Зарина Ситдикова Курс — на самоопределение В Перми открылась ежегодная профориентационная выставка-форум «Образование и карьера» Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

На площадке КВЦ «Пермь Экспо» стартовало одно из самых важных региональных событий года в сфере образования — ежегодная профориентационная выставка-форум «Образование и карьера». Традиционно она собирает сотни школьников и родителей, объединяет педагогов и наставников, даёт возможность учебным учреждениям помочь выпускникам в выборе подходящей им профессии и специальности, а работодателям — продемонстрировать преимущества трудоустройства в их компании. Выставка способствует самоопределению ребят и задаёт молодёжи чёткий курс на будущее.

В этом году 26-я профориентационная выставка-форум «Образование и карьера» длится четыре дня. Событие завершится 10 ноября. За это время для школьников, студентов, их родителей и педагогов пройдут свыше 130 мероприятий и активностей. Для гостей и участников выставки будут работать стенды пермских вузов, техникумов и колледжей, а также крупнейших предприятий региона.

Губернатор Дмитрий Махонин ранее отмечал, что одним из приоритетов краевых властей является создание условий для того, чтобы всё больше выпускников школ поступало в техникумы, колледжи и вузы Прикамья. Важная задача — способствовать тому, чтобы ребята оставались учиться в родном регионе и связывались свою судьбу с местом, где родились и выросли. Для этого по всему Пермскому краю развивается учебная инфраструктура — строятся и обновляются объекты образования.

«Для учреждений среднего профессионального образования запланировано строительство 23 объектов. Среди них учебные корпуса, мастерские, спортзалы. Важно заниматься и развитием вузов, приступили к строительству межвузовского кампуса. В Пермском крае есть чем гордиться в плане образования, а выставка — это очередная возможность посмотреть, что происходит в образовании, какие новшества есть», — добавил Дмитрий Махонин.

Министерство образования Пермского края

Где что?

На первом этаже выставки разместились стенды учебных заведений, где посетители смогут получить всю актуальную информацию о программах подготовки к поступлению, проходных баллах и получении дополнительных баллов к ЕГЭ и многое другое. Площадка объединяет 45 ведущих работодателей региона из различных отраслей, которые подготовили краш-тесты профессий. Это поможет школьникам буквально за одно посещение примерить на себя десяток профессий и выбрать, что им больше подходит.

Встреча представителей предприятий с абитуриентами и студентами СПО и вузов на выставке поможет сформировать кадровый потенциал региона. Выпускники узнают о вакансиях крупнейших организаций, возможностях целевого обучения в вузах, техникумах и колледжах, условиях стажировки. Помимо этого, у посетителей появится возможность ознакомиться с банком вакансий Кадрового центра «Работа России Пермский край».

Как отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, в этом году ключевыми направлениями работы выставки, а также её деловой программы стали целевое обучение и презентация современных методов профориентации и самоопределения.

«Нашему региону повезло с активными работодателями, которые готовы вкладываться в развитие образовательных учреждений и включаться в наши проекты, например "Первая профессия". На выставке мы презентуем не только наши замечательные вузы и колледжи, но и помогаем определиться абитуриентам с будущей профессией», — добавила глава ведомства.

Министерство образования Пермского края

Когда и как?

Образовательный форум проходит на втором этаже КВЦ «Пермь Экспо». Деловая программа включает десятки мероприятий. Посетителей ждут практические мастер-классы, профориентационные события, интеллектуальные игры, воркшопы и консультации по заключению целевых договоров. В Год семьи отдельный блок мероприятий посвящён родителям.

В пятницу, 8 ноября, пройдёт родительская конференция «Отношения родителей и детей: зона доверия». Событиями дня станут встреча молодёжи с правительством Пермского края, открытый диалог с работодателями по разным отраслям, презентация регионального образовательного проекта «Открытый университет», созданного совместно с пермскими вузами, а также показательный интерактивный мастер-класс с операцией и популяризация медицинских специальностей.

В субботу, 9 ноября, продолжится презентация проекта «Открытый университет». В 14:00 состоится ставшее традиционным родительское собрание с министром образования и науки Пермского края Раисой Кассиной. Также в этот день запланировано мероприятие «Приёмная комиссия: поступай проще! Всё о поступлении в вузы и СПО», где участникам дадут советы по организации учебного процесса и подготовке документов для поступления, а также ответят на все волнующие вопросы о поступлении.

Подробная программа события размещена на сайте. Вся актуальная и оперативная информация также размешается в telegram-канале выставки.

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