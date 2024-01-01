Зарина Ситдикова Строительная кибернетика В Перми впервые прошла Всероссийская конференция «Строительный навигатор: курс на цифровизацию» Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В октябре Пермь на два дня стала площадкой для обсуждения ведущими экспертами строительства вопросов цифровизации отрасли, внедрения IT-инструментов и тиражирования успешных практики по управлению инвестиционными проектами с использованием информационных разработок. В дискуссиях приняли участие более 200 специалистов: представителей органов власти, бизнеса и отрасли образования.

В своём приветственном слове министр строительства Пермского края Артём Габдрахманов отметил, что в последние годы в регионе проведена масштабная работа по цифровизации, сделан рывок и в подготовке нормативно-правовой базы, в достижении конкретных результатов.

«Но самое главное — приходит понимание на уровне исполнителей в необходимости цифровизации. Ключевые бенефициары этого процесса — не государство, не застройщики или проектировщики, а люди, которые должны получать объект с более высоким качеством и в более короткие сроки», — подчеркнул министр.

Артём Габдрахманов особо отметил значимость цифры при реализации проектов комплексного развития территорий.

«Нам важно, какой инструментарий предложат разработчики программного обеспечения, чтобы мы научились прогнозировать результаты работы по КРТ более точно с точки зрения сроков, затрат и желаемого результата», — обозначил министр.

Палитра мнений

Одним из ключевых событий первого дня стало пленарное заседание, посвящённое роли технического заказчика в сфере проектирования, возведения и эксплуатации объектов капитального строительства. Сессия прошла в формате живого диалога. Её модератором выступил Михаил Викторов, президент Ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ).

По мнению экспертов, управление инвестиционно-строительными проектами с использованием информационных технологий позволит сократить сроки, снизить затраты и повысить качество работ. Замминистра строительства Прикамья Владимир Сидоренков отметил, что на сегодня уже оцифрован весь цикл строительства, начиная от формирования Адресной инвестиционной программы региона. В регионе успешно функционируют платформа «Строительный комплекс», система с элементами искусственного интеллекта «Строительный контроль», а также ГИС «Закупки». Все они интегрированы друг в друга. Продолжается работа по переходу подрядных организаций на цифровую исполнительную документацию и внедрение информационной системы управления проектами (ИСУП). К ней подключены 100% муниципалитетов и исполнительных органов государственной власти.

Директор по развитию ООО «Кайрос инжиниринг» Станислав Барышев поднял тему применения «цифры» для промышленного строительства. На данный момент документа, который бы регулировал этот сектор, не существует.

«Назрела необходимость создать федеральный центр компетенций, который аккумулировал бы лучшие практики относительно цифровизации промышленности и промышленного строительства. Мы готовы со своей стороны активно участвовать в таком органе и делиться нашими наработками», — предложил Станислав Барышев.

Обмен наработками

Практическую сессию по внедрению цифровых инструментов в управление инвестиционно-строительными проектами провёл директор по проектному производству ООО «Кайрос Инжиниринг» Александр Готфрид. Участники дискуссии указали на необходимость интеграции инженерных данных для оптимизации процессов проектирования и строительства. Особое внимание было также уделено созданию единой цифровой среды, в которой все пользователи могли бы обмениваться актуальной информацией. Такое взаимодействие позволит обеспечить непрерывность и прозрачность разработок и будет способствовать более эффективному управлению проектами и снижению рисков.

Отдельная панельная сессия была посвящена роли технического заказчика в условиях цифровой трансформации. Её модератором выступила Ольга Аршанская, директор департамента цифровизации строительных проектов инжиниринговой корпорации «ИРБИС» ассоциации «НОТЕХ». Эксперты отметили, что эффективное взаимодействие между техническим заказчиком и подрядчиками способствует повышению качества и скорости выполнения работ.

Президент НОТИМ Михаил Викторов в своём выступлении остановился на импортозамещении программного обеспечения (ПО) для строителей. Он привёл результаты опроса ассоциации на тему преимуществ российского ПО перед зарубежным. Чаще всего респонденты называют: отсутствие санкционных рисков, исполнение требований российской нормативно-правовой и научно-технической базы, информационная и национальная безопасность. Однако, несмотря на все плюсы, строители продолжают нелегально пользоваться иностранными разработками. Эксперт уверен, что исправить ситуацию может совместная работа НОТИМ и участников рынка по продвижению российских цифровых решений.

Отраслевые перспективы

Во второй день конференции прошли экскурсии по строящимся в Перми социально значимым объектам, и на базе Пермского строительного колледжа (ПСК) состоялся круглый стол на тему «Как заглушить кадровый голод» в отрасли. Главным событием стал ТИМ-Чемпионат «ПРОТИМ», на котором студенты из Перми и Санкт-Петербурга разрабатывали и презентовали концепции строительства нового корпуса для ПСК. Состязание прошло по инициативе «Кайрос Инжиниринг» и при поддержке регионального минстроя.

«Главная задача таких мероприятий — объединение на одной площадке всех участников строительной отрасли. Нам удалось собрать действительно экспертный состав спикеров, которые открыто поделились своим реальным практическим опытом. Это объёмный взгляд на ситуацию. Обмен наработками и обсуждение вызовов — именно то, что позволяет двигать отрасль вперёд», — подвёл итоги события Александр Готфрид.

Конференция была организована по инициативе НОТИМ, при поддержке Минстроя России и Министерства строительства Пермского края. Организатор в Перми — компания ООО «Кайрос Инжиниринг».

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