Шнитке, КиШ и «Чёрный чай» Афиша на неделю 14–20 октября Поделиться Твитнуть

Центр городской культуры приглашает на вторую серию встреч с художниками-реставраторами в рамках проекта «Переходный возраст». На этой неделе пройдут встречи с художником-реставратором высшей категории Наталией Васильевой (Санкт-Петербург, Казань). Во вторник, 15 октября, она прочтёт лекцию «Береста в традициях древних культур», а в среду, 16 октября, будет лекция «Современные исследования и способы консервации археологической бересты». Также 15 и 16 октября пройдёт двухдневный мастер-класс «Основные этапы консервации археологической бересты» (необходимо присутствовать на двух днях). Ссылки для регистрации здесь.

Новая постановка театра «Балет Евгения Панфилова» вдохновлена музыкой Альфреда Шнитке, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. Для интеллигенции позднесоветской эпохи композитор был одним из главных кумиров с устойчивой репутацией авангардиста. Сегодня Шнитке — один из знаковых композиторов XX века, признанный отечественный гений и классик. Евгений Панфилов не раз обращался к его музыке: на неё в театре были поставлены балеты «Притча», «Бег», «Контрреволюционная сказка времён Гражданской войны», некоторые миниатюры. Новое обращение к творчеству Шнитке продолжает главные традиции театра: размышления о волнующих проблемах современности, разговор со зрителем о серьёзном и главном. Проект «Шнитке: Метаморфозы» будет состоять из двух балетов, над которыми работают хореограф Виктория Арчая (Москва) и худрук театра Алексей Расторгуев. В постановках занята вся труппа.

В лучших традициях особняка Любимовой Пермский ТЮЗ приглашает любителей камерного музицирования к зелёному камину слушать скрипку под аккомпанемент раритетного пианино «К.Гётце». Лауреаты международных конкурсов, скрипачка Анна Кохан и пианистка Диана Зубович выступят с премьерой программы к юбилею Пушкина «Стихи великого на музыку великих», где представят романсы русских классиков на тексты поэта в авторской обработке для скрипки и фортепиано. Обычай музицировать в кругу друзей в домашних гостиных возник в Европе и оттуда был привнесён в русскую культуру Петром I. Чтобы выступать перед близкими, не требовалось уникальных способностей, нужно было лишь сносно владеть каким-нибудь инструментом, петь и, конечно же, уметь наслаждаться музыкой. Музицирование на «Гётце» в Пермском ТЮЗе отличается от домашних концертов прошлых веков только высоким уровнем исполнителей. Тепло и дружескую атмосферу гостям гарантируют.

Пермская синематека представляет фильм мавританского режиссёра Абдеррахмана Сиссако совместного производства Мавритании, Франции и Люксембурга с Ниной Мело и Чжан Ханем в главных ролях. Неспешная и визуально выразительная мелодрама стартует в жарком Кот д’Ивуаре, где к удивлению одетых в яркие костюмы гостей свадебной церемонии невеста говорит жениху «нет» и исчезает из африканского ландшафта. Девушка сбегает из-под венца в день свадьбы и уезжает в Азию, где знакомится с владельцем чайного магазина, настоящим знатоком искусства китайской чайной церемонии. В неспешности наслаждения оттенками и вкусами, между ними вспыхивает страсть.

Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана в этом году празднует свой 25-летний юбилей. За это время оркестр стал одним из главных двигателей джазового искусства в России, параллельно представляя страну на престижных фестивалях по всему миру. В активе оркестра более 500 концертов только за последние пять лет и выступления с легендами джаза на лучших сценах мира. Коллектив продолжает удивлять своей креативностью, создавая кроссовер-проекты с именитыми музыкантами, среди которых Юрий Башмет, а также сотрудничая с популярными российскими артистами. В честь юбилея оркестр совершит гастрольный тур по 25 городам России. В каждом из них пройдут гала-концерты с участием оркестра и певицы Фантине. Юбилейная программа объединит лучшие произведения современных композиторов, джазовые стандарты и популярные российские песни в авторских аранжировках.

Репертуар Пермского театра оперы и балета продолжает пополняться постановками для семейного просмотра, обращёнными к новому поколению зрителей. На сцене частной филармонии «Триумф» Пермская опера представит камерный спектакль-путешествие «Легенда скрипичных мастеров» для рассказчика и двух музыкантов. Главный герой — скрипка легендарного Джузеппе Гварнери: от Вольфганга Амадея Моцарта она попадает сначала к Никколо Паганини, а потом — к выдающемуся джазмену Стефану Граппелли. Спектакль приглашает самых маленьких зрителей отправиться в увлекательную экскурсию по истории музыки: золотые страницы европейского инструментального репертуара сменяются в спектакле классикой джаза, а из стен скрипичной мастерской действие переносится то в уютную гостиную дома семейства Моцартов в Зальцбурге, то в солнечный порт Генуи, то на улицы Нью-Йорка. Постановка создана для семейного просмотра и оставит яркие воспоминания у всех поколений.

С 18 по 20 октября в Кудымкаре пройдёт фестиваль «Дни родственных народов». Он открывает серию мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Поздравить коми-пермяков приедут одни из лучших артистов и творческих коллективов, представляющих разные народности России. Этно-арт-театр «Варма» и этнографическая студия «Мерема» из Мордовии подготовили fashion show, интеллигентный питерско-московско-самарский оркестр «Притоп Тритона» покажет словесно-инструментальную игру, фольклорный ансамбль «Пинал Даур» выступит с концертно-игровой программой, а Ольга Александрова из Удмуртии — с мистическим моноспектаклем. Свою культуру на фестивале представят и сами коми-пермяки: коми-пермяцкий ансамбль «Шондбан» исполнит новые композиции, также для гостей выступит кудымкарская фолк-группа «Шай-Май». Подробная афиша событий фестиваля и ссылки для покупки билетов — в группе центра поддержки культурных и социальных проектов «АРТкад», который выступает организатором мероприятия.

Группа «Пилот» является одним из самых известных и ярких музыкальных коллективов России. Образовавшись в 1997 году в Санкт-Петербурге, коллектив сразу начал завоёвывать сердца многочисленных меломанов сначала в Питере, затем по всей стране и за её пределами. Сейчас у группы большой концертный тур, и в субботу, 19 октября, она будет в Перми. Это будет не просто концерт классического формата, а целое представление из нескольких блоков с шикарным видеорядом. К уже анонсированному концертному реюниону альбома «Джоконда» группа добавит кое-что ещё самое любимое у слушателей из других альбомов.

Октябрьское заседание клуба документального кино «Доколе» будет необычным — клуб отметит свой первый день рождения. На встрече будут смотреть двухсерийный фильм «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте» — историю о лидере панк-группы, который своим бесшабашным образом жизни и яркой музыкой оставил след на российской сцене. Его группа стала голосом поколения и живым символом панк-рока, воплотив в жизнь идею: «Живи быстро, умри молодым». Это фильм для тех, кто слушал и любил группу «Король и Шут». Для тех, кто хочет узнать, что за человек определил музыку целого поколения конца 1990-х — начала 2000-х годов. Между сериями гостей ждёт welcome drink и сюрпризы от киноклуба. Для посещения встречи нужна регистрация.

В художественной галерее «Пермский период» работает персональная выставка молодой художницы Ольги Волковой. Творческая биография Ольги Волковой — это богатый синтез впечатлений от родного Пермского края, скрупулёзного, неравнодушного штудирования творчества любимых художников и фундаментального академического образования. В экспозиции представлены работы в разных жанрах, но особого внимания заслуживают портреты. Вглядываясь в лица на них, за сложностью красочной фактуры и тонкого колорита можно заметить живые отблески в глазах, мягкие улыбки, чувство схваченного мгновения: зрителю словно ощутимо представляется пространство за плоскостью холста, и с изображённым героем можно вести диалог.

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