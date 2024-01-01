Алёна Бронникова Здоровые тенденции Эксперты рассказали об уникальных операциях и вызовах, стоящих перед пермскими врачами Поделиться Твитнуть

Рынок медицинских услуг в Пермском крае стремительно развивается. Строятся новые больницы и медицинские центры, закупается высокотехнологичное оборудование, пермские врачи проводят уникальные операции. Эксперты оценили текущую ситуацию в отрасли и рассказали о её особенностях в регионе.

Кадровый голод

Медицина является одним из приоритетных направлений государственной и региональной политики. При этом и государственным, и частным учреждениям приходится сталкиваться с определёнными вызовами, обусловленными как внешнеполитическими, так и внутренними факторами. Среди них представители отрасли отмечают кадровый голод, низкий престиж профессии и уровень зарплат.

Одна из самых острых проблем — дефицит кадров. По словам экспертов, нехватка старшего и среднего медицинского персонала всегда наблюдалась в регионе в постсоветское время. Сейчас её только начали восполнять, и полностью сделать это в короткие сроки невозможно.

«В какой-то момент нашей перестройки и пост­перестроечных времён доктор, по ощущению обычных людей, стал ремесленником, к медицине стали относиться с точки зрения потребления. Люди это чувствуют и, даже если окончили медицинский институт, уже не связывают свою жизнь с медициной», — констатирует главный врач ГБУЗ ПК «ГКБ им. М. А. Тверье» Михаил Суханов.

Он считает, что это связано и с определённым диссонансом предлагаемой заработной платы и ожиданий выпускников. Если раньше молодые врачи готовы были трудиться за низкую зарплату, повышая её с опытом и мастерством, то сейчас вчерашние студенты, не имея практики, ожидают зарплату в 100 тыс. руб.

Из-за нехватки квалифицированных специа­листов государственным больницам приходится конкурировать за врачей не только друг с другом, но и с частными клиниками. А это создаёт ещё более серьёзные проблемы для пациентов, не имеющих возможности платить за медицинские услуги.

На нехватку квалифицированных кадров и низкий престиж профессии обращают внимание и представители частных клиник.

По мнению руководителя Института хирургии им. В. Ф. Войно-Ясенецкого Андрея Лисичкина, на это влияет в том числе крайне низкий доход, условия труда, большая нагрузка и ответственность. Как следствие, в этом году в Перми наблюдается активное перемещение специалистов в стены платной медицины, что привело к росту расширения платных медицинских услуг и открытию новых частных клиник, где врачам предлагают более высокие зарплаты и комфортные условия.

«В том, что идёт развитие частной медицины, нет ничего плохого. Во всех странах мира есть государственная медицина и есть частная», — отмечает Лисичкин.

Эксперты считают, что для решения проблемы дефицита кадров необходима мотивация, кроме достойных заработной платы и условий труда врачам нужна возможность реализации в профессии.

Со стороны властей студентам и специалистам оказывают меры поддержки в виде выплат, компенсации жилья и переобучения, предоставления участков под ИЖС, заключения целевых договоров с медучреждениями.

Пермский медуниверситет ведёт подготовку специалистов по запросу краевых медорганизаций. Врачами-стажёрами сейчас работают около 100 ординаторов. Значительный интерес к обучению в вузе проявляют и иностранные студенты.

Начальник управления международного медицинского образования ПГМУ Марина Дворецкая отмечает, что в настоящее время в Пермском крае обучается более 5 тыс. иностранных студентов. По данному показателю ПГМУ лидирует среди всех вузов региона, количество обучающихся из других государств составляет 1,7 тыс. — это 45% от общего числа иностранных студентов.

«Существенная доля иностранных граждан обучается по договорам об оказании платных образовательных услуг. Университет привлекает иностранных студентов из 34 стран мира. За последние два года более 15 иностранных выпускников приняли решение остаться жить в России и трудоустроились в Перми», — сообщила Марина Дворецкая.

Экспорт не нарушен

С поставками медоборудования и лекарственных средств в целом значительных проблем нет. Напрямую западные санкции не коснулись медицинского сектора, и экспорт не был нарушен.

В краевом минздраве отмечают, что в отдельных случаях удлинение логистических цепочек наблюдается, но критичности нет, иногда это зависит от недостаточной мощности производств.

По словам Михаила Суханова, до санкций больницы чаще закупали зарубежные материа­лы известных брендов, которые сейчас полностью или частично ушли из России.

Глобально проблемы со специфическими расходными материалами не ощущаются. Наблюдается рост числа изготовителей и объёмов производства аналогов лекарственных средств, на российский рынок заходят новые компании, в некоторых случаях дистрибьюторы организуют поставки через третьи страны, параллельным импортом.

Частные клиники также находят пути решения вопроса с замещением расходных материа­лов и оборудования европейского и американского производства.

Директор клиники «Альфа-Центр Здоровья» в Перми Максим Пивоваров рассказывает, что вопрос удалось успешно решить за счёт замены на аналоги российского производства и стран Юго-Восточной Азии при сопоставимых качестве и ценах.

Тенденции и уникальность

Одна из особенностей рынка медицинских услуг в Прикамье — их низкая стоимость, цена на некоторые исследования в несколько раз уступает предлагаемым в Москве или за границей. Для прохождения исследований или проведения операций в Пермь нередко приезжают жители других регионов или сограждане, проживающие в других странах.

Ранее хирургическая школа региона была известна далеко за его пределами. И в науке, и по эффективности оказания помощи она не уступала другим. В настоящее время, по мнению экспертов, ситуация несколько изменилась. И, в сравнении с другими странами, развитие медицинской науки в России стало отставать.

Вместе с тем определённый прогресс в развитии медучреждений Пермского края наблюдается. Больницы совершенствуются и обмениваются опытом с другими регионами, врачи проводят уникальные операции. Так, в конце 2023 года специалисты ФГБУ «ФЦССХ им. С. Г. Суханова» выполнили первую в мире операцию по вживлению искусственного желудочка сердца трёхлетнему ребёнку, а в августе этого года впервые в мире была проведена операция на аорте работающего сердца.

В ГКБ им. М. А. Тверье образованы единственные в крае отделения токсикологии и детской гинекологии. В детской и взрослой гинекологии рутинно проходят реконструктивные операции по восстановлению функции при бесплодии.

Институт хирургии им. В. Ф. Войно-Ясенецкого специализируется на колопроктологических, бариатрических операциях, реконструктивной пластической хирургии, оперативной гинекологии и онкоурологии.

В клинике «Альфа-Центр Здоровья» в Перми — у единственных на Урале и единично в стране — на протяжении двух лет проводятся уникальные малоинвазивные операции на молочной железе: вакуумная аспирационная биопсия молочной железы под контролем УЗИ.

Активно развивается направление детской хирургии. Как отмечает главный детский хирург Пермского края Ильдар Валиулов, одним из трендов являются миниинвазивные операции новорождённым с врождёнными пороками развития. Такие операции малотравматичны, хирурги работают через небольшие проколы или естественные отверстия тела малыша. За год в ГБУЗ ПК «КДКБ» выполняется порядка 50 подобных операций.

«Мы охотно делимся с коллегами из других регионов своим опытом в рамках конференций, конгрессов и всегда рады видеть их в гостях, нам есть что показать. Например, в прошлом году приезжал хирург из Челябинской областной детской клинической больницы, мы поделились наработками, провели мастер-классы», — рассказал эксперт.

Также в больнице выполняется почти весь спектр лор-операций детям, который есть во взрослой сети. Врачи проводят на высоком уровне микрогайморотомию — щадящие операции с использованием видеоэндоскопа для удаления кист, лечат атрезию хоан, при которой ребёнок не может дышать самостоятельно. Особую сложность представляет транспортировка детей из разных территорий в Пермь для оказания необходимой медпомощи, в том числе недоношенных, для которых любые факторы могут оказаться фатальными. Благотворительный фонд «Берегиня» подарил больнице портативный газоанализатор, с помощью которого проводится анализ для оценки готовности маленьких пациентов к транспортировке.

Перспективы и развитие

Перспективы роста определённо существуют у платных клиник, востребованность которых сейчас возрастает на фоне дефицита врачей в госучреждениях. В то же время спрос на бесплатную медицину остаётся неизменным, и при поддержке правительства она продолжит развитие. Как подчёркивают в краевом минздраве, государственная медицина — одна из форм социальной защиты населения. Федеральные и региональные меры поддержки позволяют ей постоянно совершенствоваться, повышать эффективность и улучшать качество оказания медпомощи.

«С учётом того, что в последнее время взаимодействие администрации города и края, министерства здравоохранения, министерства туризма, муниципальных и частных ЛПУ вышло на новый, более высокий качественный уровень, перспективы развития очень благоприятные. Обмен опытом с коллегами из других регионов РФ и дружественных стран позволит привнести в отрасль новые методы и форматы взаимодействия, в том числе способствовать развитию медицинского туризма», — отмечает Максим Пивоваров.

Михаил Суханов уверен, что самое важное для представителей медорганизаций — быть ко всему готовыми, и пока отрасли удаётся адекватно реагировать на все вызовы. Сейчас государственные учреждения конкурируют с частными за персонал, но пока не конкурируют за пациентов.

«Конкуренция за пациентов — это хорошо. Не все частники могут сделать услугу комплексной, как в государственном учреждении. Наш уровень — государственный, и, если он будет приближаться к частному — красивым больницам, относительно хорошо оснащённым комплексам, — это отлично. Отмечу, что все любят лечить простых пациентов и никто не любит лечить сложных. А государственная больница не выбирает, кого лечить: какой пациент приходит, такого мы и лечим», — заключил он.

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