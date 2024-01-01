Полина Путякова журналист Перестраховались Рынок страхования растёт высокими темпами Поделиться Твитнуть

Совокупный объём страховых премий в Пермском крае, по данным Банка России, в первом полугодии 2024 года вырос более чем на 34% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 9 млрд руб.

Положительная динамика премий отмечена как по розничным видам страхования, так и в корпоративных сегментах. Основной вклад в прирост премий обеспечили сборы по страхованию жизни (+56%) и каско (+31%).

Кроме того, продолжилось активное развитие сегмента страхования грузов, премии по которому выросли на 45%. Как отмечают во Всероссийском союзе страховщиков, это произошло в том числе за счёт удлинения маршрутов перевозок, роста объёма и стоимости перевозимых грузов. В то же время динамика в этом сегменте практически не повлияла на объёмы рынка, так как в Пермском крае его доля очень невелика.

Однако по ряду сегментов рынка страхования отмечена негативная динамика. В частности, на 3% сократились сборы по традиционным видам личного страхования заёмщиков.

Рост восстановления

По словам экспертов, 2024-й стал годом дальнейшего восстановления рынка страхования после провала 2022 года. Первый заместитель генерального директора страховой компании «Абсолют Страхование» Виктор Кривошеев оценивает ситуацию оптимистично.

«В 2024 году российский страховой рынок окончательно приспособился к функционированию в условиях международных санкций, обладает достаточной ёмкостью и капиталом для надёжного обеспечения нужд национальной экономики, высоколиквиден и достаточно динамично растёт. В целом, по результатам недавнего опроса «Эксперт РА», 85% страховых компаний России позитивно оценивают состояние рынка», — говорит эксперт.

По словам Евгении Васильевой, директора центра стратегического анализа компании «Ингосстрах», в 2024 году сформировалось сразу несколько позитивных тенденций. Одна из них — окончание структурной трансформации авторынка и, как следствие, рост продаж новых автомобилей. В результате каско стало одним из драйверов роста рынка.

Кроме него, рост страхового рынка обеспечивают страхование жизни и ДМС, отмечает руководитель дирекции развития страхования и экономического анализа СК «МАКС» Александр Бакаев.

«Рыночные реалии продолжают поддерживать тренд на сохранение капитала, в связи с чем клиенты ставят в приоритет более консервативные продукты с гарантированным возвратом вложений, в том числе программы страхования жизни с единовременным или регулярными взносами», — говорит эксперт.

В свою очередь рынок ДМС растёт за счёт медицинской инфляции и увеличения работодателями социальных программ для сотрудников в целях удержания и привлечения профессиональных кадров на фоне дефицита.

Вместе с тем Александр Бакаев добавляет, что среди ключевых факторов развития рынка страхования в 2024 году — продолжение беспрецедентного санкционного давления и жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ. При этом высокий уровень ключевой ставки имеет значительное влияние на страховую отрасль, оказывая при этом двоякое воздействие.

«С одной стороны, это означает существенное сдерживание страхования, связанного с кредитованием. С другой — повышение инвестиционного дохода и, как следствие, рентабельности бизнеса», — говорит Александр Бакаев.

В то же время сохранение Банком России высокой ключевой ставки способствует и будет способствовать в среднесрочной перспективе росту популярности продуктов страхования жизни, продолжает Евгения Васильева.

К однозначно негативным тенденциям на страховом рынке следует отнести окончание значительной части программ льготной ипотеки с господдержкой.

«Сворачивание значимой части льготных программ на фоне увеличения рыночных ставок (20%+) и ужесточения макропруденциальных лимитов приведёт к сокращению ипотечных выдач на 35—40% к прошлому году. Текущие тенденции указывают на дальнейшее сокращение объёмов ипотечного рынка в 2025 году при условии отсутствия запуска новых льготных программ. Это оказывает негативное влияние на сборы ипотечного страхования, а также на рынок страхования жилья физических лиц», — говорит Евгения Васильева.

Кроме того, большим риском остаётся инфляция, считает Александр Макаров, руководитель проектного офиса страховой вертикали Банки.ру: «Несмотря на меры ЦБ, она имеет место, что отрицательно сказывается на экономическом положении большей части населения, а значит, и на его спросе на страховые услуги, которые, прямо скажем, не являются первоочередными в списке потребностей».

Во Всероссийском союзе страховщиков отмечают также трансформацию структуры каналов продаж страховых продуктов. В первые шесть месяцев года рост посреднических продаж по договорам страхования, заключённым путём обмена информацией в электронной форме, составил более 81%. При этом отмечено снижение доли прямых онлайн-продаж страховщиков, которое составило 24%. Доля премий, полученных в целом через страховых посредников, в первом полугодии выросла до 75% при аналогичном показателе прошлого года в 71%.

Жизненный фактор

Одним из драйверов роста рынка страхования в 2024 году являются накопительное страхование жизни и инвестиционное страхование жизни. По мнению Евгении Васильевой, причина в том, что в период высокой ключевой ставки эти продукты позволяют фиксировать высокую доходность, как правило, на больший срок, чем банковские депозиты.

Как отмечает Владимир Черников, генеральный директор СК «Ингосстрах-Жизнь», безусловным лидером в части занимаемой доли рынка остаются программы накопительного страхования жизни (53,3%). Объём доли рынка инвестиционного страхования жизни составил 26,6%. Таким образом, совокупно на программы накопительных видов страхования жизни приходится порядка 80% объёма рынка.

По словам эксперта, продукты страхования жизни становятся универсальным финансовым инструментом, позволяющим сохранить и приумножить капитал, а также защитить жизнь и здоровье свои и близких.

«Во многом такой результат связан с тем, что всё большая доля населения демонстрирует сберегательное поведение и ответственно подходит к финансовому планированию, что в полной мере отражается на рынке страхования жизни. Более того, не стоит забывать и о том перечне дополнительных защит и преимуществ, которые выделяют страхование жизни среди прочих финансовых инструментов — защита жизни и здоровья, адресная передача капитала, юридическая неприкосновенность, возможность получения налогового вычета по договорам от пяти лет», — считает Владимир Черников.

В то же время как инвестиционный инструмент страхование жизни имеет и недостатки, отмечает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам». Это низкая ликвидность вложений и высокие комиссии и сборы. Доступ к средствам ограничен до окончания срока полиса, что может быть неудобно при необходимости срочного использования денег. Кроме того, для получения значительного дохода требуется длительный срок действия полиса — минимум 10—15 лет. Инвестиционные компоненты таких полисов также подвержены рыночным рискам, что может привести к колебаниям в конечной доходности. Например, в период экономической нестабильности 2022 года доходность многих инвестиционных страховых продуктов существенно снизилась, отмечает эксперт.

Медицина в столицах

Интересно, что в масштабах страны добровольное медицинское страхование в 2024 году стало одним из основных драйверов роста: прирост собранных премий в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 38%. При этом в Пермском крае прирост гораздо скромнее — всего 1,5%. Однако это объясняется спецификой экономики страны и высокой концентрацией собственности в столичных регионах.

Дело в том, что различные секции рынка ДМС растут неравномерно, отмечает Виктор Кривошеев. Если сборы в страховании выезжаю­щих за рубеж выросли в первом полугодии 2024 года на 30%, то объём сборов по ДМС для розничных клиентов вырос на 15%, а для корпоративных клиентов — только на 5%. Однако во втором квартале текущего года рост сборов по ДМС для работников резко ускорился, прирост составил более 30% год к году.

Эта динамика обусловлена в основном двумя факторами: сочетанием инфляционных процессов и кадровой политики работодателей, рассказывает Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования «Ингосстраха».

С одной стороны, по данным Росстата, медицинская инфляция в июне составила 9,5%.

«Цены на платные медицинские услуги в 2024 году растут преимущественно быстрее инфляции. Давление на цены, помимо возросшего спроса, оказывают курсовые эффекты, рост затрат на логистику, дефицит кадров в отрасли. До конца 2024 года влияние этих факторов сохранится», — комментирует ситуацию Центробанк в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ».

С другой стороны, из-за усиления конкуренции за квалифицированных специалистов некоторые компании впервые обращают внимание на ДМС сотрудников для стимулирования, повышения лояльности и удержания персонала. И именно этот фактор проявился в объёмах ДМС в основном в столичных регионах, потому что именно там зарегистрированы крупнейшие работодатели.

Генеральный директор пермской страховой фирмы «Адонис» Денис Фалетов также отмечает рост интереса к ДМС: «Если раньше ДМС в основном предлагался в составе соцпакета сотрудникам крупных предприятий, то сегодня мы получаем запросы от представителей малого и среднего бизнеса. Работодатели понимают, что в нынешних условиях кадрового голода не обойтись без нематериальной мотивации и повышения лояльности работников. ДМС с широким перечнем услуг — отличный вариант проявления заботливого и ответственного отношения к сотрудникам».

С каждым годом всё популярнее полисы «Антиклещ». В 2024 году клиенты СФ «Адонис» подтвердили общероссийскую статистику: больше половины клещей оказались заражены боррелиозом. Стоимость исследования клеща и лечения многократно превышает стоимость полиса.

Страховка на колёсах

Эксперты отмечают, что темпы роста рынка страхования каско выше тех темпов, которые страховщики и аналитики прогнозировали в начале этого года.

Ключевым положительным фактором сегмента каско стал рост продаж новых автомобилей. Евгения Васильева приводит данные, согласно которым за восемь месяцев 2024 года было продано чуть более 1 млн автомобилей, а за целый год ожидается около 1,5 млн, что практически соответствует уровню 2021 года. В структуре продаж новых автомобилей более 90% приходится на китайские и отечественные бренды.

Рост продаж новых автомобилей оказал положительное влияние на сборы автострахования. Основной вклад в прирост покупок сделали физические лица, и девять из десяти новых автомобилей физлица покупали в кредит, то есть были вынуждены их страховать по требованию банков, отмечает Виктор Кривошеев.

С увеличением продаж росли и цены на новые и подержанные автомобили, а тарифы каско пропорционально связаны со стоимостью транспортного средства, и общий объём сборов, соответственно, вырос, говорит Владимир Храб­рых, заместитель генерального директора по розничному бизнесу «Ингосстраха».

Наконец, развитию рынка способствовало появление новых продуктов и услуг на рынке подержанных автомобилей. Здесь страховые компании предлагают новые виды полисов и страхового покрытия, позволяющие клиентам приобретать страховку по приемлемым ценам, обеспечивая защиту своих финансовых рисков.

«Это различные виды полисов с франшизой, полисы, покрывающие риски не только ущерба, но и поломки транспортного средства, полисы, расширяющие покрытие вместе с ОСАГО, например, в случае отсутствия страховки у виновника ДТП. Новые продукты пользуются спросом и способствуют расширению самого рынка автострахования», — констатирует Владимир Храбрых.

При этом пермский страховщик СФ «Адонис» фиксирует увеличение количества клиентов, желающих застраховать свои дома и дачи.

«Самое пугающее событие для всех, безусловно, пожар. Боязнь в одночасье остаться без крыши над головой, растущие цены на стройматериалы и строительные работы подталкивают людей к цивилизованному решению вопроса защиты своего имущества — страхованию», — отмечает Денис Фалетов.

Замедление в прогнозе

Говоря о перспективах развития рынка страхования, Александр Бакаев прогнозирует сохранение умеренно-положительной динамики сборов до конца 2024 года при условии стабильности ситуации. Локомотивами продолжат оставаться страхование жизни, ДМС и каско. По мнению эксперта, можно ожидать прироста страхового рынка на уровне до +10%.

Негативное влияние на динамику может оказать налоговая реформа.

«Увеличение налоговой нагрузки по налогу на прибыль окажет давление на рентабельность бизнеса. А отмена налоговых льгот для страхователей может оказать негативное влияние на развитие страхования жизни, при этом сохранение жёсткой монетарной политики может усилить этот эффект, в этом случае следует ожидать перетекания средств в депозиты», — полагает Александр Бакаев.

«Среднегодовой рост страхового рынка за последние 10 лет составляет 10%. В 2023 году по сравнению с 2022 годом рост был достаточно бурный — рынок восстанавливался. Эта тенденция сохранилась в какой-то степени и в 2024 году. Однако нам не кажется, что такой же рост будет и в 2025 году, — оцениваем его на уровне 10—15%», — продолжает Александр Макаров.

От следующего года эксперты ожидают замедления темпов роста сборов по сравнению с 2024-м. В частности, Евгения Васильева говорит о замедлении темпов роста продаж новых автомобилей, чему будут способствовать повышение утилизационного сбора и высокие ставки по кредитным продуктам. Сохранение жёстких денежно-кредитных условий Банком России будет препятствовать росту кредитной активности, в том числе ипотечного сегмента, что приведёт к сокращению темпов роста рынка. В то же время продолжится рост в сегменте добровольного медицинского страхования, которое получает всё большую популярность благодаря включению работодателями в социальные пакеты работников как дополнительное конкурентное преимущество на рынке труда.

По мнению Банки.ру, одним из драйверов рынка в следующем году будет долевое страхование жизни.

«Нужно упомянуть обозначенные недавно ЦБ инициативы — для страхования жизни будет введён такой же механизм страхования, как и для вкладов. Это значит, что, если страховая компания обанкротится, средства клиента не пропадут — государство делает всё, чтобы экономика получила эти самые «длинные деньги», — рассуждает Александр Макаров.

Ещё одним драйвером, по его мнению, станет утилизационный сбор и штрафы за ОСАГО по камерам. Первый приведёт к еще большему удорожанию машин, а вслед за тем пойдут вверх и цены на каско и, с запозданием, на ОСАГО. Кроме того, введение штрафов по камерам заставит многих водителей, ранее не покупавших ОСАГО, его всё-таки купить.

Наиболее пессимистичный прогноз даёт Виктор Кривошеев.

«Представляется, что в 2025 году на фоне высоких ставок кредита, сворачивания стимулирующих экономику мер правительства и ЦБ российский страховой рынок значительно сбавит темпы роста. В страховании корпоративных клиентов это будет не столь заметно, предприятия будут продолжать страховать свои основные активы, грузоперевозки, ответственность и сотрудников. А вот страхование физических лиц может показать отрицательные цифры», — рассуждает эксперт.

Он констатирует, что рынок страхования «не жизни» вряд ли вырастет в следующем году больше чем на 5—7%.

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