Леди Макбет, танго и рок на виолончелях Афиша на неделю 5–10 ноября Поделиться Твитнуть

В основе спектакля — знаменитый очерк Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Мрачная история о шекспировских страстях, развернувшаяся в Орловской губернии, рисует первую в литературе женщину-серийную убийцу. Богатая купчиха Катерина Львовна Измайлова изнывает от скуки. Муж Катерины, Зиновий Борисович, бесплоден, а свёкор Борис Тимофеевич постоянно попрекает сноху отсутствием детей. Катерина заводит роман с приказчиком Сергеем, но после угроз прознавшего про это свёкра, который избивает Сергея, совершает своё первое убийство. Тьма, которая ждёт своего часа, вырывается наружу, и в финале на руках Катерины кровь уже четверых человек...

Два дня подряд на сцене Пермского театра оперы и балета — программа «Зимние грёзы», объединившая три балета с британским характером. В связи с окончанием лицензии показы будут завершающими. Вечер начнётся с очаровательной миниатюры сэра Фредерика Аштона «Конькобежцы», посвящённой любимому зимнему развлечению — катанию на коньках. Затем зрителей ждёт постановка «Когда падал снег» Дагласа Ли — спектакль в стиле нуар, соединяющий классический балет с современными движениями, создавая атмосферу воспоминаний, в которые зрителя погружает поток танца. Завершат вечер «Зимние грёзы» — балетная драма по мотивам «Трёх сестёр» Чехова, поставленная сэром Кеннетом Макмилланом как воплощение меланхолии и глубоких переживаний, пронизанных знаменитой «русской тоской» и мелодиями Чайковского.

О Сирано де Бержераке и его огромном носе идёт невероятная слава по всему Парижу. Блестящий дуэлянт, выдающийся поэт, храбрый воин. Его боятся, им восхищаются, за ним идут, его ненавидят. А он хотел бы, чтобы его полюбила та единственная, ради которой он способен на всё. Сергей Федотов превращает хрестоматийный текст в яркое, динамичное зрелище. На сцене театра — поединки на настоящих рапирах, от которых летят искры, любовные страсти, козни врагов и уроки благородства. Создать особую атмосферу Парижа помогают виртуозная игра актёров и прекрасная сценография.

В этом году исполнилось 220 лет со дня рождения основоположника русской классической музыки Михаила Глинки, чьё творчество определило развитие отечественного музыкального искусства на десятилетия вперед. Став автором первых национальных опер — «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», — Глинка не только создал самобытные произведения, но и заложил основы русской оперной школы. Его музыка сочетала в себе европейскую гармонию и уникальные русские мелодические интонации, что дало мощный импульс развитию композиторской традиции в России. Солисты оркестра Пермского театра оперы и балета исполнят на сцене частной филармонии «Триумф» программу произведений, приуроченную к 220-летию со дня рождения композитора.

RockCellos — коллектив из Сант-Петербурга, который исполняет хиты известных рок-групп в жанре виолончельного метала. Вместо обычных гитар музыканты группы используют виолончели, а порой и другие смычковые инструменты, такие как скрипка и альт. Звучание виолончели обрабатывается с помощью электроусилителей, создающих звук, подобный рок-инструментам. RockCellos показывает, что рок и виолончель созданы друг для друга — именно виолончель добавляет рок-хитам многогранности, загадочности и неуправляемости. В программе концентра: хиты Nirvana, Rammstein, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Muse, Queen, The Cranberries, Scorpions, Pink Floyd, Marilyn Manson и других рок-исполнителей.

«Каникулы» — дебют режиссёра Анны Кузнецовой в полнометражном кино. Среди её предыдущих работ — документальная картина «Достояние республики» (12+), завоевавшая специальные призы кинофестивалей «Движение» и «Флаэртиана», и короткометражка «Шесть два восемь» (18+), которая получила диплом «Кинотавра». В «Каникулах» рассказывается о школьниках из калужского театрального кружка, которые летят в Сочи на фестиваль. К детям приставлена строгая завуч Мария Генриховна и молодая руководительница кружка Таня, не менее инфантильная, чем её подопечные. Пока женщины пытаются найти общий язык, юные актёры переживают свои личные драмы, а спектакль оказывается под угрозой. В пятницу, 8 ноября, в Пермской синематеке можно будет не только увидеть премьеру фильма, но и пообщаться с режиссёром. Модератором спецпоказа выступит гештальт-терапевт Татьяна Смирнова.

Линда — российская певица, исполняющая электронную, этническую и рок-музыку, а ещё поэтесса и художница. Музыкальное творчество Линды чаще всего относят к жанру трип-рок. Каждое выступление певицы — это целое событие, собирающее живой океан поклонников и новых зрителей. В субботу Линда выступит в концерт-холле «Свобода». Гостей ждёт живой звук, драйв и любимые хиты певицы. Линда снова откроет своим поклонникам свой безграничный философско-творческий мир, в котором каждый в зале почувствует совпадающие вибрации мироощущений энергии, эмоций от музыки и происходящего на сцене действа.

Школа танцев Dance Life приглашает на концерт «Осень в Буэнос-Айресе» с участием мировых звёзд аргентинского танго на площадке частной филармонии «Триумф». На сцену выйдут покорившие Буэнос-Айрес Дмитрий Лиферов и Дана Сон, одна из самых ярких пар на чилийской и российской сценах Рауль Сантана и Дана Сакимова и другие танцоры. Осенняя симфония природы так созвучна с многогранным аргентинским танго, пронизанным романтикой и любовью, страстью и капризами, ностальгией и большими надеждами. Этим вечером зрителей ждёт виртуозное шоу от профессиональных танцоров танго, способное пробудить в сердцах самые трепетные и глубокие чувства.

Первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra представляет новое рок-шоу «Планета людей». Согласно легенде, на одной из планет много лет назад волшебники подарили людям источник добра и единения — любовь и музыку. Но люди не смогли уберечь источник, и однажды он иссяк. Concord Orchestra в образе волшебников отправляются на планету, чтобы подарить людям искусство, которое сможет их снова объединить. Зрители нового шоу услышат 20 рок-композиций. Их ждут энергия рок-музыки и яркая атмосфера, создаваемая танцующим оркестром под мощные барабаны, взрывные гитары и нежные струны скрипок и виолончелей.

В Пермской Арт-резиденции открылась персональная фотовыставка Анатолия Долматова. Название «Два цвета времени» очень символично. Оно определяет характерные периоды творчества автора — как фоторепортёра и как фотохудожника. Чтобы отразить эти разные периоды в экспозиции, она территориально разделена на два зала. Один заполнен чёрно-белыми работами. Там, например, можно увидеть драматическую чёрно-белую фотоколлекцию, за которую фотохудожнику присудили в Австрии Приз Вилли Хенгла. Во втором зале — цветные фотокартины, разные по формату и оформлению. В этой части выствки цветовые композиции о пермском балете сменяются яркими портретами знаменитых деятелей культуры Перми: балетмейстера Евгения Панфилова, режиссёра Игоря Тернавского, художника Виталия Адонина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.