Dance Weekend, сказка с оркестром и концерт-эксперимент Афиша уикенда 11-13 октября Поделиться Твитнуть

Perm Dance Weekend — это фестиваль, который объединяет танцовщиков со всей России. Это не конкурс, никаких медалей и грамот здесь нет. Это место, где можно обменяться мнениями, получить обратную связь по ещё «сырым» работам (work in progress) от экспертов круглых столов, посмотреть, что и как танцуют коллеги, а ещё наладить творческие связи с коллективами из других городов. Зрители также могут смотреть танцевальные выступления, нужно только предварительно зарегистрироваться. Кроме того, есть гостевая программа, состоящая из полноценных хореографических спектаклей. Расписание событий Perm Dance Weekend, информация о регистрации и билетах — в группе фестиваля ВКонтакте.

В год 60-летия Театра юного зрителя стартует новый проект — «Авторы Пермского ТЮЗа». Зрителям будут предложены театрализованные читки пьес, которые ранее не ставились на сцене театра, но авторы которых появлялись в его афише, и многие неоднократно. Открывает проект пьеса «Трактирщица» Карло Гольдони. В 1968 году в Пермском ТЮЗе состоялась премьера другой пьесы Гольдони — «Слуга двух господ», а теперь зрителей ждёт озорная история о любви и лукавстве, закрученная хозяйкой гостиницы Мирандолиной.

Каждый уикенд кафе Cult превращается в Cult Jazz Bar, и его пространство наполняется прекрасными звуками джаза. Вечером в пятницу, 11 октября, там состоится концерт «Джазовые стандарты». Джазовый стандарт — устоявшаяся общеизвестная композиция, ставшая неотъемлемой частью репертуара джазовых музыкантов по всему миру. Импровизации на эти проверенные временем темы зрители услышат в исполнении певицы Ирины Митяшиной и пианиста Дениса Сона.

Организаторы фестиваля LabVisionFest хотят, чтобы он стал платформой для популяризации искусства фотографии, создавал вдохновляющую и образовательную среду, где фотографы, видеографы, кураторы, искусствоведы и публика могут встретиться, обменяться идеями и насладиться творчеством. Фестиваль ориентирован на профессиональных фотографов, новичков в фотографии и просто фотолюбителей. Гостей ждёт творческая атмосфера и комфортное погружение в мир визуальных искусств. В программе: фотовыставка, лекции в формате TED, мастер-классы разной степени сложности и портфолио ревью, где можно будет получить рекомендации наставников. Расписание событий фестиваля — по ссылке.

Что получится, если соединить ожившую тонну металла, скрипку и ритмы тела? В эту субботу в программе «Музей+» — медиация-перформанс в звуковом пространстве инсталляции Sonatrip 2, которую проведёт скрипачка, продюсер проекта Perm Sound и междисциплинарная художница Ася Фиддлер. Программа построена вокруг концепции «5 ритмов» — идеи о том, что всё есть энергия, движущаяся волнами и ритмами. В ходе медиации участники не просто увидят и услышат проект Петра Айду Sonatrip 2 в новом прочтении со скрипичной партитурой, но и станут его частью.

Праздник Покров Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября, имеет в народной культуре свои традиции и обряды. Этот день связывался с окончательным наступлением холодов. С Покрова завершались полевые работы, крестьяне кормили скотину пожильным (последним) снопом, утепляли жилые и хозяйственные постройки. Начиналась пора свадеб. Гости «Хохловки» услышат духовные стихи, станут участниками вечёрки, на которой девочки и женщины прикоснутся к традициям женского рукоделия и веселью молодёжных избяных игр, выучат лирическую «проголосную» песню и пермские частушки. Фольклорный ансамбль АЭМ «Хохловка» приготовил фрагмент свадебного обряда из Усть-Качки «подходить к вину», в котором участниками действия будут сами посетители. Закончится эта игра в свадьбу ильинской кадрилью.

В «Триумфе» 13 октября состоится премьера детского музыкального спектакля по мотивам «Спящей красавицы» Шарля Перро. Хотя за основу и взята знаменитая сказка, спектакль отходит от классического сюжета. Он о двух мирах: реальном и волшебном, взрослом и детском. Это история о внутреннем ребёнке в каждом из нас и о вере в чудо. И до конца не известно, проснётся принцесса или нет. Одной из главных составляющих спектакля стала музыка — не мелодии Петра Чайковского к одноимённому балету, а песни Muse и Enya, музыка Камиля Сен-Санса и Анджело Бадаламенти, который написал основную тему к сериалу «Твин Пикс». Исполнит все эти композиции камерный оркестр Agidel-Orchestra, музыканты которого станут ещё и действующими лицами спектакля. В роли принцессы, феи и всех остальных героев выступит известная пермская актриса и певица Екатерина Романова.

Что получится, если играть клавирные концерты Баха не только на клавесине, но и на рояле? А если на органе? А что изменится, если одно и то же произведение исполнять и на клавесине, и на органе, и на рояле? Об этом на концерте с интригующим названием «Эксперимент» расскажут музыканты из Екатеринбурга — лауреат международных конкурсов, органистка Валерия Иванова и инструментальный ансамбль Creative Quartet. Вместе они сыграют произведения разных эпох и стилей на разных инструментах: рояль, клавесин, орган и не только. Красота великой музыки в виртуозном исполнении сделает вечер незабываемым.

В Пермской синематеке — последние дни показа испанской картины «Учитель, обещавший море». Это невероятная по эмоциональному воздействию драма о школьном учителе, ставшем одним из многих педагогов, пострадавших при режиме Франко, затрагивает важную тему сохранения памяти об историческом прошлом. Действие разворачивается в 1935 году. Молодой учитель Антони Бенайжес приезжает в провинцию Бургос, чтобы преподавать в деревенской школе. С помощью новаторского педагогического метода Антони вдохновляет своих учеников и даёт обещание: показать им море, которого они никогда не видели. Но такой свободный и творческий подход не устраивает часть консервативно настроенных родителей. Фильм стал зрительским хитом в Испании и получил пять номинаций на главную национальную кинопремию «Гойя».

В художественной галерее «Пермский период» открылась выставка «Сказка — сердцу ласка»: дивные чудеса и волшебные истории для всей семьи художника-иллюстратора Станислава Ковалёва. Сказка — один из важнейших элементов народного фольклора. Она учит, развивает, помогает обрести нравственные ориентиры. С другой стороны, сказка уже давно вышла за пределы устного жанра: все мы помним сказки на пластинках, диафильмы, мультфильмы и экранизации, а многие, не раз переизданные книги со сказками запомнились нам прекрасными иллюстрациями. Одним из таких «художников-сказочников» является Станислав Ковалёв. Его имя широко известно по всей России — сказки с иллюстрациями Ковалёва были желанным подарком для детей во многих городах страны. На выставке представлены оригиналы его иллюстраций к самым известным сказочным сборникам, а также избранные оформленные издания и настольная игра, созданные художником за долгие годы творческой жизни.

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