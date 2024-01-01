Максим Артамонов Тарифы без потолка Что происходит с рынком такси в Перми и какие факторы на него влияют Поделиться Твитнуть

В начале ноября стало известно, что до конца этого года в Перми средний чек на поездки в такси «Яндекс.Go» вырастет на 1—2%. Это будет уже второе повышение за последнее время. Эксперты отрасли и представители компаний по предоставлению услуг в этом сегменте рынка отмечают несколько причин, которые приводят к росту цен на перевозки.

В Перми и у соседей

О повышении тарифа на перевозку пассажиров в такси пермские СМИ сообщили в начале октября. Отмечалось, что стоимость подачи машины по тарифу «Эконом» выросла на 6 руб. и составила 95 руб., а минута в пути стала стоить 7 руб. Минимальная стоимость поездки при выбранном тарифе «Комфорт плюс» выросла на 4,48 руб. и достигла 133 руб. Тариф «Бизнес» вырос с 10 до 12 руб.

Как рассказали «Новому компаньону» в компании «Яндекс.Go», тарифы на услуги зависят от комплекса факторов, которые отличаются от региона к региону, а решение о корректировке принимается отдельно для каждого города.

«Это позволяет таксопаркам-партнёрам частично компенсировать быстрый рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание, а также привлекать на линию больше водителей в условиях их острой нехватки», — рассказали в пресс-службе сервиса.

При этом тарифы корректируются таким образом, «чтобы сервис по-прежнему оставался доступен широкой аудитории пассажиров», отметили в компании.

На сегодня в Перми минимальная стоимость поездки экономкласса (включено 3 минуты и 1 км) составляет 95 руб. Бесплатное ожидание — 2 минуты, платное — не более 8 руб. за минуту. Далее по городу взимается не более 13 руб. за 1 км / 7 руб. за 1 минуту.

На этом фоне Пермь незначительно отличается от соседей. Например, в Уфе и Казани минимальная стоимость поездки составляет 99 руб. Бесплатное ожидание — 2 минуты, а платное — не более 10 руб. за минуту. В Кирове минимальная цена поездки одна из самых низких — 80 руб.

В то же время в Екатеринбурге цены сопоставимы с пермскими: минимальная стоимость (включено 3 минуты и 1 км) — 95 руб.

В сервисе такси «Максим» отмечают: сейчас средний чек на поездки в Перми на их машинах составляет примерно 500 руб. При этом базовый тариф изменили ещё в июне, повысив его на 25%.

«Это соответствует среднему росту цен на услуги такси по стране. В регионах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, цены на поездки за последний год выросли примерно на 30%. Причины — острый дефицит водителей и рост затрат на содержание и обслуживание автомобилей», — заявили в пресс-службе сервиса.

Негативные факторы

Как рассказала «Новому компаньону» руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси Екатерина Киселёва, на начало сентября этого года в региональном реестре служб заказа такси Пермского края были зарегистрированы 24 компании.

Несмотря на то, что сейчас «Яндекс.Go» фактически является монополистом на пермском рынке и может диктовать свою политику цен, решение о признании какой-либо компании в отрасли монополистом принимает уполномоченный орган на основании проведённых исследований.

«По нашим данным, такой статус не установлен», — сказала Киселёва.

По её словам, ситуация с тарифообразованием в сфере перевозок легковым такси пока остаётся сложной из-за того, что в последние годы рынок такси испытывает воздействие множества негативных факторов.

«С введением коронавирусных ограничений отрасль понесла значительные убытки и ряд компаний были вынуждены покинуть рынок под давлением кризиса. В этот период таксомоторный бизнес не получал целенаправленной государственной поддержки, как не получает её и в настоящее время», — отмечает эксперт.

Вторым фактором стал уход иностранных автопроизводителей. В связи с этим на рынке наблюдается значительный рост цен как на новые, так и на подержанные автомобили. В свою очередь это увеличивает стоимость как обслуживания и ремонта, так и автозапчастей и расходных материалов.

«В течение последнего года мы также отмечаем рост цен на топливо. Кроме того, требования к водителям такси ужесточились, это связано с новыми нормами законодательства, что также усугубляет дефицит перевозчиков на рынке, — поясняет Екатерина Киселёва. — В совокупности перечисленные факторы, безусловно, негативно сказываются на стоимости поездок, что, как следствие, приводит к её увеличению. Это является естественным следствием рыночной экономики: когда растут затраты бизнеса, перевозчики вынуждены повышать тарифы, чтобы избежать банкротства. Мы не наблюдаем предпосылок для стабилизации цен на услуги такси, и, вероятно, их рост продолжится».

На эти же причины указывают в сервисе «Максим»: «фантастические цены» на новые авто в России, постоянное увеличение стоимости ремонта, запчастей, топлива, автокредитования и автострахования продолжит влиять на стоимость перевозок.

С перевозчиков спросят построже

С 1 сентября в рамках закона об обязательном страховании ответственности перевозчика пассажиров такси уравняли с пассажирами на других видах транспорта, а самих таксистов обязали оформлять новые полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). По задумке властей, ОСГОП вводится для гарантии соблюдения прав пассажиров. Например, если произошло ДТП и был причинён ущерб здоровью или имуществу, то страховая сумма по возмещению вреда жизни и здоровью составляет до 2 млн руб. При отсутствии полиса ОСГОП власти региона могут приостанавливать разрешение на работу в такси, а затем и вовсе аннулировать его. Фактически это запрет на работу.

На протяжении двух месяцев, с начала сентября по конец октября, продолжался переходный период, в течение которого таксисты должны были оформить новые полисы. Сейчас этот вид страхования действует наряду с ОСАГО, и данные вносятся в соответствующий реестр легковых такси. Договор должен быть заключён на каждый автомобиль. С 1 ноября перевозчики в каждом российском регионе должны иметь такой полис. Контролировать перевозчиков должна Госавтоинспекция.

О нарушителях уже позаботились: государство предусмотрело для них крупные штрафы. Например, должностные лица и индивидуальные предприниматели вынуждены будут выплатить за отсутствие полиса от 40 тыс. до 50 тыс. руб. Для юридических лиц размер штрафа предусмотрен от 500 тыс. до 1 млн руб.

По данным Российского союза автостраховщиков, на 30 октября в регионах было выдано 147,3 тыс. полисов ОСГОП для такси. Это при том, что в Федеральной государственной информационной системе «Такси» зарегистрировано более 620 тыс. автомобилей. Таким образом, в процентном соотношении необходимая страховка есть только у 23% перевозчиков.

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