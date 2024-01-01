Аудиоспектакль, экскурсии по выставкам и «Молоко носорога» Афиша уикенда 25-27 октября Поделиться Твитнуть

«Молоко носорога» — данс-спектакль ТанцТеатра из Екатеринбурга, посвящённый юбилею фильма Федерико Феллини «И корабль плывёт». Названием и центральным образом спектакль обязан комментарию Ольги Седаковой к картине, в котором она обращает внимание на эту удивительную метафору. И напоминает о том, как трактовал её сам Феллини — это «тёмная и подсознательная сторона себя самого». «Её нужно найти, извлечь на свет (как носорога из трюма) — и помириться, даже подружиться с ней», — пишет Седакова. Это замечание и стало отправной точкой для фантазии труппы ТанцТеатра. Мы — часть носорога, но он не определяет нас целиком. Мы жаждем свободы, но питаемся его молоком. Этот парадокс кажется неразрешимым, ведь носорог так тяжёл, а свобода так эфемерна. Но именно здесь нам на помощь приходит танец, выводящий физическое усилие в измерение символов и метафор.

Первая постановка Театра-Театра, которая всегда будет существовать не в пространстве театра, а в пространстве города. На страницах пьесы «Пизанская башня» Надежда Птушкина пишет: «Семейная жизнь — та же Пизанская башня. Падает, падает, но — похоже — никогда не рухнет. Кто знает?». Сначала мы увлекаемся, влюбляемся, нам кажется, что всё хорошо. Но потом приходит понимание: любовь — это сложно. Когда люди перестают друг друга чувствовать и живут вместе по инерции, любовь превращается в ад, который со стороны выглядит вполне комично. Ситуация очень узнаваема, поэтому художественный руководитель ТТ Борис Мильграм решил поставить этот спектакль в жанре народной комедии. В первом акте зрители будут смеяться, а во втором — плакать каждый о своём. Автором визуальных решений стал художник театра и кино Юрий Устинов. Он сочинил невесомое пространство, в котором элементы советского быта 60-х, словно парящие в воздухе, сочетаются с фантазийными живописными картинами.

«Реально о Перми» — это серия встреч в нестандартных локациях, где можно будет свободно пообщаться с «реальными» пермяками о том, как жить и развиваться в Перми. Проект подсветит всё лучшее в нашем городе: как жить интересно, как развивать своё дело и получать от этого удовольствие, как находить вдохновение, и всё это — в родном городе. Спикерами выступят пермяки, добившиеся успехов в творческих индустриях и бизнесе: Николай Канищев, Елена Берлин, Дарья Волчек, Лейла Гизатуллина, медиа «Мпермь», Иван Злобин, Мария Коурова и другие. Встречи будут проходить ежедневно в течение недели, каждая — в своей локации. Встречи будут бесплатными для всех желающих, главное пройти заранее регистрацию. Подробнее о марафоне «Реально о Перми» — в телеграм-канале проекта.

Opera con Jazz — музыкальный эксперимент оперного певца Владимира Целебровского и джазового трио Станислава Чигадаева. Проект ломает стереотипы, доказывая, что опера — это не элитарно и не скучно. Синтезируя мировую классику и джазовые импровизации, музыканты создали уникальный музыкальный продукт в духе лучших джем-сейшенов Нью-Йорка, аналогов которому нет на российской сцене. Зрители станут свидетелями настоящей музыкальной дуэли оперы и джаза: используя весь арсенал выразительных возможностей обоих жанров, музыканты позволят им по-новому взглянуть на соединение в одной концертной программе оперы, которая редко выходит за пределы академических залов, и свободного, не знающего границ джаза.

Играть на нервах как на пианино, созерцать городской шум, смотреть на себя глазами растений, строить мегаполисы для бактерий и наблюдать за танцем деревьев в лесу. Всё это увидеть (а в чём-то и поучаствовать) можно будет во время экскурсий по выставке «Art & Science: Открытые тела». Название выставки можно понимать двояко. С одной стороны, это открытость, размывание границ между телом живого организма и окружающей средой. С другой стороны, «открытые» можно понимать как исследуемые: открытием называют приращение нового знания в науке. Экспонаты выставки относятся к направлению современного искусства art&science — «научное искусство», где художники работают совместно с учёными или сами являются учёными. Научно-технический прогресс очаровывает всё более сложными, но при этом изящными способами познания и преобразования реальности, а деятельность учёного всё больше напоминает творчество художника.

Аудиоспектакль-променад «Зона голоса. Пермь, 1937» посвящён трагедии «Большого террора» 1937−1938 годов и основан на документальных фактах, свидетельствах и воспоминаниях пермяков. Зрителей приглашают пройти не только через город, но и через время, чтобы оказаться внутри эпохи, где в любую минуту жизнь может оборваться без всякой причины. Пеший маршрут начинается от памятника жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище и далее пролегает через знаковые места, связанные с топографией террора Перми — мимо здания бывшей тюрьмы НКВД № 1 (ныне СИЗО № 1), Тюремный сад (ныне Сад Декабристов), «Дом чекистов» (Дом Пермского горсовета), а также через «последние адреса» нескольких пермяков, ставших жертвами репрессий.

С 17 октября в галерее Анастасии Поповой работает персональная выставка художника по ткани Елены Ведерниковой «Света Пробы». Она соединяет разноплановые работы: батик, цианотипия на ткани, ошибана. Творчеству художника свойственны многослойность, обилие тем и деталей в одной работе. При этом нет ощущения «перебора». Темы органично вплетены одна в другую, и именно в такой синергии они способны рассказать не одну историю. В это воскресенье, 27 октября, Елена Ведерникова проведёт по выставке авторскую экскурсию.

Волшебный концерт-спектакль, в основу которого легла знаменитая сказка Пушкина. Сюжет сказки развернётся в обрамлении русской музыкальной классики. Прозвучат фрагменты из балета «Спящая красавица» Петра Чайковского, романсы «Спящая княжна» Александра Бородина и «Красавица» Николая Римского-Корсакова, а также симфонические миниатюры «Баба-Яга», «Кикимора» и «Волшебное озеро» Анатолия Лядова. Каждая мелодия станет важным штрихом к сказке. Музыкально-драматическая история увлечёт зрителей в удивительный мир, побывать в котором будет интересно и взрослым, и детям. Таинственную атмосферу на концерте-спектакле создаст обладатель Гран-при, лауреат всероссийских и международных конкурсов Оркестр русских народных инструментов имени В. А. Салина под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного работника культуры Галины Токаревой.

Ставшее уже классическим для Пермского театра оперы и балета сочетание двух работ легендарных хореографов. Сначала зрители увидят «Свадебку» Игоря Стравинского в хореографии Иржи Килиана. Критик Борис Асафьев именовал произведение Стравинского балетом-кантатой: в основу либретто положены тексты из сборника народных песен Петра Киреевского, но «пение в ней не довлеет себе, красоты звука ради, а тесно связано и даже стимулировано жестом, телодвижениями, плясовыми ритмами и обрядовым ритуалом». Второй балет вечера — The Second Detail Уильяма Форсайта. Танцовщики в лаконичных костюмах под изобретательный синтетический бит голландца Тома Виллемса иллюстрируют излюбленный приём хореографа — внезапное зарождение движения в разных группках танцевального ансамбля и многовариантное противопоставление их друг другу.

Комедия от итальянской актрисы и режиссёра Маргериты Буй («Рипли», «Сделано в Италии»). Здесь Буй выступает в двух амплуа одновременно: она срежиссировала картину, и она же играет в ней главную роль — известную актрису Анну Беттини, которая так боится летать на самолётах, что отказывается от кастингов в других странах. Понимая, что карьера под угрозой, Анна решает избавиться от аэрофобии и записывается на психологический тренинг. Там она оказывается в компании людей с таким же расстройством. В попытке преодолеть свои страхи они устраивают настоящий переполох в аэропорту.

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