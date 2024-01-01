Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Принеси то — не знаю что На малую сцену Театра-Театра прибыла «Чёртова доставка» Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Уже второй раз за последнее время в «Сцене-Молот» ставят спектакль про курьеров: вслед за «Серёжа очень тупой» (16+) пришла «Чёртова доставка» (16+). Это не совсем совпадение, есть в этом логика: службы доставки стали одной из важных примет перемен, случившихся в жизненном укладе постковидной России, а «Сцена-Молот» при всей гибкости её формата — во многом «театр настоящего времени», вот и откликается на веяния этого самого времени. Собственно, приметам времени, их повседневной абсурдности и посвящён этот спектакль.

Курьер по имени Максим в свой день рождения вместо того, чтобы отмечать праздник дома с бабушкой, выполняет просьбу товарища — многодетного курьера Азамата: глубоким вечером тащит здоровенную сумку-термостат в отдалённый коттеджный посёлок. Посёлок настолько отдалённый и труднодостижимый, что неоднократно возникает подозрение: а существует ли этот ЖК «Лесной» вообще? Настоящее «Пойди туда — не знаю куда!»

Максим — человек слова: он отправляется в путь и оказывается в современном Лукоморье, ну или в Стране чудес, а скорее, в Тридевятом царстве — это всё-таки очень русское Зазеркалье. Здесь есть всё, что положено в подобных местах: и роковые развилки — «Налево пойдёшь… Направо пойдёшь…», и потеря «коня» — то есть курьерского велосипеда; и черти, и призраки, и настоя­щая русалка, и целые полчища искусителей разного рода. Всем им надо курьера завертеть, заморочить и заставить посягнуть на святое — открыть рюкзак и посмотреть, что в коробке!

А что же в коробке? Неизвестно! Ведь честный Максим ни за что её не откроет. Так что не просто «Пойди туда — не знаю куда», но ещё и «Принеси то — не знаю что».

Никита Чунтомов

Фольклорная хтонь существует здесь в современном изводе: в чистом поле не камень стоит, а рамка с металлоискателем и рядом с ней — дюжий охранничек; добра молодца под белы рученьки затаскивает в соблазнительный морок (а на самом деле в могилу) не Баба-яга, а директор «коттеджного посёлка», где на самых выгодных условиях продают места на кладбище; загадочные шиномонтажники, целая толпа косплееров в костюмах супергероев, продавец шаурмы и даже человек-пёс — всё это аналоги фольклорных искусителей, которые испытывают добра молодца, проходящего свой квест.

Человек-пёс — это прямо-таки попадание в нерв современности, и только диву даёшься: спектакль был задуман четыре года назад, когда ещё слова «квадробинг» никто не знал, так что это либо новейшая вставка, либо… гениальное предвидение!

Четыре года на создание небольшого камерного мюзикла — это не преувеличение. «Чёртова доставка» — детище самой первой лаборатории мюзикла «Резиденция ТТ», где авторы либретто встречаются с композиторами, создают совместный проект и лучшие проекты получают право на постановку. В данном случае мы имеем дело с судьбоносной встречей: написавший музыку к «Чёртовой доставке» Кирилл Бузмаков, работавший в то время в Новоуральске, не только стал одним из авторов вошедшего в репертуар «Сцены-Молот» спектакля вместе с либреттистом Александром Гореликовым, но и перешёл в Театр-Театр на постоянную работу — он теперь здесь штатный дирижёр и музыкальный руководитель многих постановок.

Премьера «Чёртовой доставки» планировалась ещё два года назад, и нет никаких сомнений, что в то время спектакль выглядел бы иначе: он всё-таки очень привязан к настоящему моменту, наверняка что-то в нём менялось с ходом времени. Однако есть здесь и нечто вечное, встраивающее действие этого странного мюзикла в большую сценическую традицию, — это режиссура и хореография Ксении Малининой. Постановщик решает абсурдистское действие в стилистике ревю или варьете: блёстки, пайетки, перья, хореография эстрадных подтанцовок. Это немножко праздник — всё-таки у героя день рождения и всё происходящее можно трактовать как квест в подарок от коллег и друзей, — немножко сон, немножко Бродвей и Голливуд времён Джинджер и Фреда.

Никита Чунтомов

Голливуд здесь не просто так: на всех уровнях, от сюжета до постановки, «Чёртова доставка» вызывает множество ассоциаций с культовыми фильмами. Уже само название отсылает к «Ведьминой доставке» Хаяо Миядзаки, хотя авторы, возможно, этого не подразумевали.

Разумеется, прошедший все испытания герой получает в финале квеста роскошный подарок: в сюжете, где действие развивается по принципу «всё страньше и страньше», не могла не появиться Алиса — и она появляется. Это Алиса-Алиса, Алиса в квадрате: персонажа со сказочным именем играет актриса Алиса Девятова.

Большинство ролей здесь исполняют вчерашние студенты, выпускники Московского института современного искусства, где худрук Театра-Театра Борис Мильграм ведёт актёрскую мастерскую. Алиса Девятова и Степан Сопко в этом молодёжном коллективе, можно сказать, аксакалы. Илья Курицын, исполнитель роли Максима, актёр очень органичный: кажется, что это и не актёр вовсе, а настоящий курьер, простодушный парень без сценического опыта. На самом же деле опыт у него солидный и даже главная роль уже не первая.

Всё бы с этой ролью хорошо, если бы не некоторое несовпадение певческой квалификации артиста и сложности написанной для курьера Максима музыки. Вокальная партия здесь требует совсем других певческих умений.

Если же говорить о музыке в целом, то она именно такая, какая должна быть в «мюзикле-мюзикле»: легко запоминающаяся, певкая и дансантная, ритмичная, заводная. На премьере доброжелательная публика активно подхлопывала в такт мелодии.

Никита Чунтомов

Итак, герой прошёл все испытания и получил сокровище, но суть не в успехе или неудаче, а в пути, в идее путешествия. Очень кстати в тексте Максима есть упоминание о «пути самурая», который важен сам по себе, без цели.

Неважно, что в коробке. Важно двигаться по жизни — от абсурдного шиномонтажа к абсурдной шаурме.

Ведь так и живём.

Кстати, а что же в коробке? «Дневная красавица» Бунюэля или «Патриотическая комедия» Хотиненко вам в помощь. Там использован ровно этот же приём с коробкой с неизвестным содержимым. Недаром «Чёртова доставка» обозначена в подзаголовке как «роуд-муви»: кино для этого спектакля не менее важная традиция, чем мюзикл.

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