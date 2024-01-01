Алёна Морозова Последняя инстанция Верховный суд встал на сторону минприроды Пермского края в споре с бизнесменом о границах охотничьего угодья Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Дошедший до Верховного суда РФ спор Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края с одним из владельцев земельных участков в Оханском округе, позволил закрыть один из пробелов в российском законодательстве. Разбирательство позволило суду высшей инстанции урегулировать нормы законодательства в сферах землепользования и охоты. Суд разъяснил, что обладатели права долгосрочного пользования охотничьими угодьями сохраняют его вплоть до окончания действия ранее выданной лицензии, несмотря на вступление в силу нового закона об охоте.

История этого судебного разбирательства началась задолго до возникновения спора. В 2005 году Главное управление природопользования Пермской области выдало ООО «Монитрон» долгосрочную лицензию на право ведения охотничьего хозяйства и пользование объектами животного мира. Её действие должно закончиться только в июне 2030 года. На тот момент участки на предоставленной для пользования территории не были сформированы и поставлены на кадастровый учёт.

Спустя 12 лет компания обанкротилась. Кредиторы ООО «Монитрон» решили создать на его базе акционерное общество. В апреле 2021 года министерство природных ресурсов, лесного хозяйства Пермского края заключило с этим правопреемником охотхозяйственное соглашение, после чего компания преобразовалась в ООО «Охотхозяйство "Беляевское"».

Однако спустя время предприниматель Виктор Федоровский решил оспорить законность этого соглашения, поскольку посчитал, что в документ вошли принадлежащие ему земельные участки сельхозназначения. Бизнесмен получил их от администрации Оханского городского округа в 2022 году, а затем передал их в аренду обществу «Оленья застава» с обязательством возделывать 34% площадей.

Виктор Федоровский настаивал на том, что он не может использовать эту землю для сельского хозяйства, потому что когда они использовались в качестве охотничьих угодий, на территории были вытоптаны посевы и ухудшилась почва. Однако суд в удовлетворении иска предпринимателю отказал.

На этом бизнесмен не остановился и оспорил вынесенное решение. Причём апелляционная инстанция встала на его сторону. По мнению суда, в охотхозяйственном соглашении нет сведений о местоположении, границах и площади охотничьего угодья. При этом, когда суд рассматривал жалобу, все спорные участки уже были сформированы и поставлены на кадастровый учёт, как земли сельскохозяйственного назначения. Но согласия Виктора Федоровского и его правопредшественников на включение этих участков в границы спорных охотничьих угодий получено не было.

Охотхозяйству было запрещено эксплуатировать спорные земельные участки и предписано не мешать предпринимателю в их использовании. Позже кассация оставила также оставила это решение в силе.

Дело перешло на рассмотрение в Верховный суд РФ. Судебная коллегия по экономическим спорам напомнила, что пользование животным миром осуществляется на основе лицензии в течение всего указанного в ней срока. В течение него земли, где раньше осуществлялась охота, могут быть обременены, даже если они начали использоваться для аграрных целей.

Суд отметил, что при заключении лицензии ООО «Монитрон» были соблюдены все процедуры и получены все необходимые согласования. С 1 апреля 2010 года в действие вступил новый закон об охоте, существенно отличающийся от предыдущего. В нём на законодательном уровне закреплена возможность и установлен упрощённый порядок приведения в соответствие старой документации с учётом положений, регламентирующих правоотношения в переходный период.

«На этом основании повторное соблюдение обладателем долгосрочной лицензии процедуры согласования с владельцами земельных участков, расположенных в границах охотничьего угодья, при заключении охотхозяйственного соглашения не требовалось», — отмечено в определении.

Верховный суд отметил, что спорные земельные участки вошли в действующую схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Пермского края. При таких обстоятельствах суд на нашёл оснований считать права Виктора Федоровского нарушенными. В связи с этим все судебные акты апелляции и кассации были отменены, а в силе осталось только решение первой инстанции, вставшей на сторону минприроды Прикамья.

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