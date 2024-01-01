Вечеринка — огонь! ИД «Компаньон» собрал партнёров и друзей на барбекю Поделиться Твитнуть

В конце сентября издательский дом «Компаньон» организовал встречу, приуроченную ко Всемирному дню туризма. Мероприятие состоялось на территории санатория «Демидково».

О том, как можно отдохнуть в Пермском крае и за его пределами, гостям рассказали директор санатория «Демидково» Кирилл Толстой, основатели компании «Доступный Урал» Василий Вавилов и Светлана Новокшонова, а также директор турагентства «Дом солнца» Евгения Друида. Историями личных путешествий поделились и гости вечера.

Поскольку мероприятие проходило в формате барбекю, параллельно с увлекательной беседой о туризме можно было узнать секреты идеального приготовления стейков и сразу же их попробовать. Антон и Илья Гаязовы из компании Pro.Grill поделились своими знаниями о различных видах стейков и тонкостях их приготовления. Чтобы подчеркнуть вкус мяса, компания Wine25 подобрала изысканные напитки для гостей вечера.

В ходе мероприятия гостей ожидали приятные сюрпризы. Официальный партнёр встречи, ГК «Альфа», организовал викторину, победитель которой получил сертификат на 500 тыс. руб. на покупку квартиры в строящемся доме «Кама».

Завершился вечер песнями и танцами. Евгений Головнин исполнил под гитару всем известные душевные композиции. А сладкую точку поставили десерты от «Мамы Любы», которые презентовала Любовь Шумкова.

Выражаем благодарность партнёрам нашего мероприятия: официальному партнёру ГК «Альфа», автопартнёру «Сатурн-Р Авто», санаторию «Демидково», магазину грилей и барбекю Pro.Grill, консалтинговой компании Ukey, студии индивидуального пошива мужской одежды Indever, гастрономической лавке «Скажите сыр».

Фото: Андрей Чунтомов

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