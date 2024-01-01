Зарина Ситдикова Перевооружение агропарка За четыре года объём покупок новой сельхозтехники по льготному лизингу в Пермском крае вырос в шесть раз Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

На протяжении нескольких лет Пермский край остаётся одним из лидеров в Приволжском федеральном округе по темпам обновления парка сельхозтехники на агропредприятиях. На смену устаревшим машинам постепенно приходят новые, более современные и удобные в использовании. Благодаря этому аграрии экономят время на проведении полевых работ и повышают производительность труда. Во многом росту показателя технического перевооружения сельхозтоваропроизводителей способствует льготный лизинг. Субсидии на эти цели выдаются аграриям региона уже четвертый год.

Инструменты господдержки фермеров и агропредприятий по обновлению техники были усовершенствованы в конце 2021 года. Акцент был сделан на лизинге как одном из самых эффективных и современных финансовых инструментов приобретения оборудования для АПК. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил задачу проработать вопрос субсидирования затрат на замену агротехники, чтобы простимулировать техническое перевооружение и обновление парка сельхозмашин в Пермском крае.

Простые условия

Для дополнительной поддержки аграриев было решено возмещать часть первоначального лизингового платёжа за технику. Размер взноса зависит от того, где она произведена. На отечественные сельхозмашины можно получить субсидии до 30% затрат, на иностранные — до 20%.

Господдержка распространяется на приобретаемые в лизинг комбайны, тракторы, сеялки, опрыскиватели и различные агрегаты, а также плуги, жатки и косилки.

Кратный рост

Как отмечают в министерстве агропромышленного комплекса Пермского края, за прошедшие годы данная мера господдержки полностью себя оправдала.

«О правильности выбора механизма господдержки отрасли свидетельствует ситуация с ростом числа обновленной сельхозтехники на полях Прикамья, — подчеркнул министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков. — Этот процесс в значительной степени ускорило поручение губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о реформировании механизма поддержки технического обновления».

По данным краевого минагро, если в 2021 году в регионе было просубсидировано приобретение по лизингу 60 единиц сельскохозяйственной техники, то уже в 2022 году таким образом было приобретено 140 единиц техники, а в 2023 году — 180 единиц. В этом году показатель должен вырасти по сравнению с прошлогодним более чем вдвое — в прикамские агропредприятия поступит 371 единица сельхозтехники, приобретённая по льготному лизингу.

При этом почти в 2,5 раза выросло число получателей такой господдержки: если в 2021 году ей воспользовались 37 агропредприятий Прикамья, то в этом году их уже будет 89.

Всесторонняя поддержка

Как отметили в региональном минагро, для аграриев Прикамья действует более 20 мер поддержки. Среди них – поддержка начинающих фермеров через предоставление гранта «Агростартап», который реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным, возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках этого же нацпроекта и другие.

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