Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Мало просто построить здание. Надо сделать так, чтобы внутри была жизнь» Министр культуры Пермского края Алла Платонова — о планах на 2025 год Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

— Продолжается обсуждение бюджета Пермского края на будущий, 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Согласно вашему докладу на заседании краевого Законодательного собрания, в 2025 году бюджет культуры в регионе составит более 9 млрд рублей. Какие цели ставит при этом перед собой минкульт?

— Для нас принципиально сохранение полного объёма поддержки культуры, в том числе в части наполнения событиями новых пространств — галереи, зоопарка, музея «Пермский период». В прошлом и нынешнем году было открыто несколько новых площадок культуры; ещё несколько инфраструктурных проектов сейчас в завершающей стадии. Благодаря обновлённым к 300-летию Перми учреждениям культуры мы видим, как качество инфраструктуры меняет их работу со зрителем и аудиторией. К примеру, в Большом зале Пермской филармонии на 50% увеличились и количество мероприятий, и количество зрителей, которые приходят на эти события. У пермяков уже появился запрос на качество во всём: чтобы была не только избранная программа и впечатляющее исполнение, но и комфортные кресла, современная система кондиционирования и хорошая акустика.

— У них же в результате реконструкции в зале мест стало меньше, а не больше…

— Да, но мероприятия стали более стабильно посещаться, зал стал заполняться в большем объёме.

Летом все мне бесконечно писали, звонили, чтобы рассказать, как прекрасно в театральном дворике ТЮЗа. ТЮЗ взял на себя заботу о том, чтобы это пространство жило, чтобы там постоянно были какие-то концерты, спектакли, чтобы пространство, которое так прекрасно, так по-театральному оформлено, ещё и наполнялось бы некими событиями.

Мало просто построить здание. Надо сделать так, чтобы внутри была жизнь.

Даже если мы посмотрим на учреждение, которое просто переехало — для него ничего не строили, ресурсов на переезд потратили немного — на Пермскую синематеку, то увидим, что там тоже в два раза увеличилась выручка: за девять месяцев 2023 года они выручили около 8 млн руб., а за девять месяцев 2024 года — 19 миллионов! Даже больше, чем в два раза… При этом залов у них стало меньше, чем в киноцентре «Премьер» на Пионерской, но эти залы вместительнее и гораздо качественнее, это совсем другое качество кинопросмотров. Всё-таки качество инфраструктуры очень серьёзно влияет на то, хочет человек туда прийти или нет.

— Какие инфраструктурные приобретения запланированы в сфере культуры на будущие три года?

— Адресная инвестиционная программа включает открытие зоопарка для посетителей, переезд и начало работы Пермской галереи, ремонт фойе и зрительного зала Театра-Театра, развитие социокультурного пространства «Завод Шпагина», в частности, реконструкцию «Литеры А» под универсальный театрально-музыкальный комплекс «Дом Музыки», а также работы по благоустройству территории.

— Можно подробнее о каждом из объектов на «Заводе Шпагина»?

— В октябре региональные власти подписали контракт с ООО «Совпро» из Казани на проектирование универсального театрально-музыкального комплекса «Дом Музыки» в социокультурном пространстве «Завод Шпагина». Компания входит в группу компаний «Фортекс», которая выступила генеральным подрядчиком при строительстве краевой музыкальной школы в Перми, и имеет опыт работы с устройством концертных залов и сценического оборудования.

В Доме музыки разместится резиденция Международного Дягилевского фестиваля, художественным руководителем которого является Теодор Курентзис. Отраслевое задание составлено с учётом опыта проведения симфонических концертов, а также создания перформансов и оперных постановок под его управлением. В задании указано, что при проектировании необходимо предусмотреть большой концертный и камерный залы, оркестровую яму, зрительный зал вместимостью более тысячи мест, а также репетиционные помещения, гримёрные комнаты, студию звукозаписи. Планируется, что это будет универсальный театрально-музыкальный комплекс, оснащённый современным звуковым и сценическим оборудованием.

— Как идет подготовка фондов Пермской галереи к будущему переезду?

— Уже несколько лет при поддержке Министерства культуры Пермского края галерея ведёт масштабную реставрационную подготовку произведений из своих фондов к показу в новом здании. Уже отреставрировано более 1000 экспонатов, десятки находятся в работе, и вот очередная партия из 46 произведений недавно отправилась на «лечение» в ведущие реставрационные центры.

Сейчас у некоторых экспонатов «гастроли» — обычная практика галереи по участию в больших выставках. Так, пять работ из собрания Пермской галереи увидят москвичи и гости столицы на выставке в Музее русского импрессионизма: «Генуэзскую крепость» Константина Богаевского, «Бассейн» Михаила Латри, «Доминиканский монастырь во Львове» Георгия Лукомского, «Кладбище в Бретани» Александра Бенуа и «Интерьер» Лидии Верховской.

В это же время две работы Любови Поповой из коллекции русского авангарда участвуют в выставке «Люба. Любочка. Любовь Сергеевна Попова» в Еврейском музее в Москве.

— В вашем докладе, в разделе, посвящённом территории «Завода Шпагина», упоминались также открытие музея «Пермский период» и проектирование и приспособление «Литеры Д»…

— До конца декабря будут разработаны архитектурно-планировочные решения пространства музея «Пермский период» и Детского музейного центра. Они расположатся в «Литере Д1». Проект включает, помимо многослойной по смыслам и архитектуре экспозиции, открытые лаборатории, зелёный «Парк пермского периода» и несколько пространств для разных сценариев работы с посетителями. Это важно, так как музей должен быть «настроен» на разные форматы работы с очень разными аудиториями, а не только с детьми, как принято воспринимать палеонтологические музеи.

Над проектом работает команда архитекторов и дизайнеров под руководством Эрика Белоусова, управляющего партнёра бюро «Белоусов и Корнилова», создающего архитектурные и дизайн-проекты для ведущих музеев России, включая Государственную Третьяковскую галерею, Государственный исторический музей, Музей архитектуры им. Щусева, музей-заповедник «Царицыно». Эрик Белоусов — автор ключевых дизайн-проектов выставок и экспозиций по палеонтологической тематике в Перми: временной выставки «Музей пермских древностей» (2010), которая работала в здании вокзала «Пермь I», постоянной экспозиции «Музей пермских древностей» (2011), которая сейчас работает на Сибирской, 15, выставки «След мамонта» (2011). В проекте также участвуют архитекторы Дмитрий Барьюдин, Михаил Емонтаев и Софья Романовская.

Поскольку пермский период — это не только понятие, значимое для развития мировой науки, но и время, когда была заложена основа благосостояния Пермского края через геологические ресурсы, в музее много места будет отведено современности, работе промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений. Пока завершается работа над проектом, музей ведёт подготовку к следующему этапу — привлечению инвесторов и партнёров. Мы полагаем, что музей станет одним из знаковых проектов региона, и нам важно консолидировать усилия.

— Если проект будет готов в декабре, как новый музей успеет обжиться в этом пространстве и открыться уже в будущем году? Ведь нужно ещё, наверное, провести реконструкцию здания…

— «Литеру Д1» капитально реконструировать, как, например, «Дом музыки», не нужно. Там все необходимые ремонтные работы уже были сделаны. Крыша не течёт, отопление работает… Мы там будем сразу строить экспозицию, как это сделано, например, в «Манеже».

— Что ещё планируется на территории «Завода Шпагина»?

— В центральном корпусе — «Букве Ш» — планируется креативный кластер. Для этого тоже написано отраслевое техзадание, уже подрядчик есть, проектирует. Туда зайдут разные резиденты-предприниматели, как, например, в московском «Флаконе»: офисы, мастерские и так далее. Мы ещё не собрали всё в деталях, но подход понятен. Надеемся, что будет много резидентов, будет конкурс: туда не сможет зайти просто какой-то «ипэшник», который чем-то торгует, дизайнер одежды сможет там шоурум свой разместить, а человек, который китайские шлёпанцы продаёт, — нет.

— В новом году начнётся долгожданная реконструкция зрительного зала, большой сцены и фойе Театра-Театра…

— Необходимость ремонта связана с тем, что нужно увеличивать зал, на сегодня он не вмещает всех желающих. В этом зале в своё время был балкон, и мы считаем: давайте снова будет.

Кроме того, есть технические нюансы, которые требуют доработки: недавно была проведена модернизация верхней и нижней механики сцены — теперь нужно соединить эти высокотехнологичные части воедино.

Что касается фойе, то там за все годы работы театра нормальной реконструкции не было, там не хватает зрительских сервисов. По комплексу причин вся эта зона подлежит ремонту.

Мы рассчитываем, что полный ремонт фойе и зрительного зала пройдет в течение трёх лет: с 2025-го по 2027. Точные сроки будут понятны, когда проект выйдет из экспертизы, но уже сейчас можно сказать, что без выступлений на время ремонта ТТ не останется: у театра уже отработан механизм выездной работы, и его ждут и в муниципалитетах Пермского края, для которых артисты подготовили спектакли разного формата вплоть до таких, которые можно играть в школьных актовых залах, и за пределами региона, поскольку театр наладил систему обменных гастролей.

— Если говорить о главных событиях 2025 года, что вы назовёте?

— Главное событие 2025 года во всей России — 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Пермском крае пройдёт 134 ключевых мероприятия, в которых примут участие три миллиона человек.

Событийная программа региона включает также мероприятия, посвященные празднованию 100-летия основания Коми-Пермяцкого округа. Запланировано 160 событий разного уровня. Программа откроется официально в феврале, когда состоится торжественное собрание в Коми-Пермяцком драматическом театре, но мы хотим, чтобы уже празднование Нового года в округе прошло на новом уровне. За это отвечает Пермский дом народного творчества «Губерния».

Подготовлен список из 20 ключевых событий для рассмотрения и утверждения на ближайшем комитете, который пройдёт в декабре. Среди них — цикл новогодних мероприятий, Никольская ярмарка; XVI Конгресс антропологов и этнологов России; форум национальных театров в рамках Межнационального театрального фестиваля «Сообщение».

Мы хотим, чтобы коми-пермяцкая тема звучала не только на территории округа, но и за его пределами. В Центральном выставочном зале в Перми пройдёт выставка, которая познакомит с национальным орнаментом; театральная компания «немхат» во главе с Александром Шумилиным готовит праздничный проект «ЛЮБИТÖМ 2025. 100-часовой фест про коми-пермяцкое». Ну, весь грандиозный замысел Шумилина мы, наверное, не потянем, но будет что-то интересное.

Мы сейчас обсуждаем, как правильно подать этот праздник, потому что хотим, чтобы коми-пермяцкая тема зашла в Москву и другие города.

В целом, юбилей Коми-Пермяцкого округа строится по тем же принципам, что и 300-летие Перми в 2023 году: здесь будут не только праздничные события, но и инфраструктурные приобретения. В частности, в Гайнах появится свой автоклуб — на его приобретение выделено 13,3 млн руб.; в Кудымкаре будет отремонтирован Культурно-деловой центр за 30 млн руб., обновится экспозиция в музее имени Петра Субботина-Пермяка — на это из бюджета выделено 9,6 млн руб.

В Кудымкаре появится ещё один крупный очаг культуры, он разместится в интересном здании — объекте культурного наследия, так называемом «Окрисполкоме». Это памятник архитектуры конструктивизма, расположенный напротив драмтеатра. Мы пока ещё окончательно не определились, что именно там будет — возможно, представительство этноцентра, школа искусств, может быть, молодёжный центр какой-то — здание достаточно большое. Мы сейчас просто изучаем разные возможности, например, можно ли будет там среди прочих помещений разместить концертный зал. В зависимости от того, что скажут строители, мы скорректируем подходы, но то, что здесь разместится культура и молодёжная политика — дело решённое.

— Какие ещё преобразования будут происходить в территориях Пермского края?

— Государственная программа «Пермский край — территория культуры» включает приобретение оборудования для муниципальных культурно-досуговых учреждений на период 2024 — 2027 годов на сумму не менее 20 млн руб.

Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Махонина, запланировано строительство трёх новых объектов — Центр культурного развития в микрорайоне Любимов в Березниках, Дворец культуры в Красновишерске — помните, старое здание там сгорело несколько лет назад? — и дом культуры в коми-пермяцком селе Коса. В целом эти три стройки оцениваются в 660 млн руб.

С 2025 года в России вводится новая мера поддержки — «Земский работник культуры». В 2025 — 2027 годах благодаря этой мере планируется привлекать на работу в сельские культурные учреждения по 15 сотрудников ежегодно — библиотекарей, клубных работников, сотрудников музеев, преподавателей детских школ искусств. Стимулирующая выплата составит 1 млн руб., из краевого бюджета на эти цели будет выделено 3,8 млн руб. в год. Перечень направлений, на которые сотрудник сможет потратить средства, ограничен не будет.

Это очень справедливо. Есть уже «Земский врач», «Земский фельдшер», «Земский учитель»… А работники культуры в небольших населённых пунктах — удивительные люди, очень тёплые, они чудеса творят.

Меня, например, совершенно потряс музей в Сиве. Он совсем молодой, появился в начале 2000-х. По совету одного из сотрудников министерства культуры этим начали заниматься четыре местных учительницы. Сначала они собирали артефакты времён Великой Отечественной войны, старики передавали им свои вещи, ордена, формы и так далее. Потом они начали более глубокую исследовательскую работу и в какой-то момент поняли, что нужно профессиональные компетенции накапливать. Пригласили художника — проектировщика экспозиции, и сейчас там экспозиция просто волшебная!

Они очень увлечённо рассказывают историю своего села. Это для меня пример того, ради чего вообще музеи должны появляться в таких населённых пунктах. Они раскопали в своих экспедициях, что у них в основе населения переселенцы — белорусы, эстонцы и староверы. Староверы им подарили Библию, такую старинную, что её даже выставлять нельзя, настолько она редкая и древняя, в экспозиции они разместили её копию.

Целый зал у них посвящён семье помещиков Всеволожких, очень увлекательно рассказывается история актрисы Марии Савиной, которая вышла замуж за Никиту Всеволожского и стала помещицей в Сивее. В неё был влюблён Тургенев, и у них был многолетний эпистолярный роман.

С невероятной культурой всё в этом музее сделано. Сцена небольшую построили, можно камерные спектакли показывать. Мне кажется, это потрясающий пример правильного, профессионального, трепетного отношения к музейному делу, когда люди понимают, что для них это важно и нужно, чтобы смыслы, которые есть в территории, презентовать всем.

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