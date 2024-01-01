Алёна Бронникова Разбалансированный лес Как лесной бизнес Прикамья ищет пути преодоления кризиса и потенциал для роста Поделиться Твитнуть

Лесопромышленному комплексу Пермского края пришлось столкнуться в 2024 году с новыми вызовами, в частности с перестраиванием логистических цепочек, высокими ставками кредитования, цифровизацией. Представители отрасли по-разному оценивают сложившуюся ситуацию. Если крупным игрокам удаётся сохранить стабильность, то малому и среднему бизнесу приходится выживать и искать пути развития.

Оценка ситуации

По данным Пермьстата, в целом объёмы производства за восемь месяцев текущего года в регионе показали положительную динамику. В деревообрабатывающем производстве индекс к аналогичному периоду 2023 года составил 112,5%, в производстве бумаги — 100,9%.

«Состояние отрасли стабильное, ключевые игроки рынка сохранили объёмы производства и номенклатуру продукции. Конечно, вследствие санкционных ограничений изменилась география поставок. Ряд предприятий реализовали инвестиционные проекты», — делится наблюдениями генеральный директор пермского деревообрабатывающего завода «Красный Октябрь» Александр Суслопаров.

В то же время в сегменте малого и среднего бизнеса эксперты оценивают ситуацию как достаточно сложную. Исполнительный директор ассоциации «Лесопромышленники Прикамья» Игорь Старцев отмечает, что, в силу внешней политики, усложнились многие торговые отношения, рынок сбыта стал непрогнозируемым, что привело к состоянию неопределённости.

«Я думаю, что за прожитый год добавилось тревожности и непредсказуемости. Нарушены многие торговые отношения и логистические цепочки. Если был какой-то лёгкий момент параллельного импорта, выстраивания каких-то обходных путей, то в последние три-четыре месяца все действия, связанные с банковскими операциями, усложнились, ужесточились санкции, — отсюда разбалансированность рынка сбыта. У производителей нет понимания, как и куда «разгоняться», потому что, увеличив объёмы, можно оказаться с нереализованной продукцией», — комментирует он.

Факторы дестабилизации

Среди основных факторов, негативно отразившихся на состоянии бизнеса, ожидаемо оказались кадровый дефицит и снижение профессионализма работников. По словам Игоря Старцева, из-за этого многие производства или участки производств были вынуждены остановиться. Экономическое положение предприятий также дестабилизирует постоянный рост себестоимости выпускаемой продукции, куда входят зарплаты, стоимость ГСМ, запчастей и комплектующих.

Ещё одним фактором стала зарегулированность деятельности по вопросам контроля, учётности и штрафных санкций со стороны госорганов, в том числе вопросы по системе ЛесЕГАИС. По словам экспертов, за рядовые ошибки, виной которых может стать непредумышленный человеческий фактор, предусматривается жёсткая административная ответственность. При этом небольшим компаниям не хватает юридической защищённости, из-за чего периодически они не могут компетентно и своевременно отстаивать свои права.

К вопросу о зарегулированности Игорь Старцев приводит в пример проблему с заражением лесов уссурийским полиграфом. Он отмечает, что правительство выдвигало ряд законодательных инициатив на уровень федеральных органов для упрощения процедуры документооборота, чтобы своевременно убирать очаги заражений и сохранять стоящие рядом древостои. Однако пока соответствующие изменения не были приняты. Так, в Беларуси, по словам эксперта, вопросу решения проблемы с жуком-короедом нормативно отводится не более двух месяцев с момента обнаружения очага, а в Прикамье этот процесс пока затянут на более длительное время.

«Приведу в пример не только это заболевание, есть понятие «санитарные рубки». В Пермском крае, думаю, как и на всей территории РФ, с момента обнаружения очага до момента получения разрешительных документов на вырубку у наших предприятий уходит больше года. За год качество обнаруженной древесины, которую ещё можно использовать хоть на какую-то пользу экономике, снижается практически в разы. Условно, когда я увидел больное дерево, из него ещё можно было что-то выпилить, а через год, набегавшись с документами, потратив деньги и время, ты уже получаешь в большинстве своём никчёмный материал», — рассказывает эксперт.

Генеральный директор ООО «СиваЛесПром», осуществляющего деятельность по заготовке и поставке древесины на лесоперерабатывающие предприятия, Алексей Каменев считает, что ситуацию в лесопромышленном комплексе никогда нельзя было назвать простой.

«Сегодня положение усугубляется внешними факторами, создающими трудности для всей страны. При этом высокая ставка рефинансирования Центробанка и дефицит ресурсов у коммерческих банков формируют высокие ставки кредитования. «Дорогие» деньги провоцируют инфляционные процессы. Растущий дефицит квалифицированной мужской рабочей силы влияет на снижение производительности труда. Парадокс заключается в том, что на рынке на текущий момент существует неудовлетворённый спрос крупных предприятий на лесное сырьё, а малый и средний бизнес в силу названных выше факторов сокращает либо полностью останавливает заготовку древесины. Результат — растущий дефицит хвойного и, чего раньше не было, лиственного сырья», — высказывает свою точку зрения эксперт.

Ещё одна проблема — отсутствие сети качественных лесных дорог. Дожди делают лесные дороги непроезжими, разрываются и останавливаются лесосырьевые потоки, запасы древесины на крупных лесоперерабатывающих предприятиях приближаются к критическим отметкам.

При этом, по мнению Алексея Каменева, текущая ситуация не мотивирует представителей малого и среднего бизнеса к созданию сети лесных дорог, затраты на строительство которых иногда доходят до 70% в себестоимости одного кубометра древесины.

«Например, предприятие построило лесную дорогу и вывозит по ней заготовленную в текущем году древесину. Однако есть такое понятие, как «сроки примыкания», то есть вырубленная делянка должна быть осеменена соседними участками в течение двух—четырёх лет. Значит, в течение указанного срока примыкающие делянки рубить нельзя, а вернуться к заготовке и компенсировать понесённые на дорогу затраты можно будет только через четыре года. И это проблема всей отрасли, а не отдельно взятого предприятия», — отмечает эксперт.

Цифровизация

В следующем году в силу вступает ряд новых норм, включая введение в полную меру системы учёта состояния лесного фонда ФГИС ЛК, пришедшей на замену ЛесЕГАИС, ведение государственного лесного реестра полностью в цифровом формате, введение обязательной фотофиксации мероприятий по сохранению лесов. С 1 марта 2025 года вступят в силу требования об оснащении ГЛОНАСС всей лесовозной и лесохозяйственной техники, а также норма об обязательной аттестации лиц по отводу и таксации лесосек, что также добавляет определённые трудности и заставляет лесопользователей нести дополнительные расходы.

По словам экспертов, цифровизация является неизбежным процессом и в сфере ЛПК она активно внедряется. Однако пока не все системы отрасли перестроены для этого. Среди ключевых причин проблем с реализацией отмечается дополнительная финансовая и кадровая нагрузка.

«Всё это стоит сегодня немалых денег, ещё это надо отслеживать, обслуживать, синхронизировать. Это должен кто-то выполнять, но рабочих рук больше не стало, квалификация выше не стала, так что и ошибки неизбежны. Кроме того, нет предупредительных мер, никто не занимается, так скажем, профилактикой или обучением», — отмечает Игорь Старцев.

Пространство для роста

Несмотря на ряд вызовов, с которыми ЛПК сегодня сталкивается ежедневно, отрасли приходится проявлять гибкость и быстро перестраиваться для их решения. Как отмечает Игорь Старцев, многие представители бизнеса продолжают разрабатывать новые проекты, занимаются строительством новых мощностей, привлекают внутренние инвестиции. Он охарактеризовал их как «умеренных оптимистов», которые вопреки трудностям работают над повышением качества продукции, производительностью и конкурентоспособностью.

Часть вопросов ещё требует проработки на государственном уровне, ещё часть, по словам экспертов, можно решить в рамках совместной работы с крупными игроками на рынке. Такое взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными промышленниками является перспективой развития всего ЛПК Пермского края.

Согласно совместному исследованию группы компаний Б1 и Ассоциации специалистов бумажной отрасли, по итогам прошлого года большинству крупных российских лесопромышленников удалось успешно справиться со многими вызовами. К примеру, 62% участников опроса смогли обеспечить непрерывность бизнеса, вопреки отказам поставщиков, а 57% компаний удалось переориентироваться на новые рынки сбыта. Пермские компании также адаптируются к новым условиям экспорта.

«Логистика на восток по-прежнему узкое место. В последние месяцы добавились ещё и трудности с «логистикой денег» — проведением расчётов за экспортные поставки. Уже подошли к взаимозачётам в этой сфере. Так или иначе, решения находятся», — отмечает Александр Суслопаров.

Колоссальным потенциалом роста Прикамья, по его мнению, является производство продукции переработки древесины, поскольку в необработанном виде вывозить сырьё из региона невыгодно. При этом важное значение могут сыграть внешнеполитические факторы. Он напомнил, что после окончания войны в Ираке эта страна стала покупателем лесопродукции, в том числе пермской, на несколько десятков лет, повлияв на развитие отрасли.

Алексей Каменев уверен, что кризис освобождает пространство для роста и развития. Выиграют крупные предприятия, которые сделают ставку на сотрудничество с представителями малого и среднего бизнеса. Такая позиция даст синергетический эффект и будет выгодна обеим сторонам. «Стратегия действий понятна: минимизация затрат, увеличение доходности, повышение производительности труда. Ничего нового — эти прописные истины неизменны с советских времён», — отметил он.

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