Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Не смешно В Пермском Театре-Театре состоялась первая премьера сезона Поделиться Твитнуть

Сергей Харин

Предваряя разговор о «Мизантропе» (18+) в постановке Елизаветы Бондарь, необходимо сказать о Театре-Театре вообще. Помнится, в августе 2016 года накануне открытия театрального сезона тогдашний министр культуры Пермского края Игорь Гладнев уволил худрука Театра-Театра Бориса Мильграма, что называется, «на ровном месте»: воспользовался правом учредителя менять руководителя учреждения без объяснения причин. Театральный коллектив, зрительская общественность и многие столичные театральные деятели тогда решительно встали на защиту Мильграма и победили: руководство региона решение Гладнева отменило.

…С тех пор реальность много раз подтвердила, насколько правильно поступили защитники худрука: Театр-Театр работает на двух сценах настолько смело и разнообразно, выпуская много интригующих премьер ежегодно, что даже если какой-то спектакль и нельзя назвать безусловной удачей, он всё равно вызывает непреодолимое любопытство, так что истинный театрал здесь не пропустит ни одного названия.

Этот отвлечённый разговор чрезвычайно уместен в применении к «Мизантропу». Постановщик Елизавета Бондарь и либреттист Александр Плотников изрядно переписали Мольера, добавив реалий не то чтобы актуальных, но резонирующих с житейским опытом россиян. Первое действие происходит в 1960-е годы в Советском Союзе, второе — в 1990-е с их малиновыми пиджаками и бандитскими разборками, а третье — в будущем, в котором — вот сюрприз! — снова возобладала коммунистическая идеология. Всё это броско оформлено Анваром Гумаровым со свойственными его сценографии объёмными символическими деталями вроде гигантского портрета Ленина на театральном заднике или сияющей иллюминацией вывески казино.

Временами очень красиво. За Анну Огорельцеву и Люсю Прохоренко, выезжающих в третьем действии на сцену на светящихся гироскутерах, отдельное спасибо постановщикам.

Новый текст, сохраняя сюжет и некоторые стилистические особенности первоисточника, напитан едкой сатирой по отношению к правящей партии и дорогому генсеку, к ханжеским кодексам строителей коммунизма, к «понятиям» «братков» и тому подобному плюсквамперфекту. Даже когда действие переносится в будущее, пафос остаётся прежним. Здесь, возможно, не обошлось без «фиги в кармане»: создаётся впечатление, что постановочная команда надеялась на особую проницательность вдумчивого зрителя, который увидит иносказание и отнесёт этот пафос к вечным недостаткам рода людского и конкретно российского люда, которые (недостатки) проявляются сегодня едва ли не ярче, чем в годы застоя. Однако если и было такое намерение, то оно очень хорошо упрятано.

Артисты на сцене сплошь звёздные. Главная лирическая пара — Альцест и Селимена — предстают в исполнении «дрим капл» времён «Винила» (16+) — Марата Мударисова и Анны Огорельцевой. Здесь же модные новички труппы — Степан Сопко в роли резонёра Филинта и Люся Прохоренко в роли Элианты, красотки на все времена. Владимир Котляревский в роли Оронта и Анастасия Демьянец в роли Арсинои являют комедийные таланты.

Действие наполнено режиссёрскими придумками, иногда довольно остроумными, но зал не смеётся. Пару раз — вежливые смешки... Думается, виной тому — и текст, в литературном отношении отстающий от классических переводов Мольера, и сложная для восприятия музыкальная структура.

«Мизантроп» — ещё одна «опера для драматических актёров» в репертуаре Театра-Театра. Всё действие — сплошное пение, точнее, смесь речитатива с мелодекламацией, поскольку музыка Николая Попова мелодически небогата и носит отчасти служебный характер. Самые яркие мелодические моменты — пародийное использование аргентинского танго El Choclo и титульной песни из «Неуловимых мстителей». При этом аранжировки довольно сложные, а музыкантам оркестра под руководством Кирилла Бузмакова хочется аплодировать.

Никита Чунтомов

И ещё… При всём уважении к творческой изобретательности постановочной команды спектакль очень трудно полюбить. В этой сложносочинённой, фантасмагорической, иронической конструкции нет места для чувств. Лирическая история Альцеста и Селимены непонятна, их мотивы неясны, между ними нет «химии».

Спектакль идёт непрерывно, между действиями нет антрактов, и роль перебивок играют цитаты из обсуждений мольеровского «Мизантропа». Звучащая в этих дискуссиях мысль о том, что удачных постановок этой «несмешной комедии» в России практически не было, воспринимается как дисклеймер: если «Мизантропа» за всю историю отечественного театра никто не смог поставить смешно и успешно, то чего ж вы от нас хотите?

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