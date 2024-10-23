Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вглядеться в детали В галерее «Пермский период» работает выставка Станислава Ковалёва Поделиться Твитнуть

Фото: галерея «Пермский период»

В художественной жизни Перми всегда были, есть и непременно будут могучие фигуры, которые возвышаются незыблемыми ориентирами — творческими и моральными. Таков был Виктор Фёдорович Кузин, таков и Станислав Романович Ковалёв — один из тех художников, которые стали легендарными при жизни.

После столь пафосного вступления нелишне будет сказать, что речь идёт о человеке совсем не официальном, заслуженном и начальственном, а очень добром, скромном и бесконечно интеллигентном. Когда знакомые говорят о Ковалёве и его супруге Людмиле Прокудиной, вспоминают в первую очередь душевную обстановку в их мастерской, терпение и гостеприимство хозяев, и лишь затем — выдающиеся работы Ковалёва.

Между тем, это как раз тот случай, когда природная доброта и свет души автора виден в каждой его картине или графическом листе. Ковалёв — сказочник. Он рисует фантазийные миры, где каждая деталь отмечена вдохновением и перфекционизмом.

Сейчас персональная выставка Станислава Ковалёва «Сказка — сердцу ласка» (0 +) проходит в галерее «Пермский период». Как рассказала исполнительный директор галереи Ольга Лир, проект начинался как продолжение серии выставок книжной графики пермских художников, и, действительно, книжная иллюстрация всегда была основной сферой работы Ковалёва, основным источником его доходов. Книги с его рисунками дети обожали и обожают, недаром в экспозиции есть, например, книга на японском языке. Посетители старшего и среднего поколений живо вспоминают, как росли на этих сказках — русских народных, русских авторских, зарубежной классике вроде братьев Гримм или Шарля Перро и многих других. Дети, которым эта выставка тоже очень нравится, этих книг уже не знают: они не переиздаются, а новые работы Ковалёв создаёт уже очень редко, всё-таки ему в этом году исполнилось 89 лет.

Фото: галерея «Пермский период»

В экспозиции — 60 оригинальных графических листов, все подлинники. Кроме того, здесь вся живопись, которую Станислав Романович хранит у себя в мастерской. Это две категории картин: самые новые, написанные в 2017 — 2018 годах и ещё не приобретённые никакими институциями, и, напротив, знаменитая классика 1970-х годов, лучшие работы мастера, с которыми он пока не готов расстаться.

Интересно, что феноменальная техника Ковалёва за десятилетия ничуть не изменилась. Легендарная тонкость и зоркость, твёрдость руки и перфекционизм в проработке деталей остаются прежними. Прежней остаётся и любимая тема художника — создание фантазийных миров, продуманных до мельчайших мелочей, однако если в более ранние годы Ковалёв тяготел к сказке и активно «перемигивался» с фольклором в таких знаменитых картинах, как «Грибная азбука» или «Теремки на корягах», то сейчас он всё более развивает философское направление своей космогонии, заданное в легендарной, самой, наверное, известной работе «Древо времени».

На посещение этой выставки надо планировать изрядный промежуток времени. Ковалёва интересно не смотреть, а рассматривать, примечать остроумные мелочи, наслаждаться тонкостью деталей. Это касается и живописных работ, причудливых по геометрии, как графика Морица Эшера, но объёмных и живых, и книжных иллюстраций, потому что к этой работе Ковалёв относится так же ответственно, как к живописи, и так же тщательно выдумывает не просто сюжет рисунка, но и целую вселенную, скрывающуюся за ним.

Картины Станислава Ковалёва украшают интерьеры Пермского ТЮЗа, детской библиотеки им. Кузьмина, большое их количество хранится в коллекции Пермской художественной галереи, однако в галерее «Пермский период» выставлено то, что нигде кроме мастерской художника не увидишь. Здесь есть также большая подборка книг с иллюстрациями Ковалёва, которые можно взять в руки и полистать, и нарисованная им настольная игра — в неё маленькие посетители галереи охотно играют.

В соседнем зале выставлена живопись (0 +) Ольги Волковой — молодой художницы из Соликамска, работающей ныне в Санкт-Петербурге.

Обе выставки можно посетить бесплатно до 9 октября.

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