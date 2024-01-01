Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Уикенд искусств Специальные события в сфере культуры пройдут в Пермском крае 3 и 4 ноября Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Всероссийская Ночь искусств, с 2014 года ставшая традиционной в учреждениях культуры, приурочена к Дню народного единства 4 ноября, однако в этом году её основные события состоятся 3 ноября, накануне праздника, а некоторые музеи начинают свои особые программы уже вечером в пятницу, 1 ноября. Любителям прекрасного предстоит сложный и насыщенный уикенд.

В Прикамье всероссийская акция, поддержанная Министерством культуры Пермского края, всегда проходит очень активно. Участвуют не только музеи, театры и библиотеки краевого центра, но и отдалённые сельские клубы.

Для пермяков мы составили краткий путеводитель по основным событиям предстоящей в ближайший уикенд «Ночи…».

Неожиданно активно участвует в акции Пермская художественная галерея. Сейчас во временном «доме» художественного музея в комплексе построек завода «Телта» посмотреть особо не на что, действующих выставок там нет; зато есть что послушать.

Галерея предлагает посетить три интереснейшие лекции (16+).

Издатель, арт-дилер и куратор Вадим Зубков в лекции «Диего Веласкес. «Менины». Картина картин» расскажет о том, почему «Менины» Веласкеса — одно из самых важных произведений в истории искусства.

Главный научный сотрудник галереи Игорь Мартынов в лекции «Безупречный художник» в тени мастеров Возрождения. Утерянная и обретённая «Мадонна» из собрания маркиза Винченцо Джустиниани» поведает об увлекательной истории поисков автора одного из самых значимых произведений в коллекции Пермской галереи — картины «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем» (около 1513). За свои пятьсот лет картина дважды теряла имя автора и пережила сложнейшую реставрацию, чтобы, наконец, обрести своё место в истории искусства эпохи Возрождения.

Ведущий научный сотрудник галереи Владимир Береснев в лекции «Различия подобного. Зачем и как мы отличаем живопись от графики» расскажет, как художники создают ощущение пространства на холсте, чем их работа отличается от рисунка на белом листе бумаги, какое искусство кажется более «иллюзорным» и о других различиях между живописью и графикой.

Все три лектора — блестящие собеседники, эрудиты и артисты, каждая их лекция — произведение особого искусства.

Кроме того, в программе «Ночи искусств» в галерее — музейное занятие для детей «Мастерская художника-живописца» (6+) и экскурсии в реставрационные мастерские.

Пермская художественная галерея (ул. Окулова, 75, корпус 3), 3 ноября, 18:00 — 23:00

Филиалы Пермского краеведческого музея участвуют в «Ночи искусств» все до единого, как в Перми, так и за её пределами.

Главным событием, подготовленным музеем, станет открытие большой выставки «Городу нужен герой» (6+), посвящённой пермскому звериному стилю, на площадке Центрального выставочного зала. Экспозиция обещает быть по-настоящему эпохальной. Будут представлены подлинные предметы пермского звериного стиля, архивные документы, фотографии и видео, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства по мотивам старинного литья. Экспонаты прибудут из Государственного Эрмитажа, Чердынского краеведческого музея им. Пушкина, Национального музея Республики Коми, запасников Пермского краеведческого музея и из частных коллекций.

Большинство экспонатов будет показано в Перми впервые.

Центральный выставочный зал, 4 ноября 2024 года — 26 января 2025 года, вернисаж 3 ноября в 17:00

Сотрудники архитектурно-этнографического музея «Хохловка» подготовили авторские экскурсии о зодчестве и реставрации, декоративно-прикладном искусстве Прикамья и новых выставках. Студия духовных песнопений и фольклорной музыки «Тишина» познакомит с искусством пения по крюкам. Завершится «Ночь искусств» в Хохловке концертом студии «Тишина» и народными домовыми играми.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 2 ноября, 16:00 — 21:00 (6+)

В гостиной Дома Мешкова прозвучат романсы русских композиторов на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Анна Кохан (скрипка) и Диана Зубович (фортепиано) исполнят музыку Чайковского, Рахманинова, Глинки, Римского-Корсакова, Даргомыжского, Алябьева. Стихи Пушкина прочитает студент режиссёрского факультета Пермского государственного института культуры Михаил Краснов.

Дом Мешкова, 3 ноября, 19:00 (0+)

«Ночь искусств» в Доме-музее Николая Славянова начнётся с открытия передвижной выставки «ОН Бадер», посвящённой основателю Камской археологической экспедиции Отто Николаевичу Бадеру. После вернисажа начнётся открытая экскурсия, которая будет включать и знакомство с новой выставкой «Камская ГЭС. Время энергии». Будут работать площадки с настольными играми, микроскопами и другими занятными приборами, стенд с сувенирными электродами.

Дом-музей Н.Г. Славянова, 3 ноября, 14:30 — 20:00 (6+)

В Музее-диораме пройдут старинные костюмированные танцы и мастер-классы от ансамбля старинного танца «Велада», состоятся лекция «Артиллерийские воинские чины в Мотовилихинском заводе в XVIII — начале XX вв.» и авторская экскурсия по уличной выставке «Мотовилихинский алфавит. Облик дореволюционной Мотовилихи в деталях».

Музей-диорама, 3 ноября, 18:00 — 22:00 (6+)

Музей пермских древностей подготовил к «Ночи искусств» лекции и мастер-классы по геологии. Гости музея побывают на экскурсиях по геологической части экспозиции, узнают о процессе формирования минералов, смогут изучить микромир песков из разных уголков планеты, определить по шкале Мооса твёрдость пермских минералов, а также принять участие в мастер-классах по созданию украшений из различных камней.

Музей пермских древностей, 3 ноября, 12:00 — 22:00 (6+)

Дом-музей Василия Каменского в Троице приглашает на экскурсию о жизни и творчестве поэта и авиатора Василия Каменского и концерт «Мелодия души» саксофониста Дмитрия Головнина.

Дом-музей Василия Каменского, 3 ноября, 17:00 — 18:30 (6+)

В Музее современного искусства PERMM события «Ночи…» запланированы на 4 ноября. Музей в этот день работает с 18:00 до полуночи, как и музейное кафе «Улитка PERMM».

Главное событие — открытие новой экспозиции из предметов собственной коллекции музея — «Правило шва» (16+), которая займёт пространство на первом и втором этаже. Основная масса экспонатов — это новые поступления, но можно будет увидеть и возвращающиеся из запасников культовые произведения вроде волшебной «Шарманки» Александра Бродского.

Музей современного искусства PERMM, 4 ноября, 19:00

Пермская краевая библиотека им. Горького тоже присоединится к Всероссийской Ночи искусств. В программе: мастер-классы по изготовлению икебаны, набойке на ткани, вышивке лентами, каллиграфии и оригами, декорированию в технике скрапбукинг.

На музыкальных площадках пройдёт танцевально-игровая программа, в 17:00 начнутся Музыкальные посиделки, где посетителей ждут онлайн-викторины «Угадай мелодию» и «Песни-перевёртыши», а также встреча с музыкальным инструментом. В 18:30 пройдёт программа «Я помню чудное фламенко»: прозвучат стихи Пушкина, посвящённые Испании, в сопровождении выступления ансамбля фламенко.

В 17:00 в Интерактивном зале пройдёт презентация фильма «Хранитель памяти. Чагин». Кроме того, в программе библиотечной «Ночи…» литературная встреча «История культуры битников» и лекция «Игровая культура народов Пермского края», а пермская поэтесса Наталия Гумерова презентует свой новый сборник «Рябиновый слог» (16+).

Самые маленькие посетители «Ночи искусств» смогут посмотреть фильм про лисёнка «Огненный лис» (6+) и разгадать кроссворды, ребусы и загадки на экологические темы.

Помимо этого, гости приглашаются на экскурсию «Легенды Горьковки» (требуется предварительная регистрация), а также на квест «Замок Чародея».

Библиотека им. Горького, 3 ноября, с 17:00 (16+, кроме событий для детей)

Оригинальную акцию подготовила к «Ночи искусств» Пермская филармония: в здании ж/д вокзала станции Пермь II состоится концертная программа с участием солистов филармонии: лауреата международных и всероссийских конкурсов, обладателя премии имени пианиста Юрия Агафонова Андрея Мехоношина (баян) и лауреата международных конкурсов Маргариты Соснер (сопрано). Прозвучат песни советских авторов.

Вокзал Перми II (транзитный зал), 4 ноября в 19:30 (0+)

Пермский зоопарк в честь всероссийской акции проводит показательные кормления экзотических животных — капибар, носух, сурикатов, мангустов и тамаринов. События состоятся не ночью, зато на них могут побывать даже самые маленькие дети.

Пермский зоопарк, павильон «Экзотические животные», 3 ноября, 12:00 — 16:00 (0+)

«Ночь искусств» — хороший повод посетить интересные частные музеи, которые 3 ноября будут открыты допоздна: Музей советского быта, «Аптекарский двор», Пермский музей кукол и др.

Подробная программа акции, как всегда, на специальном интерактивном сайте, который позволяет составить персональный маршрут по событиям «Ночи». Разработана специальная система фильтров: можно отсортировать события не только по месту проведения, но и по дате и времени.

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