«Ночь искусств», немое кино и пермский звериный стиль Афиша уикенда 2–4 ноября Поделиться Твитнуть

«Мороз» белорусского драматурга Константина Стешика — пьеса с простым и страшным сюжетом. Два друга похитили из морга тело третьего, чтобы похоронить его так, как он хотел. Но их машина сломалась, и вот два живых человека и один мёртвый остались посреди снежного нигде, наедине с лютым морозом и сложным выбором — жизнь или долг? Впрочем, восприятие спектакля «Мороз» режиссёра Бориса Мильграма не равно восприятию сюжета пьесы, точнее — оказывается сложнее и поэтичнее самой истории. На сцене не будет привычных персонажей: зрители, скорее, будут следить за чувствами людей, столкнувшихся с тем, что больше и сильнее человека. Артисты на сцене как будто не проживают в привычном смысле, а исследуют то, что с ними происходит. Такое режиссёрское решение заставляет зрителей фокусироваться на тексте и прислушиваться к тому, как происходящее отзывается у них внутри — в теле, в мыслях, в чувствах.

Последние дни фестиваля фильмов об искусстве The Art Film Festival. В этом году его география расширилась: кроме традиционных городов — Москвы и Санкт-Петербурга, кинофестиваль проходит во Владимире, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми и Самаре. В Перми площадкой для The Art Film Festival стала Пермская синематека. Ключевая тема фестиваля 2024 года — осмысление роли архитектуры. В программу вошли художественные и документальные фильмы российских и зарубежных авторов. Зрители увидят картину «Чувство ритма» об архитекторе Биджое Джайне из Studio Mumbai, фильм «Мануфактура культуры» о второй жизни индустриальных объектов в регионах России, ленту «Бесконечное счастье» о легендарном жилом комплексе 8 House в Копенгагене и другие работы. Подробная программа и билеты — на сайте Пермской синематеки.

Пермский край присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году акция приурочена к Дню народного единства. Культурные площадки региона подготовили специальные программы. Например, команда музея «Хохловка» организует экскурсии о зодчестве, реставрации и декоративно-прикладном искусстве Прикамья, Музей пермских древностей — лекции и мастер-классы по геологии, в библиотеке Горького будет музыкально-танцевальная программа, посвящённая испанским мотивам в творчестве Александра Пушкина. Подробнее о событиях акции — в путеводителе по «Ночи искусств», который подготовил «Новый компаньон».

В Перми пройдёт большой анимационный фестиваль для детей «Союзмультфильм». Маленькие зрители и их родители увидят полнометражные анимационные фильмы «Чинк: Хвостатый детектив» (6+) и «Суворов: Великое путешествие» (6+), а также современные мультфильмы и авторскую анимацию от «Союзмультфильма». Кроме того, гостей фестиваля ждут спектакли, мастер-классы, развлекательная шоу-программа, выступления творческих коллективов и увлекательные интерактивные зоны. Все мероприятия абсолютно бесплатны, предварительная регистрация не требуется. Расписание событий фестиваля можно посмотреть в его официальной группе ВКонтакте.

«Мадам Баттерфляй» — одна из самых популярных опер в мире и важная часть репертуара многих музыкальных театров. Трудно поверить, что её первое исполнение с треском провалилось, и только помощь великого маэстро Артуро Тосканини, который заставил композитора сократить оперу и разбить её на три акта, вернуло произведение на оперные подмостки. Это история юной гейши, готовой отречься и от своей родни, и от своей религии ради легкомысленного янки в форме морского офицера, который заведомо знает, что брак в Японии можно расторгнуть, даже не ставя жену в известность. Мелодраматический сюжет обычно заставляет плакать даже самых чёрствых и циничных зрителей. Несмотря на то, что действие спектакля перенесено из Японии рубежа XIX-ХХ веков в Америку 1920-х, постановщики нашли остроумный способ сохранить японский колорит истории.

Более 25 представителей этносов, проживающих на территории Прикамья, поделятся своими культурными традициями на «ЭТНОPERM.FEST». Гости и жители Перми погрузятся в многообразие культур. В программе фестиваля: шоу с участниками проекта «ЭТНОPERM» и торжественный концерт, мастер-классы по рисованию этнических орнаментов, созданию деревянных значков, пошиву фольклорных кукол, китайской и арабской каллиграфии, а также ярмарка народов, где представители разных культур расскажут о себе, научат танцевать, рисовать хной и многое другое.

В Пермской синематеке состоится всего один показ фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент» о жизни и загадочной смерти Винсента Ван Гога. Это вдохновляющий анимационный вояж по полотнам гения, можно сказать, экранизация его картин. А ещё это первый в мире анимационный полнометражный фильм, полностью нарисованный масляными красками. Команда из 100 художников создавала каждый из 62 450 кадров вручную, в той же технике, в которой работал сам Ван Гог. Всего при работе над картиной использовались 150 полотен художника.

Проект «Немое кино в Триумфе» позволяет зрителям раз в месяц прикоснуться к ушедшей эпохе известного пермского кинотеатра и познакомиться с золотыми хитами немого кинематографа. На этот раз будут смотреть фильм «Гонщик» Теда Вильде. Действие разворачивается в Нью-Йорке в середине 1920-х. Немолодой уже мистер Диллон владеет небольшой рельсовой веткой, трамвайным вагоном на конной тяге и с давних пор обслуживает несколько прилегающих улиц. Его внучка Джейн влюблена в своего жениха Гарольда Свифта по прозвищу Спиди, который постоянно попадает в комические, иногда опасные переделки и не имеет из-за этого постоянной работы и заработка. Внезапно у мистера Диллона хотят отнять его бизнес, и Гарольд решается помочь.

Пермский краеведческий музей открывает на площадке Центрального выставочного зала масштабную выставку «Городу нужен герой» о пермском зверином стиле. С тех пор, как археологические предметы, выполненные в пермском зверином стиле, были представлены широкой публике, его изучали и интерпретировали многие исследователи, писатели и художники. Авторы выставки рассказывают о тех, кто представил чудские древности научному сообществу, и тех, кто открыл им дорогу в город. На выставке представлены подлинные предметы пермского звериного стиля, архивные документы, фотографии и видео, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства из фондов музеев России и Пермского края, творческих объединений, частных коллекций.

PERMM тоже примет участие в «Ночи искусств», и главным событием программы музея станет открытие второй выставки коллекции «Правило шва». Тон и структуру экспозиции формируют новые поступления, переданные в дар музею, и крупномасштабные работы, которые давно не экспонировались в Перми. На двух этажах будут представлены проекты легенд российской арт-сцены — «Шарманка» и лайтбоксы Александра Бродского, «Объект № 2» Валерия Кошлякова, «Тишина» и «Белый проект» Петра Белого, текстильные инсталляции «УРАЛЧУГУН» и «Длинная белая ночь» Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича и другие работы.

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