосалон назначает цену за вашу старую машину, деньги с продажи идут на покупку новой, а вы выплачиваете остаток — доплачиваете автодилеру разницу в цене между вашей старой и выбранной новой машиной. Это удобный способ, к примеру, срочно обновить автомобиль, не тратя времени на поиск покупателя для старого.





При трейд-ин можно купить как совсем новую машину с нулевым пробегом, так и подержанную.





Случаи, когда люди покупают машину дешевле, чем они сдали по трейд-ин, редки, тогда салон возмещает покупателю разницу в цене.





«Трейд-ин стал важным инструментом для покупки как новых, так и подержанных автомобилей. Мы наблюдаем уверенный рост интереса покупателей к этой услуге, — отмечает Анна Бояршинова, вице-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и генеральный директор Группы компаний (ГК) Verra . — В этом году доля покупателей, воспользовавшихся этой услугой у официальных дилеров, выросла с 27 до 44% в среднем по стране. Результаты официальных дилеров Пермского края также следуют этому тренду. Таким образом покупка примерно каждого второго нового автомобиля осуществляется с использованием программ трейд-ин».





О популярности услуги говорят и другие эксперты. Во многих дилерских центрах Перми показатели продаж по системе трейд-ин превышают средние цифры по стране.





«К трейд-ин прибегают уже фактически все продавцы — автодилеры. Причем, как к трейд-ин с заменой старого автомобиля на новый с доплатой, так и к трейд-ап — продаже своего б/у авто с последующей покупкой также б/у авто, но классом выше», — объясняет Александр Деткин, автомобильный эксперт, член совета директоров ГК «Июль».





По его данным, по системе трейд-ин в Перми приобретается около 80% автомобилей.





И эта тенденция продолжится. Вскоре, уверен эксперт, люди перестанут сами перепродавать авто, этим будут заниматься автодилеры.





«Доля обмена старого автомобиля на новый при покупке автомобилей у нас составляет сегодня более 80%. Последние несколько месяцев она доходит до 90%, — подтверждает Владимир Зебзеев, директор по продажам автомобильного холдинга «Экскурс» (компания с 26-летним стажем на автомобильном рынке, официальный дилер автомобилей Chery, OMODA, Jetta и др.). — Чаще всего новые автомобили покупают люди, уже имеющие опыт вождения, они приезжают в автосалон на своём старом автомобиле, чтобы обменять его на новый со скидкой».





Данная ситуация, по его словам, характерна для всех регионов. Сказывается и то, что в этом году общий объём продаж новых автомобилей в целом вырос.





«После 2022 года, когда ушли все известные зарубежные марки, люди держались за свои старые машины, на рынке не было особого предложения. А в этом году уже потихонечку все стали знакомиться с китайскими брендами, появились хорошие предложения, люди поняли, что «китайцы» — машины хорошего, достойного уровня. Поэтому в 2024 году мы отмечали рост продаж автомобилей, — объясняет Зебзеев. — Однако с 1 октября этого года повысили утильсбор на 70—85% для иномарок. И его будут поднимать ежегодно на 10—20% до 2030 года. Вырастут цены не только на иностранные автомобили (ввозимые после 1 октября 2024 года и ввезённые из-за рубежа до 2024-го), но и, скорее всего, на произведённые в России. Ожидаем некоторое падение, как в продаже новых, так и в продаже б/у автомобилей. Сейчас мы пока ещё держим цены».





Пользуются услугой трейд-ин в Пермском крае и при покупке электромобилей.





«Сегодня компании, занимающиеся продажей электромобилей, принимают в качестве обмена как автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), так и электромобили. Из наиболее известных — Prime Motors, Verra Motors, Parkk Electro. Понятно, что принимают машины дешевле рыночной стоимости, тем самым обеспечивают риски по непродаже авто. Но это очень удобно: сдал свою и уехал на новой», — говорит руководитель пермского клуба «Электро Прикамье» Александр Шаврин.





Выгода и плюсы





Программа трейд-ин может быть выгодна и продавцу, и покупателю. Продавцу выгодно купить старый автомобиль по заниженной стоимости, чтобы перепродать его дороже и заработать на разнице. Для покупателя выгода в том, что не нужно тратить время на продажу старого автомобиля.





По словам экспертов, среди плюсов для автовладельцев две самых главных: существенная экономия времени и проверка юридической чистоты сделки.





«Процедура обмена автомобиля в салоне обычно занимает один день. Человек отдаёт свою машину в салоне, у него тут же её принимают, проводят оценку, учитывая её состояние, марку и модель. И он берёт новое авто в зачёт старого, — рассказывает Владимир Зебзеев. — Если же он хочет продать свою старую машину самостоятельно, то процесс может затянуться на несколько месяцев. Ему нужно будет размещать объявления в соцсетях и на сайтах, показывать автомобиль потенциальным клиентам, оформлять документы и т. д.».





Эксперты обращают внимание и на то, что банковские услуги можно получить тут же, в автосалоне.





«Приехали на машине в автосалон, сдали её за полтора миллиона, купили новую за два миллиона, ничего не внесли в кассу — заключили в течение 15 минут договор с банком о кредите и уехали на новой машине домой через несколько часов», — говорит Александр Деткин.





Все условия продавца и покупателя основываются на Гражданском кодексе.





«Данную сделку не регулирует никакой специальный закон. Это обычная сделка купли-продажи, разве что с дополнительными обязательствами в отношении продавца и покупателя, которая регулируется Гражданским кодексом. В договоре, к примеру, будет прописано, что официальный дилер обязуется снять машину с учёта, а, соответственно, покупатель даёт гарантию юридической стороны — что на момент совершения сделки машина не заложена, не в аресте, не в кредите, не в залоге», — разъясняет автоюрист Дмитрий Славнов.





Банковская услуга при трейд-ин может включать в себя кредитование или рассрочку на покупку нового автомобиля. В этом случае автосалон выступает посредником между покупателем и банком, помогая оформить кредит или рассрочку.





Особенности банковской услуги могут включать:

• процентную ставку;

• срок кредитования;

• сумму первоначального взноса;

• требования к автомобилю (возраст, состояние);

• необходимость страхования каско.





Перед тем как воспользоваться банковской услугой при трейд-ин, рекомендуется изучить условия и выбрать надёжный автосалон и банк.

По мнению юристов, система трейд-ин помогает избежать мошенников.





«Автодилеры проверяют юридическую чистоту сделки. Если вы берёте новый автомобиль у официального дилера, вам выдают диагностический лист (уточните, бесплатная ли диагностика, и если нет, то сколько стоит), в котором указывается, что с этой машиной не так, что может случиться в ближайшее время, что необходимо поменять и не беспокоиться, что купили машину, а она окажется битой и с документами тоже может оказаться не всё в порядке», — говорит Дмитрий Славнов.





«Главное — выбрать добросовестную площадку, отдавать предпочтение официальным представителям, избегать серых дилеров. И внимательно читать документы, которые подписываешь!» — советует Александр Деткин.





«В октябре 2024 года на ряд моделей китайских брендов выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин достигает 400 000 рублей, что делает покупку нового автомобиля финансово привлекательной. При обмене своего автомобиля на автомобиль с пробегом основным преимуществом для покупателя является безопасность такой сделки, так как все автомобили с пробегом проходят проверку официальных дилеров как на юридическую чистоту, так и на техническое состояние. По данным Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», каждый третий автомобиль с пробегом, продаваемый на рынке подержанных автомобилей, имеет скрученный пробег. А по данным портала «Автокод», каждый седьмой продавец использует недействительный паспорт при сделках по продаже автомобилей, что говорит о возможных признаках мошенничества. И это далеко не полный список возможных рисков, с которыми покупатель может столкнуться при попытке продать или купить подержанный автомобиль самостоятельно. Сделка по приобретению или продаже автомобиля у официального дилера позволит покупателю избежать таких рисков, — считает Анна Бояршинова. — Для официального дилера трейд-ин — это возможность предоставить клиенту лучший опыт покупки, включающий в себя как наиболее выгодные условия, так и безопасность самой сделки. Растущая доля сделок трейд-ин у официальных дилеров говорит о том, что рынок по продажам автомобилей с пробегом в России становится более прозрачным и цивилизованным».





Риски и минусы





Какие минусы называют эксперты?





Автосалоны могут занижать стоимость вашего автомобиля (каждый считает по-своему), чтобы получить больше прибыли от продажи нового. Поэтому эксперты советуют внимательно изучить оценку автомобиля и сравнить её с рыночной стоимостью.





«Возможно, при трейд-ин нужно будет переплатить, автодилеры — не благотворители, они могут купить вашу машину по цене ниже рыночной, но это нормально — вы платите за своё спокойствие, — считает Дмитрий Славнов. — Дилеры же должны на чём-то зарабатывать. Они потом доделывают эти машины, если есть какие-то проблемы — устраняют их и выставляют на своих сухих и тёплых охраняемых площадках. Плюс для автовладельцев в том, что дилеры, как правило, при трейд-ин дают скидки на покупку новых машин, какие-то лояльные условия по кредитам и т. д.».





Пермский рынок б/у автомобилей довольно развит, но здесь очень большая конкуренция.





Цены перепродажи в Перми, по словам Владимира Зебзеева, чуть-чуть ниже. В соседней Уфе машину можно продать подороже. А в Кирове цена выкупа, наоборот, будет дешевле.

«Человек может, конечно, продать свою старую машину сам чуть дороже, но из-за скидок, которые предоставляют салоны при трейд-ин, эта разница нивелируется. Поэтому выгоднее пользоваться услугой трейд-ин», — считает Зебзеев.





Следует учитывать, что в салоне может оказаться ограниченный выбор новых автомобилей. Необходимо заранее удостовериться, что у дилера есть в наличии нужная вам конкретная модель или марка.





Нужно также помнить, что дилеры могут предлагать дополнительные услуги, которые окажутся дорогими и невыгодными (страхование, кредитование, установка дополнительного оборудования и т. д.). И всегда надо обращать внимание на то, что написано мелким шрифтом.



КСТАТИ

Какое авто возьмут, а какое нет

По словам экспертов, в трейд-ин могут принять практически любой ликвидный автомобиль. Раньше не очень любили брать отечественные и китайские модели, но теперь и от них не отказываются.

Основные условия, при которых машину точно примет большинство дилеров: • исправное техническое состояние; • куплена легально, не находится в совместной собственности нескольких владельцев; • полная комплектация; • идентификационные номера на кузове, двигателе, раме хорошо читаются и совпадают с данными в документах; • реальный пробег совпадает с данными одометра.

Какие машины, скорее всего, не примут по программе трейд-ин: • плохое техническое состояние, серьёзные повреждения без возможности восстановления; • стёртые VIN (идентификационный номер транспортного средства); • скрученный пробег.

ИНСТРУКЦИЯ

8 советов, как воспользоваться услугой трейд-ин при покупке автомобиля

1. Проведите собственную оценку: прежде чем обратиться в автосалон, оцените стоимость вашего автомобиля самостоятельно. Это поможет вам понять, насколько выгодно вы можете его обменять. Сравните её с рыночной стоимостью: используйте онлайн-сервисы или обратитесь к независимым оценщикам. 2. Исследуйте рынок: изучите несколько автосалонов в регионе, чтобы выбрать тот, который предлагает лучшие условия для трейд-ин. Некоторые дилеры принимают автомобили до определённого возраста. У разных дилеров также могут различаться и требования к сроку, в течение которого автомобиль был в собственности у владельца. Проверьте репутацию салона: прочитайте отзывы в интернете или спросите у знакомых. 3. Запишитесь на встречу: свяжитесь с автосалоном и договоритесь по времени, когда сможете увидеться с менеджером по продажам. 4. Принесите документы: возьмите с собой паспорт, свидетельство о регистрации автомобиля, ПТС и другие необходимые документы. 5. Менеджер автосалона проведёт свою оценку вашего автомобиля. Подготовьте свой автомобиль к показу — потратьтесь на хорошую комплексную мойку и полировку. Сравните оценки вашего автомобиля, проведённые вами и автосалоном. 6. Ознакомьтесь с предложениями автосалона. Менеджер расскажет вам о возможных условиях сделки, таких как стоимость нового автомобиля, сумма доплаты или кредит. Не стесняйтесь торговаться, чтобы получить наилучшие условия. Ознакомьтесь с договором: внимательно прочитайте все условия и задайте вопросы, если что-то непонятно. 7. После подписания договора купли-продажи и других необходимых документов передайте автомобиль в автосалон. Получите документы на новый автомобиль. Получите сам автомобиль. 8. Зарегистрируйте автомобиль в ГИБДД и оформите страховой полис.





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