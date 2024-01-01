Большая учительская неделя в Пермском крае Все мероприятия знакового события в 2024 году объединены темой «Учителя – герои» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с 30 сентября по 7 октября проходит Большая учительская неделя. Масштабное традиционное событие для педагогических работников проходит в каждом регионе России. Все мероприятия в 2024 году объединены общей темой «Учителя — герои». В её основе — героизация труда педагогов, которые ежедневно совершают в своей профессии подвиги, становятся наставниками для детей и воспитывают будущее поколение.

Главный праздник в Прикамье состоялся 3 октября в Пермском академическом «Театре-Театре» и объединил более 600 представителей сферы образования. На главной сцене прошла церемония чествования лауреатов премий федерального и регионального правительств за достижения в педагогической деятельности. Денежные премии по результатам конкурса были присуждены 48 учителям. В видеоприветствии губернатор Дмитрий Махонин обратил внимание, что ежегодная премия является ещё одним способом выразить благодарность за нелёгкий и значимый труд.

«Ваш успех мотивирует начинающих коллег стремиться достигать вершин профессионального мастерства. Вы готовите ребят к олимпиадам и экзаменам, становитесь лучшими классными руководителями, большое внимание уделяете воспитанию ребят. И всегда остаётесь для них примером», — подчеркнул глава региона.

Дипломы победителей федерального уровня Всероссийского конкурса «Лучшие учителя» 23 представителям профессии вручил заместитель председателя краевого правительства Дмитрий Самойлов. Конкурсная комиссия оценивала достижения участников по различным направлениям работы, в том числе наличие собственных методических разработок, результаты и достижения учеников. Педагогам из восьми округов выплатят премию в размере 200 тыс. руб.

Победителями конкурса регионального уровня стали 25 учителей из 12 муниципалитетов, им присуждены денежные премии по 50 тыс. руб. Дипломы вручила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. Она отметила, что профессия «учитель» звучит гордо и красиво:

«Я хочу, чтобы так было всегда. Вы делаете всё для того, чтобы наш регион был в лидерах по качеству образования. Вы делитесь знаниями и опытом со своими учениками. Спасибо за вашу самоотдачу и преданность профессии», — добавила она.

В рамках Большой учительской недели с 3 по 5 октября в Москве проходит IV Форум классных руководителей, в котором от Пермского края принимают участие 17 педагогов. Для гостей организованы панельные дискуссии, круглые столы и мастер-классы, проектная секция «80-летие Великой Победы: воспитание событием». Мероприятие проводится Министерством просвещения РФ по поручению президента России.

Также пермские учителя представляют регион на всероссийских конкурсах, направленных на повышение престижа профессии, выявление и поддержку талантливых педагогов, распространение лучших образцов профмастерства, что отвечает задачам национального проекта «Образование». Всего в конкурсах приняли участие 11 педагогов из Прикамья. Проявивших себя на всероссийских конкурсах наградили на заседании правительства Пермского края.

В преддверии Дня учителя президент России Владимир Путин по видеосвязи встретился с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования. Среди них финалист телешоу «Классная тема», учитель истории и обществознания Александр Кандаков Кондратовской школы.

Пермяк задал главе государства вопрос о взаимодействии семьи и школы. Он предложил ввести курсы подготовки для действующих учителей об эффективных формах взаимодействия с родителями. Владимир Путин поддержал предложение и попросил главу Минпросвещения Сергея Кравцова обратить на неё внимание.

Кроме того, накануне Дня среднего профессионального образования на площадке Пермского химико-технологического техникума Дмитрий Махонин встретился со студентами и преподавателями техникумов и колледжей, которые участвуют в проекте «Профессионалитет». Он поздравил всех присутствующих с наступающим праздником и отметил, что сфера СПО сегодня выходит на новый уровень, в регионе большое внимание уделяется подготовке будущих кадров для промышленности, студенты получают качественное практико-ориентированное образование на современном оборудовании.

Напомним, в Прикамье на базе учреждений СПО создано 10 образовательно-производственных кластеров. Ещё два центра откроют в 2025 году на базе Пермского колледжа предпринимательства и сервиса и Пермского химико-технологического техникума.





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