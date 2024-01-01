Алёна Морозова Сотрудничество и кооперация Делегация Пермского края во главе с губернатором приняла участие в XIII Петербургском международном газовом форуме Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили промежуточные итоги сов­местной работы и планы на будущее

ПАО «ГАЗПРОМ»

Ежегодно представители Пермского края принимают участие в международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. Он является одним из ключевых событий для презентации продукции предприятий региона для топливно-энергетического сектора России. Для властей края форум стал эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов отрасли и заключения стратегических соглашений. За последние годы интенсивность и результативность таких переговоров и достигнутых в ходе них договорённостей заметно выросла.

Петербургский международный газовый форум ведёт свою историю с 2011 года. На сего­дняшний день это одно из самых авторитетных бизнес-событий газовой индустрии, которое ежегодно собирает мировых лидеров отрасли. Форум входит в топ-5 самых масштабных международных конгрессно-выставочных проектов нефтегазовой отрасли.

Ежегодно в событии принимают участие представители профильных министерств и ведомств России, российских и международных отраслевых ассоциаций, научных институтов и аналитических центров. Форум объединяет сотни бизнесменов, политиков и экспертов. Для продвижения интересов региона и его жителей на ПМГФ приезжает представительная делегация из Пермского края.

Программа участия представителей Прикамья в форуме этого года была весьма насыщенной. Компании региона представили свои возможности в широкой выставочной программе. Форум стал продуктивной площадкой для поиска новых партнёров и расширения сотрудничества. Губернатор Дмитрий Махонин выступил на совещании по вопросам технологического развития и провёл ряд рабочих встреч с руководством ПАО «Газпром» и других крупных холдингов, поделился опытом региона по развитию промышленной кооперации в интересах отечественного топливно-энергетического комплекса.

Инфраструктурная база

В первый день форума состоялась рабочая встреча главы Прикамья Дмитрия Махонина и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Стороны обсудили ключевые направления совместной работы и планы по развитию газификации региона.

Как рассказал губернатор, в этом году компания завершила в Пермском крае строительно-монтажные работы по пяти межпоселковым газопроводам к 22 деревням и сёлам Карагайского, Кишертского, Очёрского и Чайковского округов. Это позволит в дальнейшем обеспечить газом более 1,8 тыс. домовладений и 12 котельных.

В настоящее время «Газпром» строит 10 газопроводов к 37 населённым пунктам в Верещагинском, Очёрском, Пермском, Суксунском, Уинском, Юсьвинском, Нытвенском, Красновишерском и Чердынском округах. Компания также ведёт подготовку к началу укладки ещё 12 газопроводов в 16 округах.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с компанией «Газпром» в регионе идёт активная работа по газификации.

«Люди очень ждут газ. Это создаст дополнительные возможности для развития промышленности, бизнеса, коммунальной инфраструктуры», — подчеркнул губернатор.

Одновременно «Газпром» расширяет действующую инфраструктуру в Пермском крае. Это необходимо в том числе для подключения новых потребителей в уже газифицированных населённых пунктах. С 2021 года увеличены мощности трёх газораспределительных станций (ГРС) — «Петрушата», «Соликамск» и «Яйва»: их суммарная ежегодная производительность возросла почти на 40%, или на 1,4 млрд куб. м. В настоящее время ведётся техническое перевооружение ГРС «Березники-1».

Повсеместная газификация создаёт условия для расширения использования газа в качестве экологичного и экономичного моторного топлива. Сеть объектов «Газпрома» для заправки автомобилей природным газом в регионе на сегодняшний день насчитывает 16 станций. Компания рассматривает возможность открытия новых объектов.

Алексей Миллер и Дмитрий Махонин также обсудили содействие «Газпрома» в реализации социально значимых проектов. Компания принимает активное участие в развитии общественной инфраструктуры. В рамках проекта «Газпром — детям» был реконструирован стадион в Чайковском, построена универсальная спортивная площадка в Кудымкаре. При поддержке «Газпрома» в Перми был открыт исторический парк «Россия — моя история» и отремонтирован храм в честь Святой Троицы в Чайковском. Сего­дня компания оказывает помощь в масштабном обновлении стадиона «Юность» в Перми.

Доступные недра

Губернатор Дмитрий Махонин также провёл рабочую встречу с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым, на которой они обсудили газификацию и перевод источников теплоснабжения на сетевое топливо.

«Газпром межрегионгаз» уделяет особое внимание подготовке потребителей к приёму газа, особенно газификации котельных. Сего­дня фактически подготовлены к приёму газа или уже потребляют газ более 100 котельных Прикамья. Отдельно хочу отметить и платёжную дисциплину потребителей региона — уровень расчётов приближается к 100%, а задолженность прежних лет погашается согласно утверждённому графику», — сказал Сергей Густов.

Отдельно стороны обсудили вопросы догазификации. На сегодняшний день от жителей региона принято более 62 тыс. заявок на подключение к газовым сетям, порядка 52 тыс. договоров исполнены и газ доведён до фасадов домов.

Пермский край стал одним из первых регионов в стране, где газопроводы строятся до фасада дома всем участникам программы догазификации бесплатно. В продолжение этой инициативы было принято решение компенсировать расходы на строительство сетей внутри дома, а также на установку газовой плиты, пункта редуцирования газа, отключающих устройств, приборов учёта газа всем участникам программы. Ранее такая возможность была только у отдельных категорий граждан. В ближайшие три года на компенсацию этих расходов из бюджета Пермского края направят 900 млн руб.

После включения в программу дачных участков в Прикамье провели инвентаризацию садовых товариществ, расположенных на территории газифицированных населённых пунктов. На основе полученных данных сформировали план газификации СНТ до 2030 года. В него вошли почти 500 садовых некоммерческих товариществ и более 6 тыс. домовладений.

Не словом, а делом

Как доказательство перманентной работы по газификации территорий Пермского края на Петербургском международном газовом форуме состоялся торжественный пуск газа в деревне Красный Яр. Одновременно подача газа началась в 25 регионах России.

Мощность нового межпоселкового газопровода в Пермском крае дала возможность поставлять газ в 529 домов в семи населённых пунктах Кишерт­ского округа. Среди них — село Усть-Кишерть, деревня Гарино, село Седа, деревня Мазуевка, село Чёрный Яр, село Меча, деревня Красный Яр. Общая протяжённость объекта составила 32,6 км.

Газ будет обеспечивать бесперебойное тепло не только в домах, но и в социально значимых учреждениях — например, Дом культуры в Мазуевке, библиотека и музей в селе Меча, санаторий «Красный Яр», который раньше отапливался угольной котельной.

При этом санаторий, где оздоравливаются жители со всего Пермского края, подключился к сетям газораспределения уже в день запуска газа. Благодаря переходу на голубое топливо у учреждения появятся дополнительные ресурсы для развития инфраструктуры. В скором времени в санаторном комплексе будут построены новый лечебно-оздоровительный корпус с тёплым переходом и восемь новых гостевых домов.

Тесное взаимодействие

Важным событием программы участия губернатора в ПМГФ стало его выступление на совещании по вопросам технологического развития ПАО «Газпром». Глава Прикамья представил опыт развития промышленной кооперации региона и результаты сотрудничества с компаниями холдинга.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что Пермский край и компанию «Газпром» уже более 30 лет связывают партнёрские отношения.

«Сотрудничество с ПАО «Газпром» помогает нашим предприятиям развивать технологические компетенции, разрабатывать высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью, наращивать выручку, повышать зарплаты сотрудникам и обеспечивать новые рабочие места», — отметил губернатор.

Сегодня холдинг является головным заказчиком для целого ряда предприятий Прикамья. В рамках промкооперации компании региона выполняют заказы 47 российских и зарубежных холдингов на сумму более 600 млрд руб. При этом «Газпром» остаётся лидером. В денежном выражении это 95 млрд руб., что составляет 16% совокупного объёма контрактации.

При этом проекты в рамках кооперации сосредоточены в тех отраслях, которые вносят наибольший вклад в экономику региона: неф­тегазовое и энергетическое машиностроение, ТЭК, химия и нефтехимия, металлургия.

Для укрепления научной составляющей промкооперации в 2022 году в неё вовлечены Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» и ведущие университеты Прикамья. Благодаря этому ведётся работа по совместным научным разработкам, что позволяет ориентироваться на создание конкретных технологических решений под нужды предприятий.

Помимо этого, развитию промкооперации способствует налаживание взаимодействия с зарубежными партнёрами из дружественных стран. Сотрудничество выстраивается в рамках взаимных бизнес-миссий и благодаря участию в промышленных выставках и форумах.

Расширение сотрудничества

На стенде Прикамья на ПМГФ предприятия региона презентовали широкую линейку регио­нальных разработок. Поставщики передовой продукции для топливно-энергетического комплекса России продемонстрировали пермские газоанализаторы, датчики огня, видеорегистраторы, силовые кабели, бурильные трубы, шаровые краны, протекторы для фонтанной арматуры.

Среди предприятий, представленных на стенде Прикамья, были «Мотовилиха — гражданское машиностроение», «Элка-Кабель», «СтэлсПромМаш», НПП «ТИК», «Эрис КИП», «Рус Импорт», Пермский научно-исследовательский технологический институт, «Вельвет Автоматика», «АРУС» и Чусовской завод по восстановлению труб.

На протяжении нескольких лет свои наработки на форуме демонстрирует ООО «Эрис КИП», которое производит и обслуживает газоаналитическое оборудование.

«Газоанализаторы — это средства измерения для обеспечения безопасности как персонала, так и технологических установок на заводах. Мы каждый год принимаем участие в газовом форуме, потому что его организатором является один из наших целевых заказчиков. Кроме того, мы заинтересованы в том, чтобы показать свою готовность к развитию и наши возможности для импортозамещения, — рассказал руководитель регионального отделения по продажам компании Сергей Юшков. — В этом году мы привезли и уже зарекомендовавшие себя приборы, и новинки. В их числе стационарные датчики загазованности, быстро развёртываемые беспроводные системы».

Компания «Интроскан Технолоджи» из Чайковского представила на своём отдельном стенде уникального робота, который выявляет дефекты трубопроводов и движется в шесть раз быстрее своей предыдущей версии, тем самым он ещё лучше помогает обеспечивать бесперебойные поставки газа.

Более 30 лет ООО НПП «ТИК» занимается производством датчиков и систем контроля вибрации и вибродиагностики. По словам директора департамента корпоративных коммуникаций компании Арнольда Пушкарёва, поначалу это были только датчики, затем в линейке продукции появились контроллеры, а сейчас предприя­тие выпускает полноценные системы технической диагностики установок и оборудования.

«Мы работаем с крупнейшими предприятиями страны. Предоставляем им продукцию, которая помогает механикам и другим специалистам определять, в каком состоянии находится оборудование: насос, компрессор и прочее. Вибрация — один из первых параметров, который может сказать о том, что в устройстве что-то сломалось. Плюс вибродиагностики в том, что она способна определить скорый выход оборудования из строя», — пояснил Арнольд Пушкарёв.

Представитель компании «Элка-Кабель» Сергей Верховой пояснил, что предприятие занимается разработкой и изготовлением импортозамещающей кабельной и проводниковой продукции. Сейчас компания при поддержке правительства Пермского края и Фонда развития промышленности занимается развитием новой производственной площадки в Перми.

«Для нас эта выставка стала одним из ключевых событий в этом году. Мы представляем продукцию серийного производства, которую можем выпускать в любом объёме. Она обес­печивает работоспособность любой техники, поэтому мы увидели большую заинтересованность в ней со стороны участников форума», — отметил Сергей Верховой.

По словам директора по развитию ООО «Вельвет Автоматик» Евгения Шалаева, компания уже второй год работает на рынке вендингового оборудования и производит в Перми автоматические аппараты для торговли и выдачи продукции.

«На Петербургском международном газовом форуме мы представили один из наших основных продуктов — вендинговый аппарат для выдачи средств индивидуальной защиты. Но такие машины могут предоставлять не только маски, респираторы, беруши, очки, но и инструменты, товарно-материальные ценности, — поделился Евгений Шалаев. — Как показывает практика, на многих предприятиях существует система личных карточек сотрудников, которые фиксируются на бумаге кладовщиком. Мы переводим этот процесс в цифру, благодаря чему можно увидеть перемещение всех инструментов и СИЗов на производстве в одной программе».

Представленные на Петербургском международном газовом форуме компании Прикамья активно участвуют в российских и международных деловых событиях, реализуют приоритетные инвестпроекты, создают уникальные для России технологии, которые используют крупнейшие холдинги страны. Благодаря возможности заявить о себе на таких крупных выставочных событиях они наращивают объёмы выпускаемой продукции, модернизируют производства, создают новые рабочие места и выходят на новые рынки.

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