Паблик-токи, уроки рисования и вечер джаза Афиша на неделю 21–27 октября Поделиться Твитнуть

«Реально о Перми» — это серия встреч в нестандартных локациях, где можно будет свободно пообщаться с «реальными» пермяками о том, как жить и развиваться в Перми. Проект подсветит всё лучшее в нашем городе: как жить интересно, как развивать своё дело и получать от этого удовольствие, как находить вдохновение, и всё это — в родном городе. Спикерами выступят пермяки, добившиеся успехов в творческих индустриях и бизнесе: Николай Канищев, Елена Берлин, Дарья Волчек, Лейла Гизатуллина, медиа «Мпермь», Иван Злобин, Мария Коурова и другие. Встречи будут проходить ежедневно в течение недели, каждая — в своей локации. Встречи будут бесплатными для всех желающих, главное пройти заранее регистрацию. Подробнее о марафоне «Реально о Перми» — в телеграм-канале проекта.

Fiori musicali (в переводе с итальянского — «цветы музыки») — проект частной филармонии «Триумф», цикл органных концертов в атмосфере церквей Перми. Проект назван в честь сборника сочинений для органа Fiori musicali Джироламо Фрескобальди, который оказал огромное влияние на европейскую музыку. На ближайшем концерте Fiori musicali выступит органистка Маргарита Еськина. В программе прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, а также сочинения Бернардо Паскуини, Антонио Вивальди, Доменико Скарлатти и самого Джироламо Фрескобальди.

Пространство «Дом писателя» приглашает на домашний концерт. Пётр Юрков и музыканты камерного оркестра «Орфей» будут играть джаз, а джаз — это импровизация, эмоции, стиль и настроение... Прозвучит настоящая классика этого жанра музыкального искусства: музыка композиторов Джорджа Гершвина, Гленна Миллера, Валерия Сапарова. Солистка — Валерия Юнкинд, саксофон.

Новосибирский академический симфонический оркестр под руководством дирижёра Димитриса Ботиниса приглашает на концерт классической музыки. Оркестр давно завоевал известность за пределами Сибири и стал культурным достоянием страны — одним из лучших симфонических коллективов России. Концерт состоится в рамках гастрольного тура по городам России, приуроченного к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР, дирижёра Арнольда Каца — создателя Новосибирского симфонического оркестра. В программе: произведения Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева и современного композитора Александра Чайковского.

Всех любителей классической музыки в четверг, 24 октября, приглашают на концерт солистов Пермской оперы. Прозвучат произведения Рихарда Вагнера, Рихарда Штрауса и Густава Малера. В концерте примут участие Зарина Абаева (сопрано), Надежда Павлова (сопрано), Наталья Буклага (меццо-сопрано) и Анжелика Минасова (сопрано), а также оркестр под управлением главного дирижёра театра Владимира Ткаченко. Кстати, в конце месяца с этой программой театр будет выступать в московском Концертном зале им. Чайковского.

«Сцена-Молот» 24 и 25 октября будет принимать гостей из Санкт-Петербурга — театр современного танца «Каннон Данс». Основанный в 1997 году коллектив признан одним из первопроходцев в области пластического эксперимента в России и шесть раз становился номинантом премии «Золотая маска». В Пермь «Каннон Данс» привезёт два спектакля: постановку «Парадоксы» (12+), представляющую собой размышления о четырёх парадоксах — свободы, любви, предрассудков и искусства, и спектакль «Бессердечность» о том, что есть правда, а что — обман, и почему ложь столь соблазнительна и нередко выглядит убедительнее правды. Первый спектакль длится 30 минут, второй — 22, и оба можно посмотреть за один вечер.

Московская студия рисования Draw&Go впервые проведёт в Перми серию бесплатных уроков живописи. Участников ждут мастер-классы по работе с акрилом, акварелью, пастелью, маркерами и жидким акрилом (флюид-арт). Все материалы предоставляются. Есть ограничение — одно занятие для одного гостя. Также 27 октября состоится интенсив-курс для художников-преподавателей Перми с возможностью пройти практику в действующей студии рисования. Участие во всех мастер-классах студии строго по предварительной записи, в интенсиве — по записи с заполнением анкеты. Расписание уроков можно посмотреть здесь, а зарегистрироваться — на сайте Draw&Go.

На этой неделе в прокат выходит фильм «Пришелец» — сай-фай лента режиссёра Ивана Соснина о поиске родственной души, родившаяся из бюджетных ограничений и безграничной фантазии. В небольшой уральской деревне живут самые обычные люди. Не считая местного слабослышащего дурачка Лёши. Он живёт в самодельном доме из мусора, рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лёшей и его странными увлечениями, но всё меняется, когда к нему наконец приходит тот, кого он так долго звал.

Рок-группа TRITIA была основана в 2014 году в Хабаровске тремя музыкантами: Вячеславом Мартюшовым (вокал), Иваном Андруковичем (гитара) и Кириллом Ганиным (барабаны). В конце 2017 года участники коллектива переезжают в Москву, и вскоре их альбом The Restructured попадает в тройку лучших альбомов российского топ-чарта Google Play, обойдя таких популярных исполнителей, как Oxxxymiron, Imagine Dragons, «Би-2» и Marilyn Manson. В 2019-м группа приняла участие в шоу «Песни» на ТНТ, где её окрестили дальневосточным Linkin Park. Сейчас у группы большой тур, и 26 октября музыканты встретятся со слушателями из Перми.

Поклонников балета в выходные ждёт ставшее уже классическим для Пермского театра оперы и балета сочетание двух работ легендарных хореографов. Сначала зрители увидят «Свадебку» Игоря Стравинского в хореографии Иржи Килиана. Критик Борис Асафьев именовал произведение Стравинского балетом-кантатой: в основу либретто положены тексты из сборника народных песен Петра Киреевского, но «пение в ней не довлеет себе, красоты звука ради, а тесно связано и даже стимулировано жестом, телодвижениями, плясовыми ритмами и обрядовым ритуалом». Второй балет вечера — The Second Detail Уильяма Форсайта. Танцовщики в лаконичных костюмах под изобретательный синтетический бит голландца Тома Виллемса иллюстрируют излюбленный приём хореографа — внезапное зарождение движения в разных группках танцевального ансамбля и многовариантное противопоставление их друг другу.

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