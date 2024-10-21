Зарина Ситдикова Семейное призвание Строительством и ремонтом дорог в Пермском крае занимаются целые династии дорожников Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В минувшие выходные в России отмечался День работников дорожного хозяйства. Поздравления с профессиональным праздником получили настоящие мастера, благодаря которым с каждым годом в стране становится больше новых магистралей, безопасных трасс и удобных проездов. Немало таких работников проживает в Пермском крае. В Год семьи в региональном министерстве транспорта рассказали о трудовых династиях дорожников, посвятивших свою жизнь развитию транспортной системы в Прикамье.

Любовь к дорогам в генах у представителей семьи Кошелевых, работающих в компании ООО «СК Химспецстрой». Эта династия стала символом профессионализма и приверженности делу. Благодаря мастерству и упорному труду членов этой семьи в Пермском крае строятся важнейшие объекты дорожной инфраструктуры, приводятся в порядок наиболее загруженные участки дорог, в том числе за счёт национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Основатель династии Николай Васильевич Кошелев начал свою карьеру в дорожной отрасли ещё в 1962 году. Более 50 лет он занимался возведением качественных дорог, обеспечивающих безопасное и удобное сообщение в регионе. Под его руководством велись работы по строительству и реконструкции в Перми улиц Ленина, Луначарского и Чернышевского.

Одной из самых значимых своих рабочих задач Николай Васильевич считает строительство новых магистралей в Прикамье в рамках программы «Дороги Нечерноземья РСФСР». Благодаря её успешной реализации в регионе появились сотни километров нового дорожного полотна, соединивших крупные промышленные предприятия и города.

Однако заслуги Николая Кошелева не ограничиваются строительством внутрирегиональных объектов. Он внёс значительный вклад в развитие федеральных трасс. За выдающиеся достижения в области дорожного строительства он был многократно награждён правительственными наградами, а в 1998 году получил звание «Ветеран труда». Сегодня, будучи на заслуженном отдыхе, Николай Васильевич продолжает активно поддерживать молодёжь, передавая свои знания и опыт новому поколению дорожников.

По стопам своего отца пошла дочь Елена Николаевна Шмакова (в девичестве Кошелева). Вот уже более 36 лет она тоже работает в дорожной отрасли. Свою карьеру Елена Николаевна начала сразу после окончания института по специальности инженера дорожного строительства. За годы работы в компании «Химспецстрой» Елена Николаевна выросла до руководителя сметного отдела. Она является одним из ведущих специалистов, ответственных за выполнение задач национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Особое место в работе Елены Шмаковой занимают крупные инфраструктурные проекты, которые изменили облик Пермского края. Это мостовой переход через Мулянку, Южный, Западный и Восточный обходы Перми.

Под руководством Елены Николаевны были также построены и модернизированы участки автодороги Кунгур—Соликамск. Кроме того, она занималась развитием транспортной инфраструктуры для крупнейших промышленных предприятий Прикамья, таких как ПАО «Уралкалий», ПАО «Еврохим» и ПАО «Метафракс». Благодаря её труду километры новых и реконструированных дорог обеспечили доступ к этим объектам, что значительно повысило их производственную эффективность.

Другой выдающейся династией дорожных работников Пермского края является семья Леушиных. Николай Васильевич Леушин, механик автотранспортного участка АО «Уралмостострой» (Мостоотряд №123), 45 лет своей жизни посвятил работе в отрасли. Все эти годы он обеспечивал бесперебойную работу специализированной техники.

Его сын Василий Николаевич Леушин продолжает дело отца — уже 21 год работает водителем в той же организации. Вместе они вносят весомый вклад в поддержку транспортной инфраструктуры Прикамья и являются яркими примерами преданности своему делу.

«Эти династии являются живыми примерами того, как опыт, накопленный десятилетиями, может быть передан из поколения в поколение. Благодаря таким семьям обеспечивается преемственность традиций и высокие стандарты в дорожной отрасли. Пусть их успехи и достижения станут примером для молодых специалистов и вдохновят их на работу, от которой напрямую зависит качество жизни всех россиян», — подчеркнули в минтрансе Прикамья.

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