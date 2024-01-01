Полина Путякова журналист Миллионы в будущее Как предприятия в Прикамье реализуют социальные и благотворительные проекты Поделиться Твитнуть

В современном мире всё больше внимания уделяется вопросам социальной ответственности бизнеса. Исторически эта тема была особенно актуальной для отраслей, которые оказывают существенное влияние на экологию и общество, — это предприятия, эксплуатирующие природные ресурсы, а также компании, задействующие значительное число рабочей силы. Однако теперь к этой динамике подключаются и другие отрасли, и относительно небольшой бизнес.

Промышленность и все-все-все

Корпоративная социальная ответственность (КСО) состоит из двух уровней: обязательного и добровольного, отмечает к. э. н., доцент ПГНИУ, заместитель председателя пермского отделения Российской ассоциации статистиков Галина Кутергина.

Это, во-первых, выполнение организациями социальных обязательств, предписываемых законом, и готовность неукоснительно нести соответствующие обязательные расходы.

Во-вторых, это готовность добровольно нести необязательные расходы на социальные нужды сверх пределов, установленных налоговым, трудовым, экологическим и иным законодательством, по моральным, этическим соображениям.

Существует ещё один подход к классификации практик социальной ответственности бизнеса, который разделяет её на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя корпоративная социальная ответственность направлена на взаимодействие с местными сообществами и развитие территории, где компания ведёт свою деятельность. Она предполагает ответственность перед населением в целом и различными группами, с которыми бизнес имеет дело, — потребителями, инвесторами, акционерами, органами власти, общественными организациями, средствами массовой информации.

Внутренняя социальная ответственность — это политика компании в отношении её сотрудников. Она включает в себя соблюдение всех установленных законом трудовых норм и превосходит их.

По мнению Галины Кутергиной, особенно актуальна тема КСО для отраслей, эксплуатирующих природные ресурсы, то есть существенно влияющих на экологию территорий присутствия. Это добывающие и перерабатывающие предприятия промышленности: нефтегазовый комплекс, металлургия и химическая промышленность и другие.

Компании, задействующие значительное число рабочей силы, например, в машиностроении, также вынуждены выделять больше средств на программы КСО. Именно так, при поддержке крупных предприятий, формировалась жилая и социальная инфраструктура многих городов.

Действительно, как отмечает президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов, наибольшее внимание КСО уделяется крупными предприятиями региона, такими как «ЛУКОЙЛ-Пермь», «Метафакс» «Камский кабель», «Уралкалий», «Уралхим», «СИБУР», «Соликамскбумпром», ПНППК, Корпорация ПСС, ПЦБК.

По его мнению, это связано с наличием на предприятиях больших трудовых коллективов, большим опытом и сложившейся годами практикой реализации программ КСО, а также серьёзной поддержкой программ КСО собственниками и руководителями компаний.

Практики КСО в то же время появились не только в промышленном секторе, но и в строительстве, IT, общепите и др.

Общей статистики о бюджетах на КСО и их динамике нет, однако эксперты считают, что сейчас тенденция позитивная. Данные отдельных компаний подтверждают эти выводы.

По словам директора по социальным вопросам АО «ПЗСП» Валерия Шептунова, затраты на меры поддержки сотрудников в последние годы закономерно растут, что связано и с расширением возможностей компании, и с инфляцией.

Объём социальных инвестиций в рамках программы «Формула хороших дел» «СИБУРа», по данным компании, увеличился с 524 млн руб. в 2021 году до 622 млн руб. в 2023 году.

Фактор роста

Цель мероприятий внутренней социальной ответственности — повышение лояльности работников, снижение текучести кадров, повышение деловой репутации компании, говорит Галина Кутергина. В то же время КСО в целом рассматривается как один из критериев оценки качества корпоративного управления, фактор роста конкурентоспособности, кредитоспособности и в конечном счёте — стоимости и обеспечения устойчивого развития корпорации в долгосрочной перспективе. Также реализация и развитие корпоративной ответственности отечественных бизнес-компаний позволит значительно повысить их конкурентоспособность и устойчивость в сложных условиях экономических санкций.

Опрошенные компании не говорят о денежной отдаче от КСО, подчёркивая в основном социальный эффект, оказывающий влияние на деятельность компании.

По словам Валерия Шептунова, цель реализации компанией практик КСО — привлечение и удержание кадров для стабильного развития предприятия, а также здоровье и благополучие сотрудников.

«Хорошее самочувствие у работников связано с высокой производительностью, уверенностью в завтрашнем дне — это вещи неизмеримые, но очень важные. По показателю «Объём текущего строительства» ПЗСП является лидером рейтинга ЕРЗ, и это обеспечено в том числе мерами социальной поддержки, действующими на нашем предприятии. Отмечу и то, что 26% сотрудников предприятия сегодня моложе 35 лет, что говорит о привлекательности ПЗСП как работодателя», — говорит эксперт.

По словам руководителя управления любви завода «Инкаб» Ксении Смильгевич, главный результат работы по настройке внутренних взаимосвязей в компании — высокое психоэмоциональное состояние сотрудников и дилерской команды, что влияет и на качество работы.

«Для нас очень важно внутреннее состояние каждого на заводе. Понимание, что причина того, что с тобой происходит, — это не следствие внешних событий или обстоятельств, а результат твоих конкретных действий или бездействия. Это важнейший элемент, который мы стараемся поддерживать в сотрудниках», — говорит она.

В свою очередь, генеральный директор АО «СИБУР-Химпром» Максим Леньков отмечает, что целью реализации программ КСО является повышение качества жизни в регионах присутствия и создание благоприятных условий для достижения целей бизнес-стратегии компании.

Так, социальные проекты компании способствуют в том числе повышению уровня качества оказания социальных услуг, удовлетворению спроса со стороны местных жителей и гостей городов, росту индексов социальных настроений, а также модернизации учреждений социальной сферы и созданию новых объектов, повышению их привлекательности для жителей, в том числе для детской и молодёжной аудитории, созданию новых возможностей для досуга, профессиональной и творческой самореализации жителей. Соответственно, сокращается отток жителей — в первую очередь молодёжи, квалифицированных специалистов, предпринимателей.

Говоря о непосредственном эффекте для компании, Максим Леньков отмечает, что мероприятия КСО помогают успешному решению проблем с релокацией сотрудников с других предприятий «СИБУРа» и привлечению внешних специалистов из других городов.

Среди эффектов КСО для бизнеса — снижение расходов предприятий на повышенную оплату переработок сотрудников, заменяющих заболевших, отмечает Вячеслав Белов. Кроме того, серьёзно увеличивается производительность труда, продляется трудоспособный возраст.

В то же время КСО бизнеса оказывает влияние не только на саму компанию, её бренд, приверженность персонала и т. д., но и на регион в целом. Активное участие крупных компаний в развитии региона определяется не только объёмом социального инвестирования, но и реализацией взаимных интересов предприятия и органов власти, отмечает Кутергина.

Однако это влияние может быть не только позитивным.

«Тенденцией в области КСО России является то, что предприятия осуществляют инвестирование в основном лишь на территориях непосредственного функционирования, которые, как правило, относятся к наиболее экономически развитым муниципальным образованиям. Сохранение данной тенденции на протяжении многих лет усиливает разрыв в уровне социально-экономического развития территорий региона», — говорит эксперт.

Кадровый акцент

По словам Галины Кутергиной, наиболее популярными направлениями КСО являются обеспечение достойного уровня образования и поддержка детских благотворительных программ, охрана окружающей среды и забота о собственных сотрудниках.

При этом если американские компании больше уделяют внимание таким областям КСО, как развитие сотрудников, забота об окружающей среде, то российские компании — поддержке детей, спорта, образовательных учреждений и разработке различных образовательных программ для своих сотрудников и клиентов.

«Кроме того, в последнее время развиваются такие актуальные направления КСО, как добровольные сборы на проведение СВО и поддержку мобилизованных, направление дополнительных средств на разработку новых товаров и технологий, связанных с импортозамещением, благоустройство не только территорий в местах расположения бизнес-компаний, но и по возможности тех территорий, которые были повреждены или разрушены в результате проведения военных действий, оказание помощи при возникновении стихийных действий и так далее», — рассказывает эксперт.

Как отмечает Вячеслав Белов, чаще всего на предприятиях края и раньше, и сегодня, в связи с дефицитом кадров, особенно приоритетным и господствующим направлением КСО является внутренняя социальная ответственность.

Она реализуется на больших предприятиях через применение корпоративных программ, в том числе по здоровьесбережению. С этим согласна и Галина Кутергина: по её данным, у ведущих российских компаний соотношение расходов на внутреннюю и внешнюю корпоративную социальную политику составляет примерно 85:15.

Действительно, большинство опрошенных компаний основное внимание уделяют внутренней социальной ответственности.

Например, завод «Инкаб» реализует корпоративные мероприятия, рассчитанные на укрепление духа и сплочение. По словам Ксении Смильгевич, среди них как важные для завода традиции, такие как летние семейные пикники или новогодние праздничные собрания, так и оперативные инициативы. Среди финансовых мер поддержки — добровольное медицинское страхование (ДМС) для всех сотрудников завода, частичная компенсация питания для рабочих на производстве, дополнительные дни к отпуску за отсутствие больничных для рабочих на производстве, единовременные выплаты при рождении ребёнка и в случае смерти близкого родственника, корпоративный автобус, подарки к дню рождения и Новому году и другие.

В свою очередь в ПЗСП говорят, что основное направление КСО — забота о здоровье сотрудников. Здесь у сотрудников есть ДМС и программа онлайн-консультаций с врачами, а также профосмотры в здравпункте прямо на предприятии, бесплатные тесты на онкомаркеры, УЗИ-диагностика, флюорография, диагностика рака груди, бесплатные тренировки в спортзале и скидка в бассейн.

Другие направления КСО на предприятии — повышение квалификации сотрудников, культурные и досуговые мероприятия, корпоративный транспорт. Кроме того, организация участия в донорских акциях для желающих и поддержка проекта «Вернуть будущее» фонда «Дедморозим».

Содержание КСО технопарка Morion Digital напрямую связано с его специализацией.

«Большинство компаний-резидентов занимаются разработкой программного обеспечения плюс несколько компаний относятся к отрасли приборостроения и робототехники. Устойчивое развитие технопарка — наша стратегическая цель, в том числе мы хотим создать площадку, которая будет лучшим местом для работы и реализации таланта инженера и предпринимателя, которая будет привлекать таланты и помогать им развиваться», — говорит директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров.

Технопарк реализует для своих резидентов и их сотрудников мероприятия по трём направлениям: формирование профессиональных сообществ, образование и рекреация.

Ежегодно проходит до 300 мероприятий с общим количеством участников 40 000 человек — это профессиональные митапы, встречи резидентов, встречи с крупными заказчиками и т. д. Образовательные программы затрагивают аудиторию от дошкольного возраста до взрослых профессионалов. Есть спортзал, в котором резиденты проводят для своих сотрудников практику занятий йогой по утрам, а также крупнейший на Урале частный скалодром.

В ГК «Алендвик» действует корпоративный учебный центр — в 2023 году в центре прошли обучение 1360 человек. Кроме того, 98 руководителей прошли аттестацию за это время, при этом больше 90% руководителей кафе компании выросли внутри ГК «Алендвик».

По словам генерального директора ГК «Алендвик» Елены Юнко, в компании работает более 1000 человек, из них 40% — молодые люди до 35 лет. Привлечение и удержание талантливой молодёжи является важной частью стратегии компании, в частности, действует несколько программ для поддержки новых сотрудников. Это стипендия для совмещающих работу с учёбой на очном отделении, бесплатное корпоративное жильё для иногородних сотрудников, целевые договоры со студентами профильных учебных заведений и единоразовая выплата 25 000 руб. после окончания учёбы, а также выплата 10 000 руб. выпускникам профильных учебных заведений при трудоустройстве в компанию.

Волонтёрство, экология и культура

В то же время «Алендвик» реализует и мероприятия внешней КСО. Например, компания является партнёром турнира по футболу среди ребят дошкольного возраста «Алендвик CUP», а также является соорганизатором танцевального турнира ChickenProDance. 28 октября 2024 года компания «Алендвик» подписала соглашение с пермским региональным отделением государственного движения детей и молодёжи «Движение первых». Также с 2023 года в компании реализуется стратегия «Алендвик» — больше, чем еда». Для гостей кафе проходят бесплатные мероприятия: встречи с писателями, концерты, кинопоказы, выставки фотографий и картин пермских авторов.

Среди опрошенных компаний наибольший акцент на внешней КСО делает «СИБУР». Программа социальных инвестиций «Формула хороших дел» охватывает семь значимых направлений социальной сферы: развитие городов, образование и наука, спорт, культура, охрана окружающей среды, волонтёрство, инклюзия.

Программа задействует широкий спектр инструментов, включая грантовую программу для местных НКО и бюджетных организаций, специальные межрегиональные проекты в партнёрстве с профильными федеральными институциями, программу развития волонтёрства и финансовой поддержки предпринимательских инициатив, благотворительные инициативы для наиболее уязвимых групп граждан.

Большая часть проектов по каждому направлению включает образовательные элементы для развития компетенций местных специалистов, инклюзивную составляющую и обязательную часть об ответственном обращении с отходами и пластиком.

По мнению Вячеслава Белова, в период кадрового дефицита даже внешние направления КСО направлены на привлечение сотрудников.

«Благотворительность, волонтёрство, наставничество, экологические инициативы, поддержка сфер образования и культуры сегодня в значительной степени направлены на кадровую работу, повышение заинтересованности сотрудников в том, что завтра на смену им на предприятие, которым можно гордиться, придут их дети и внуки», — говорит эксперт.

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