Оперная премьера, Вивальди при свечах и органный фестиваль Афиша на неделю 7-13 октября Поделиться Твитнуть

Проект «Немое кино в «Триумфе» позволяет зрителям раз в месяц прикоснуться к ушедшей эпохе известного пермского кинотеатра, погрузиться в его особенную атмосферу, познакомиться с золотыми хитами немого кинематографа и поделиться своими впечатлениями о старом кино. В преддверии премьеры «Пиковой дамы» в Пермском театре оперы и балета в рамках проекта состоится показ одноимённого фильма 1916 года режиссёра Якова Протазанова. Пианист Александр Колесников выступит в роли самого настоящего тапёра и сопроводит картину стилистически и эмоционально соответствующей импровизационной музыкой.

Традиционно уже более 20 лет органный фестиваль проводился в начале ноября и проходил десять дней. В 2024 году для фестивальных событий выбрано более свободное расписание. Это позволит слушателям продуктивно спланировать личное время, чтобы получить как можно больше впечатлений от прослушивания любимой музыки. На открытии фестиваля прозвучат произведения Камиля Сен-Санса и Густава Холста в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан. В остальных концертах примут участие органисты из Казахстана, Испании, Беларуси, Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Екатеринбурга и Перми. Вместе с ними выступят валторнист Аркадий Шилклопер, саксофонистка Серафима Верхолат, артист Пермского Театра-Театра Альберт Макаров, художник песочной анимации Елена Полторацкая и другие артисты. Программа фестиваля и билеты — на сайте Пермской краевой филармонии.

В Театре-Театре стартует премьерная серия показов музыкального роуд-муви «Чёртова доставка». Обычный курьер Максим как будто попадает в волшебную сказку: «Пойди туда, не знаю куда; доставь то, не знаю что». Только вместо волшебного леса — современный город, населённый обычными на первый взгляд людьми, которые становятся всё более странными и опасными по мере приближения героя к пункту назначения. Все, от охранника до бездомного, от пожилой консьержки до модного блогера, готовы на всё, чтобы завладеть тем, что везёт Максим... Но герой непреклонен в своём желании доставить злополучный заказ по нужному адресу. Что ждёт его в конце пути? Возможно, встреча с судьбой...

С 10 по 13 октября в рамках федерального проекта «Большие гастроли» в Пермь приедет Рязанский театр кукол, чтобы сыграть спектакли для детей и взрослых по классике мировой литературы. В гастрольной афише: «Каштанка» (6+), «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (0+), «Пегий пёс, бегущий краем моря» (12+), «Крошка Енот» (0+) и «Доктор Айболит» (0+). Хедлайнером гастролей будет спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря», поставленный по произведению Чингиза Айтматова. Постановка заслуженного деятеля искусств РФ, режиссёра Бориса Константинова и художника Виктора Антонова, многократного лауреата «Золотой маски», интересна своими сценическими решениями.

Романтическая история о красоте жизни и вечном спокойствии смерти от сценариста и режиссёра Элизы Жирар. В главных ролях — Изабель Юппер и Август Диль, которого российский зритель успел полюбить в роли Воланда. В центре сюжета — известная французская писательница Сидони, которая недавно потеряла мужа. Она отправляется в книжный тур в Японию, где встречается со своим загадочным издателем. Во время путешествия по Японии Сидони постепенно открывается ему, но призрак мужа продолжает её преследовать. Ей придётся отпустить прошлое, чтобы снова полюбить. В прессе картину уже назвали новым прочтением легендарного фильма «Привидения» с Патриком Суэйзи и Деми Мур. Завязка, действительно, похожа, но дальше сюжет развивается уже в своём уникальном ключе.

В ЦВЗ открывается персональная выставка художницы Натальи Талавира. Экспозиция объединит графические произведения 1977-2024 годов, выполненные гелевыми ручками, линерами и гуашью. Используя определённые архетипы — волнистую линию, круг, спираль, пальметту, — мастер не обращается к прямому изображению известных исторических орнаментов, а тонко стилизует их и вплетает в общую структуру композиции. В её работах всё одухотворено. Энергия движения чувствуется в каждом изгибе линии, каждом штрихе, каждом силуэте и контуре цветового пятна. Творческие произведения орнаменталистки удивительно музыкальны, они словно многослойное кружево, ритмически объемлющее весь мир.

Камерный оркестр «Орфей» наполнит «Дом писателя» классической музыкой. В этот вечер прозвучат произведения венецианского композитора Антонио Вивальди. Изысканность мелодий и пространства дополнят полная темнота во время концерта и освещение, созданное только электрическими свечами. Слушатели совершат настоящее погружение в атмосферу венецианской роскоши и искусства эпохи барокко.

После долгого перерыва на сцену Пермской оперы возвращается одно из важнейших названий отечественного музыкального театра. Вершина творчества Чайковского и трагическая кульминация музыкального театра эпохи романтизма, «Пиковая дама» распахивает дверь в ХХ век, предвосхищая открытия Рихарда Штрауса и Альбана Берга, одновременно пристально всматриваясь в золотой век европейской культуры. Обострённость экспрессии и изощрённая культурологическая игра составляют два полюса драматургии партитуры, многие тайны которой остаются неразгаданными по сей день. Два года спустя после премьеры нашумевшей постановки «Евгений Онегин» режиссёр Владиславс Наставшевс вновь возвращается в Пермскую оперу, чтобы заняться поиском ответов на загадки «Пиковой дамы» — на этот раз в тандеме с главным дирижёром театра Владимиром Ткаченко.

Организаторы фестиваля LabVisionFest хотят, чтобы он стал платформой для популяризации искусства фотографии, создавал вдохновляющую и образовательную среду, где фотографы, видеографы, кураторы, искусствоведы и публика могут встретиться, обменяться идеями и насладиться творчеством. Фестиваль ориентирован на профессиональных фотографов, новичков в фотографии и просто фотолюбителей. Гостей ждёт творческая атмосфера и комфортное погружение в мир визуальных искусств. В программе: фотовыставка, лекции в формате TED, мастер-классы разной степени сложности и портфолио ревью, где можно будет получить рекомендации наставников. Расписание событий фестиваля — по ссылке.

«Группировка Свердловск» едет в Пермь, чтобы раскачать по полной программе, зарядив бодрым настроением и безудержным весельем. В лучших традициях ска-турбо-рока коллектив сыграет огненные хиты, разрывающие танцпол, и мега-крутые новые песни. Как всегда — ярко, шумно, весело, с дудками и задором. Зрителей ждёт незабываемое шоу и презентация нового альбома.

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