Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Как посетить спектакли и концерты в Перми по доступной цене? Несколько лайфхаков от театров, филармонии и министерства культуры Поделиться Твитнуть

Открытие Дягилевского фестиваля - одно из самых востребованных событий пермской культурной повестки

Никита Чунтомов

В социальных сетях не утихают горячие обсуждения цен на билеты в пермские театры и филармонию. В связи с премьерой «Пиковой дамы» (12+) в Пермской опере эта тема вышла на новый виток.

По просьбе «Нового компаньона» специалисты министерства культуры Пермского края и менеджеры театров и филармонии поделились лайфхаками, как меломаны и театралы могут посетить максимальное количество концертов и спектаклей по минимальным ценам.

Опрошенные нами специалисты утверждают, что доступные билеты всегда есть. Даже на самые громкие события – премьеры и фестивали – непременно выпускается в продажу определённое количество билетов по цене менее 1 тыс. руб., в том числе и на неплохие места. Нужно лишь успеть их купить.

Все залы Перми – небольшие, даже зал Пермского театра оперы и балета по современным меркам довольно скромный. Билетов по объективным причинам всегда немного, и на главные события они быстро раскупаются, а недорогие билеты раскупаются первыми. Отсюда – главное правило: нужно стараться покупать билеты как можно раньше.

Как это сделать?

Все зрелищные учреждения сообщают о старте продаж в своих социальных сетях и на официальных сайтах. Едва открывается продажа, сообщение об этом появляется в телеграм-каналах и в группах ВКонтакте, поэтому всем любителям театра и музыки рекомендуется подписаться на паблики своих любимых залов.

Психологически важно определить для себя, готовы ли вы заплатить больше, если вы настроились на посещение театра в вечер пятницы, на поход на предновогодний «Щелкунчик» (6+) или открытие Дягилевского фестиваля. На подобные события билеты раскупаются особенно активно, потому что хотят попасть все! Так что стоит заранее понять, как вы поступите, если дешёвых билетов вам не хватит при всём вашем старании.

Иногда есть возможность приобрести со скидкой билеты высоких ценовых категорий. Не забывайте, что существует достаточно много льгот для определённых групп зрителей. Для каждой категории льготников правила продажи свои: некоторые могут купить только один билет, другие – два билета, для себя и для сопровождающего лица, а многодетные семьи и семьи участников СВО получают скидки на всех членов семьи. Подробно условия льготных продаж прописаны на сайтах учреждений.

Подростки и молодёжь 14-22 лет могут воспользоваться Пушкинской картой. На неё можно приобрести даже весьма недешёвый билет, надо лишь помнить, что сумма на карте не безразмерная, и что эта оплата распространяется не на все события, а лишь на те, что отмечены в афишах специальным значком.

Во многих учреждениях действуют скидки на коллективные посещения, так что выгодно ходить в театры и на концерты большими компаниями, с друзьями.

Эти правила – общие для всех государственных театров и концертных залов Перми. Но есть некоторые особенности у каждого из них.

Пермский академический Театр-Театр

Диапазон цен на билеты в ТТ – от 700 до 2980 руб. на спектакли большой сцены и от 650 до 1400 руб. на спектакли «Сцены-Молот». С 2021 года в театре действует динамическое ценообразование: на старте продаж цены ниже на 30%, по мере приближения события они постепенно повышаются, поэтому, планируя визит в театр заранее, можно приобрести билеты по более выгодной стоимости. За информацией о старте продаж можно следить в социальных сетях театра, а также подписаться на е-мейл-рассылку, чтобы оперативно получать новости, в том числе о скидках и акциях.

Два раза в год – в ноябре в рамках «Чёрной пятницы» и в марте в День театра – Театр-Театр проводит масштабные акции, предлагая своим зрителям скидки до 70% на весь репертуар.

Билеты на большинство событий Театра-Театра можно оплатить Пушкинской картой – в афише на сайте эти спектакли отмечены соответствующим значком.

В кассе ТТ действуют льготы на билеты для школьников, студентов, пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей, героев Великой Отечественной войны, участников и семей участников СВО, зрителей с ограниченными возможностями здоровья.

При групповых заявках театр предлагает особые условия: каждый 21-й билет стоит всего 100 руб.

Театр регулярно организует предпоказы и открытые репетиции премьер, куда можно попасть за 500 руб., а также проводит бесплатные открытые встречи с актёрами и режиссёрами. Чтобы быть в курсе акций, спецпредложений, участвовать в розыгрышах билетов и сертификатов, получать промокоды на скидки, зрители могут подписаться на социальные сети ТТ и рассылку.

Пермский театр оперы и балета

Средняя стоимость билета в оперный театр в 2024 году составила 1448 руб. За первые девять месяцев 2024 года театр по льготным билетам посетили более 5 тыс. человек – представители самых разных категорий льготников. В театре действует динамическое ценообразование, поэтому стоимость растёт по мере приближения к спектаклю, и билеты с наименьшей стоимостью раскупаются быстрее.

Пермская опера проделала большую работу, чтобы наладить перспективное планирование, поэтому продажи билетов здесь стартуют иногда за полгода до события. Так, уже сейчас можно приобрести билеты на февраль 2025 года. Репертуар этого месяца особенный: в нём есть все уже состоявшиеся премьеры сезона, а также несколько выдающихся концертов.

Обо всех началах продаж театр оповещает через свои социальные сети.

Перед каждым важным событием – премьерой или большим концертом – в Театре оперы и балета проходит серия бесплатных событий в рамках Лаборатории современного зрителя: лекции, видеопоказы, творческие встречи. Попасть на них можно по регистрации, о которой также извещают театральные паблики.

В тех же пабликах можно узнать о специальных акциях, которые проводятся театром. Так, сейчас проходит акция, приуроченная к российскому Году семьи: с 21 по 31 октября билеты на спектакль «Легенда скрипичных мастеров» (6+), а также оперы «Приключение в оперной стране» (0+) и «Двенадцать месяцев» (0+) можно приобрести со скидкой 50% по промокоду ГОДСЕМЬИ на сайте permopera.ru и в кассах. Предложение действует для зимних показов – декабрьских и январских.

Театр юного зрителя

В этом театре почти не бывает распродаж накануне спектакля, но нет и динамического ценообразования: цены на билеты не меняются, они одни и те же и на старте продаж, и перед спектаклем. Причина в том, что это супервостребованный театр, здесь аншлаг практически всегда, особенно на детские спектакли. Билеты раскупаются достаточно быстро, поэтому надо успевать на старте, который в этом театре обычно объявляется за три-четыре месяца до события.

Сейчас уже можно купить билеты на декабрь 2024-го и январь 2025 года, в том числе ещё есть билеты на показы премьеры – «Театрального романа» (18+) по прозе Булгакова.

Театр обращает внимание на то, что на его площадке иногда проходят интересные непрофильные события, и постоянная публика ТЮЗа на них не очень идёт. Так, в субботу, 26 октября на сцене театра пройдёт концерт Opera con Jazz (12+) с участием оперного певца Владимира Целебровского и джазового пианиста Станислава Чигадаева, и билеты на это событие ещё есть. Меломанам стоит следить за этой площадкой.

Иногда ТЮЗ делает подарки своим постоянным зрителям: по билетной базе вычисляет тех, кто бывает в театре особенно часто, и присылает промокоды со скидками в честь Дня театра или дня рождения ТЮЗа. Так что в этом театре выгодно бывать часто.

«Извинительные» промо-коды театр высылает также в случае отмены или замены спектакля.

В ТЮЗе очень живые паблики, и, если за пару дней до события на него ещё остаётся несколько билетов, информация об этом непременно появляется в группе ВКонтакте.

Пермская филармония

В этом учреждении действует абонементная система, и это наилучший способ выгодного посещения концертов в интересующем вас жанре: стоимость посещения одного концерта по абонементу ниже цены разового билета на концерт.

Филармония информирует о предстоящих мероприятиях тех, кто подписан на рассылку на её официальном сайте и в группе ВКонтакте. Стоимость билета указывается в анонсе. Зритель, который отслеживает рассылку и анонсы мероприятий, может купить билеты по лучшей цене.

Для постоянных слушателей филармония проводит закрытые распродажи билетов, где гарантирует покупку по лучшим ценам.

Пермская филармония – как раз такая организация, куда выгодно ходить большими компаниями: для групп от 10 до 30 человек действует льгота в 10% от полной цены билета, для групп от 30 до 50 человек — 15%, свыше 50 человек — 25% от полной цены билета.

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Театры и концертные организации Пермского края думают о своих зрителях, и при определённом старании можно достаточно эффективно минимизировать расходы на посещение театров и концертов. Всё это, конечно, не отменяет тот факт, что Пермь остро нуждается в более вместительных площадках для зрелищных событий, а особенно – в новом зале для Театра оперы и балета, вокруг цен на билеты в который кипят самые бурные дискуссии.





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