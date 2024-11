Макрофотография, сайкобилли и лекция о трамвае Афиша уикенда 8–10 ноября Поделиться Твитнуть

Del Tremens — псевдоним пермского рок-музыканта, который стал его настоящим именем, и теперь только самые близкие люди знают, какое имя было дано ему при рождении. Del Tremens выступает сольно, а также основал одноимённую группу. Коллектив исполняет каверы и пишет свою музыку. В пятницу, 8 ноября, у группы будет первый концерт с авторским материалом дебютного альбома и синглов. Приходить на концерт можно чуть раньше — двери зала будут открыты с 18:00.

Камерная опера для пяти голосов и оркестра бытовой техники по одноимённой пьесе Дмитрия Данилова. Действие происходит в обычной городской квартире, избыточно заставленной разнообразной бытовой техникой. При появлении странных курьеров, которые привезли программисту Серёже таинственную посылку, эта техника чудесным образом оживает и обретает самостоятельное существование, свой в буквальном смысле голос — то ли она «подпевает» курьерам, то ли наоборот, о чём-то предупреждает главного героя...

Фотошкола «Свет» представляет мастер-класс, посвящённый секретам макрофотографии. Ведущий — подлинный мастер макросъёмки Юрий Чернов, член Русского географического общества и Союза фотографов дикой природы. Мастер-класс будет состоять из двух частей. Сначала — теория. Юрий Чернов расскажет участникам об особенностях технологии макросъёмки, её видах и нюансах обработки материала. Во второй части будет практика: мастер-съёмка макросюжета и анализ получившихся фотографий.

Лекция посвящена 95-летнему юбилею Пермского трамвая — в ноябре 1929 года в Перми была запущена первая трамвайная линия. Директор Музея истории ПГГПУ Андрей Маткин расскажет о том, как рождался проект Пермского трамвая, о людях, которые этот проект реализовали, и охарактеризует основные вехи развития трамвайной системы города. Участники лекции узнают, как сменялись поколения трамвайных вагонов и как росла сеть маршрутов, послушают о забавных и трагических эпизодах трамвайной истории Перми. Будет уделено внимание и современным проектам реконструкции городского электротранспорта. Лектор продемонстрирует слушателям модели старых трамвайных вагонов и настоящий компостер, а также покажет презентацию, содержащую малоизвестные исторические фотографии. Регистрация на лекцию — по ссылке.

Предыдущая игра БК «Парма» была на выезде — 6 ноября пермский баскетбольный клуб одержал победу над БК «Локомотив-Кубань» в Краснодаре в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 79:81 в пользу «Пармы», и в результате пермская команда сравнялась по очкам с БК «Пари Нижний Новгород», который сейчас занимает пятое место в турнирной таблице. Теперь «Парме» предстоит встретиться с «Пари НН» на домашнем паркете.

Новая постановка театра «Балет Евгения Панфилова» вдохновлена музыкой Альфреда Шнитке, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. Премьера спектакля состоялась в октябре этого года. Для интеллигенции позднесоветской эпохи Шнитке был одним из главных кумиров с устойчивой репутацией авангардиста. Сегодня он — один из знаковых композиторов XX века, признанный отечественный гений и классик. Евгений Панфилов не раз обращался к музыке Шнитке: на неё в театре были поставлены балеты «Притча», «Бег», «Контрреволюционная сказка времён Гражданской войны» и некоторые миниатюры. Новое обращение к творчеству композитора продолжает главные традиции театра: размышления о волнующих проблемах современности, разговор со зрителем о серьёзном и главном.

Фильм «Последняя субкультура» петербуржского режиссёра Кирилла Ермичёва — первая в мире полнометражная документальная работа, посвящённая музыке сайкобилли. Этот стиль сформировался в 1980-е. В его основе — классический рок-н-ролл пятидесятых, переосмысленный в духе панк-рока. В 1990-е столицей российского сайко стал Санкт-Петербург. Популярность этого направления можно было сравнить разве что с повальным увлечением техно. Среди участников фильма: музыканты первых ленинградских групп The Swindlers и The Meantraitors, петербуржцы Scary B.O.O.M., тульские Magnetix, москвичи Beat Devils, Rattlesnakes и, конечно же, всемирно известные зарубежные коллективы — Batmobile, Mad Sin, Reverend Horton Heat, The Quakes, Frenzy, Crazy Cavan.

Опера Cosi fan tutte — шедевр Моцарта, наполненный остроумными диалогами и чувственными ариями. В Пермском театре оперы и балета её впервые в истории российской сцены поставили в аутентичной манере. Старинными в этом спектакле являются не только инструменты или вокальная манера певцов, но даже ткани и крой костюмов выполнены по технологиям конца XVIII века, а декорации повторяют интерьер неаполитанской виллы времён позднего барокко. При этом сюжет о том, как две сестры стали жертвами любовного розыгрыша, устроенного их женихами накануне свадьбы, сохраняет свою актуальность в любую эпоху. Затянутые в паутину противоречивых связей, шестеро главных героев оказываются перед лицом таких психологических глубин, о которых даже не думали.

Арт-пространство «Другие круги» приглашает всех на выставку «Заповедное Прикамье» увидеть красоту уральской природы через творчество художников Перми и Пермского края. Полотна были написаны мастерами в рамках одноимённого конкурса, который проводится с 2019 года. В этом году на выставке представлены пленэрные работы 30 пермских художников-живописцев. Вместе с экологами они посетили Андроновский лес, реку Ирень, плато Кваркуш и Главный уральский хребет и отразили увиденное в своих картинах.

Посреди снежных просторов Якутии разыгрывается драма. Немолодой мужчина Хабый с двумя подручными должен доставить своему господину юную Килук — невесту для старого князя. Вырванная из родительской юрты за хороший калым, она всем сердцем хочет бежать обратно, но Хабый суров и безжалостен. Лишь юный Ньукус пытается облегчить участь невесты. В дороге между ними возникают чувства. В долгом и тяжёлом путешествии Хабый чувствует нарастание угрозы. Ньукус ради Килук готов пойти на крайние меры, но волей судьбы их заносит в давно заброшенный балаган, до сих пор хранящий секрет Хабыя…

