Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Принципы гуманитарного действия В Перми в один день прошли презентации двух книг, говорящих о «культурном коде» города Поделиться Твитнуть

Первые экземпляры

В том, что монография Павла Корчагина «Дом Грибушина в истории города Перми и академической науки» (12+) и сборник текстов Владимира Абашева «Пермская нота» (12+) были представлены читающей публике с разницей в несколько часов, хочется видеть не просто совпадение, но некую закономерность: слишком много в этих сюжетах общего.

Оба автора — популярные публичные интеллектуалы, которые на общественных событиях и страницах СМИ появляются едва ли не чаще, чем на научных конференциях; обе книги исследуют пермскую идентичность через объекты материальной и нематериальной культуры; обе книги так или иначе связаны с представлением о том, что Пермь — прототип Юрятина из романа Пастернака «Доктор Живаго»; даже топографическая, пространственная близость двух презентаций налицо: «Дом с фигурами» (Дом Грибушина) и «Юрятинская читальня» (библиотека им. Пушкина, где состоялась презентация книги Абашева) — две ключевые точки в Юрятине, связанные с героями пастернаковского opus magnum. И — вишенка на торте — в первых же строчках «Дома Грибушина» появляется упоминание профессора Абашева.

Тем не менее есть существенные различия и в книгах, и в том, как проходили их презентации.

Владимир Абашев

Фото: Александр Майоров

Павел Корчагин — старший научный сотрудник отдела истории, археологии и этнографии Института гуманитарных исследований УрО РАН, кандидат исторических наук — написал книгу буквально о собственном рабочем месте: Пермский федеральный исследовательский центр (ПФИЦ), в состав которого входит Институт гуманитарных исследований, как раз в Доме Грибушина и находится. Владимир Абашев — заведующий кафедрой журналистики филологического факультета ПГНИУ, профессор, доктор филологических наук — свою книгу вообще не писал: сборник, состоящий из его газетных и журнальных эссе, очерков и рецензий, издали его ученики в качестве подарка на 70-летие профессора.

«Дом Грибушина» — очень точный, очень дотошный текст, посвящённый всем аспектам истории одного из культовых зданий Перми, ставшего прототипом «Дома с фигурами», напротив которого жила Лара Антипина в Юрятине.

Судя по вопросам на презентации, из всего разнообразия тем, связанных с красивейшим из пермских зданий, публику в основном волнует архитектурный аспект. Павел Корчагин в своей книге, разумеется, об этом говорит и даже анализирует стиль строения, характерный и для творчества архитектора Александра Турчевича, и для пермской архитектуры начала ХХ века вообще: опираясь на работы исследователей архитектуры модерна и проводя сравнения с известными московскими зданиями соответствующей эпохи, Корчагин говорит об эклектичности стиля Турчевича, который «переплёл» в своей работе барокко и модерн, добавив элементы классицизма. Однако это очень обаятельная эклектика, полная странной гармонии, недаром автор «Дома Грибушина» цитирует исследователя архитектуры Валерию Звагельскую: «По богатству палитры декоративных средств модерна, по высокой художественной ценности даже второстепенных деталей, будь то рисунок кованых кронштейнов или форма столбов ограды, особняк Грибушина не имеет себе равных среди круга городских особняков Урала».

Автор проекта «Дома с фигурами» Александр Бонавентурович Турчевич удостоен в книге Корчагина отдельной главы.

Подобный подход, в котором объективность сочетается с глубокой любовью к предмету исследования, виден и в других главах книги. Корчагин подробно рассказывает обо всех владельцах дома — не только о Грибушиных. Оказывается, дом на Покровской, 13 неоднократно переходил из рук в руки и перестраивался, и все этапы всех его инкарнаций исследованы историком досконально. Но не только! Корчагин пишет и о других дворянах и купцах, известных в Перми рубежа XIX—XX веков. Узнавая биографии и характеры многочисленных Строгановых, Хотовых, Шавкуновых, Поклевских-Козелл, разглядывая их портреты, читатель получит полнейшее представление о пермяках «эпохи модерна», об укладе тогдашней жизни. Грибушины в этом ряду видных пермяков занимают, разумеется, главное место и подробно описаны, кажется, все, но особенно досконально — «чайный король» Сергей Михайлович Грибушин.

Павел Корчагин

Игорь Карнаухов

Множество любопытных фактов обнаруживается не только в «классической», но и в новой истории «Дома с фигурами»: исследователь пишет и о том периоде, когда в здании располагалась детская больница, и о нынешнем, когда здесь находится штаб-квартира пермской академической науки. Попутно Корчагин вспоминает, в каких фильмах появлялся Дом Грибушина, а также не забывает напомнить — и опровергнуть — популярные городские легенды вроде той, что раньше якобы все маскароны на фасаде были разными и портретными. Это, увы, всего лишь легенда.

Книга, как и все издания плотно сотрудничающего с ПФИЦ издательства «Маматов», очень красочная. Даже, может быть, чересчур… Впрочем, эти пестрота и нарядность, несомненно, будут прощены читателями, которые не могут не испытать благодарность за иллюстративное богатство «Дома Грибушина». Здесь множество качественных фотографий, благодаря которым можно рассмотреть особняк в мельчайших деталях, а также исторические фото, схемы, официальные документы… Редко когда приходится иметь дело с такой наглядностью материала!

На презентации в историческом парке «Россия — моя история» Павел Корчагин рассказывал о своей книге: пересказал содержание, акцентировал важное, ответил на вопросы. Его коллега Владимир Абашев на презентации в Доме Смышляева поступил прямо противоположно: он говорил о том, чего в сборнике «Пермская нота» нету. Поскольку книга издавалась без его участия и даже без его ведома, то в благодарность ученикам, собравшим эти тексты, и донаторам, которые профинансировали издание, он рассказал ещё несколько культурологических сюжетов, связанных с Пермью и пермяками.

Немудрено, что далеко не все абашевские тексты, важные для «пермского кода» и «пермской культурной идентичности», вошли в этот сборник: профессор пишет много, круг его интересов огромен. Думается, исследователи и мыслители будущего неоднократно вспомнят и подтвердят, что именно он был первооткрывателем и важнейшим исследователем «пермского периода» Бориса Пастернака. Так ведь всегда бывает: то, что нам сейчас кажется само собой разумеющимся — что Пермь была прототипом Юрятина, а полгода в Прикамье — важнейшим этапом жизни Пастернака, — когда-то было сформулировано впервые, и сформулировал эти мысли именно Абашев; и не только сформулировал, но и подтвердил деятельно: благодаря ему и музей во Всеволодо-Вильве открыт, и фестиваль «TerraCotta на Вильве» проходит, и памятник Пастернаку напротив «Юрятинской читальни» установлен… А ещё Абашев был инициатором издания трёхтомника Алексея Решетова и создания прекрасной мемориальной доски на доме, где жил поэт, а также установки памятника киномеханику Владимиру Самойловичу; он был автором и многих других культурных инициатив.

Формулировка, важная для интеллигенции, особенно для интеллигенции «смутных времён», и вынесенная в заголовок этого газетного материала, была обозначена именно Абашевым на презентации его книги. Гуманитарное действие — это и книги, и памятники, и фестивали, и публичные лекции, которые Абашеву так удаются.

В «Пермской ноте» собраны рассуждения о пермских культурных, прежде всего литературных феноменах, но в гораздо большей степени — о смыслах. Многие заглавия из материалов сборника звучат как прокламации, как основания для больших обобщений: «Неосязаемое тело города», «Матрица Перми», «С чего начинается Пермь?» и особенно «Пермь как центр мира». «Абашевская Пермь» — думается, вполне уместно такое определение города, полного тайных смыслов и действительно являющегося центром некоей культурологической Вселенной.

В особом разделе книги объединены путевые заметки, написанные Абашевым во время поездок в Европу, но и они — не традиционный тревелог, а искусствоведческие и культурологические размышления.

«Пермская нота» — это больше 300 страниц интересных мыслей, упакованных в интересные слова. Абашев, несомненно, мастер формулировок, он пишет образно и метафорично. Читая эту книгу, понимаешь, что филолог-литературовед, никогда не работавший в СМИ, в должности завкафедрой журналистики — очень даже на своём месте.

Книга вышла в екатеринбургском издательстве «Кабинетный учёный», и это дало повод виновнику торжества поиронизировать: «Конечно, надо иногда в кабинете поработать. Но потом надо выйти на улицу».

Сочетание гуманитарного знания и активного воздействия на среду, характерное для героев обеих презентаций, — удивительное качество, очень редкое и ценное.

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