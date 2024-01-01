От болезни к победам В Перми прошли Игры победителей среди перенёсших онкологию детей Поделиться Твитнуть

Фото: Михаил Мингазов, предоставлено фондом "Берегиня"

В Перми прошли 7-е региональные Игры победителей. 26 октября в СК им. В.П. Сухарева собрались порядка 50 ребят, прошедших лечение от онкологических заболеваний. Очёр, Кудымкар, Лысьва, Соликамск, Кунгур и другие города — дети съехались на Игры из 12-ти населённых пунктов Пермского края. На спортивном событии их новые достижения и победы приветствовали родные, волонтёры и гости праздника.

«Игры победителей — очень атмосферное и крутое мероприятие. Дети переболевшие могут почувствовать себя такими же, как все, что нет никаких преград. Здесь мои друзья, очень радостно, что у ребят всё в порядке, они здоровы и стремятся к победам», — поделился эмоциями 15-летний участник Игр победителей в Перми Максим Усатюк.





Максим прошёл лечение от острого лимфобластного лейкоза в 2018 году, с тех пор в ремиссии, и не пропускает ни одних Игр.

Максим Усатюк не пропускает ни одной Игры. Фото: Артём Коньков, предоставлено фондом "Берегиня"





А вот 7-летняя Катя Фишер, кружившаяся на манеже в танце с ростовой куклой, завершила лечение от лейкоза только в прошлом году, приехала на Игры победителей второй раз. Мама Евгения говорит, она ждала их так, как дети ждут большого праздника.





«На таких мероприятиях осознаешь: ты не один со своей бедой, ведь страхи и тревоги остаются даже сейчас, спустя время после лечения. Катя уже начала забывать тот сложный период, я рада, что она вышла в социум, общается, развивается», — рассказала Евгения Фишер.

Катя Фишер приехала на Игры во второй раз. Фото: Артём Коньков, предоставлено фондом "Берегиня"





Региональный этап Всемирных Игр победителей для детей, преодолевших онкозаболевание, — часть большой реабилитационной программы «Лига чемпионов» благотворительного фонда «Берегиня». Спортивный азарт, медали и дипломы помогают детям, прошедшим через тяжёлые испытания, вновь поверить в себя, довериться окружающему миру.





«Вот уже 15 лет фонду, и мы видим результаты. Мы видим, что дети не просто приходят на состязания, но потом хотят заниматься спортом. Это вершина, наша главная цель, чтобы они после окончания лечения, даже если они находятся на дистанционном обучении, на домашнем образовании, стремились заниматься спортом, возвращались в социум, верили в себя, — говорит директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева. — А ещё для нас это возможность показать маме и папе, что ребёнка уже можно отпускать, можно доверять, можно быть открытыми к этому миру».

Татьяна Голубаева: Мы видим, что дети не просто приходят на состязания, но потом хотят заниматься спортом.





В фонде признают, что организация таких масштабных проектов невозможна без участия надёжных партнёров. Так, Игры победителей в Перми традиционно уже состоялись в этом году при поддержке компании «Метафракс Кемикалс».





«Это особенные дети, которых всегда надо поддерживать, придавать в первую очередь уверенность в своих силах, что они могут двигаться дальше. Они уже все здесь победители, но им нужна определённая помощь, чтобы они не останавливались на достигнутом, открывали для себя новые свершения и победы. Развитие благотворительных инициатив очень важно для компании «Метафракс Кемикалс», и с поддержкой нашего ведущего холдинга «Росхим» мы ещё больше расширим данное направление», — сообщил на мероприятии директор по организационной и кадровой политике АО «Метафракс Кемикалс» Константин Ануфриев.

Соревнования в этом году проходили по шести видам спорта. Это стрельба, настольный теннис, бочча, бег, ходьба и мини-футбол.





Все участники на Играх делятся на команды, у каждой волонтёр-вожатый. И эти волонтёры особенные, прошедшие с детьми уже не через один реабилитационный проект.

Соревнования в этом году проходили по 6-ти видам спорта. Фото: Михаил Мингазов, предоставлено фондом "Берегиня".





Гузель Редигер – волонтёр фонда «Берегиня», которая приняла участие уже в нескольких Играх победителей, признаётся, что Игры и её детская команда стали особой частью жизни.





«У меня все фотографии хранятся с каждого года — наша команда, дети. Каждый год с ними встречаюсь, они растут на моих глазах. Мы созваниваемся, переписываемся, для меня важно и ценно это общение, — делится Гузель. — Дети счастливы на Играх, и, мне кажется, всё самое лучшее происходит с ними здесь».

Гузель Редигер, волонтёр фонда «Берегиня», приняла участие уже в нескольких Играх победителей. Фото: Михаил Мингазов, предоставлено фондом "Берегиня"





В завершение Игр с новыми победами ребят поздравили профессиональные спортсмены — и это тоже уже традиция Игр.





Медали ребятам вручили игроки гандбольного клуба «Пермские медведи», девушки из женского регби-клуба «Витязь» и защитник ФК «Амкар» Александр Степанов.

В Играх приняли участие около 50 юных спортсменов. Фото: Михаил Мингазов, предоставлено фондом "Берегиня"

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